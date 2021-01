Agradece AMLO apoyo de Trump durante su administración

Tras felicitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que coincide con tres de las prioridades planteadas por el político demócrata: atender la pandemia y la migración, y reactivar la economía.

“Es [ayer] el acto de investidura del señor Biden, aprovecho para desear que todo salga bien, que esta ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, hermanos; además, no olvidar que en Estados Unidos viven y trabajan 38 millones de mexicanos”, dijo.

Anoche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que México saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor del programa DACA y un camino a la ciudadanía anunciado por el nuevo presidente estadounidense Joe Biden.

“Como escribió el presidente @lopez_obrador hace unos años al ahora presidente @JoeBiden los puentes abren paso a la cooperación y al entendimiento”, compartió en Twitter.

Por la mañana, al inicio de su conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que es muy importante la llegada del político demócrata a la Casa Blanca, porque la preocupación de la nueva administración radica en atender la pandemia de Covid-19, lograr la reactivación económica y el tema migratorio.

“He estado leyendo y coincido en sus tres planteamientos principales, que se atienda de inmediato lo de la pandemia, que les está afectado mucho, igual que a nosotros y a otros pueblos y naciones; lo segundo es la reactivación de la economía, que se destinen fondos con ese propósito, eso adicionalmente nos beneficia, nos ayuda por la integración económica que existe entre Estados Unidos y México”.

Destacó que el tercer punto es un plan migratorio, porque se debe regularizar a los paisanos que trabajan en ese país, contribuyendo al desarrollo.

Recordó que hace nueve años le envió una carta al entonces vicepresidente Biden, donde le comentaba sobre la necesidad de regular la situación migratoria de nuestros connacionales en Estados Unidos, así como de promover el desarrollo conjunto para ofrecer empleo y mejores condiciones de vida.

Aplaude trato a México

El Presidente señaló que no tuvo oportunidad de despedirse de Donald Trump, a quien agradeció el trato a México y no haber adoptado decisiones injerencistas.

Señaló que durante la administración Trump hubo roces y diferencias, pero las resumió principalmente en la pretensión de imponer aranceles de forma unilateral.

En otro tema, el Mandatario federal dijo que no es partidario de que escale a tribunales internacionales el caso del general Salvador Cienfuegos —exonerado por la Fiscalía General de la República— como lo planteó el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino que se decanta por que haya cooperación con Estados Unidos sin estridencias.

Al Titular del Ejecutivo se le preguntó respecto al planteamiento del fiscal General de llevar a un tribunal internacional el caso del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y exonerado por autoridades mexicanas, para que resuelva sobre la polémica de los cargos al general en retiro.

“Si el fiscal dice: ‘Voy a llevar el asunto a instancias internacionales’, yo ahí no me meto. Claro, yo respeto mucho a Alejandro Gertz [Manero], pero creo que lo mejor es nada más definir bien las reglas, sin estridencias, decir: ‘Va a haber cooperación, pero es así o vamos a ponernos de acuerdo’”.

Señaló que en el caso del general Cienfuegos se hizo una revisión del expediente y la fiscalía dice que no hay nada, no hay contundencia, no hay pruebas, está fabricado y se estaban creando los delitos. “No les gusta que se hable de eso, de que se fabricaron los delitos, pero es la realidad”, aseguró.

A su vez, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, afirmó que el caso de Salvador Cienfuegos no daña la imagen ni el prestigio del Ejército.

“La institución es sumamente fuerte. Tenemos más de 107 años de existencia y si algunos de nuestros elementos en el transcurso del cumplimiento de sus misiones en el desarrollo de diferentes actividades comete errores, tendrá que responder ante ellos, y esos errores, de forma particular, creo que no dañan la imagen de una institución que ha sido muy representativa del Estado mexicano”, dijo.