.-‘Desaira’ Anaya ir a la Cámara Baja

.-Maki Ortiz busca lugar en el listado

.-En Morena, no hay ni Convocatoria

.-Rigo Ramos ‘arma’ típico ‘agandalle’



Lo que son las cosas. Hay quienes ‘matarían’ por una diputación federal por la vía plurinominal, mientras que el ex candidato presidencial del PAN, RICARDO ANAYA, se da el lujo de rechazarla…



“Hoy quiero compartirles que decidí no aceptar la generosa invitación de mi Partido para ser diputado federal plurinominal. Quiero agradecer de todo corazón al PAN y a Marko Cortés, su confianza y su apoyo”, dice Anaya, en un video que publicó hace un par de días.



En cambio, la que desea, con toda el alma, una diputación federal ‘pluri’, es la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que ha movido ‘cielo y tierra’, buscando ser ‘palomeada’ por Marko Cortés…y nada.



Por ‘emisarios’ que ha enviado la alcaldesa de Reynosa al CEN del PAN, diciendo que ella es la figura más poderosa de la entidad, y que le deben dar una ‘pluri’, no ha quedado.



De allá para acá, le han mandado decir, que las figuras consideradas más poderosas del PAN, van a contender en la cancha electoral, en este 2021, precisamente para allegarse la mayor cantidad de votos posible para la ‘marca’.



Pero la alcaldesa de Reynosa ha rehusado, sistemáticamente, aceptar la candidatura panista para la diputación del distrito 09, misma que hasta ayer al mediodía no había aceptado.



De acuerdo a un trascendido, la fórmula albiazul de Reynosa se formalizaría en el marco de la gira que el ‘Primer Panista del Estado’ realizó a esta ciudad fronteriza el pasado martes, en que fue inaugurada la nueva sede de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, entre otras actividades.



Pero no se la esperaban, que MAKI ORTÍZ se reportó ‘enferma’, dejando vacía la silla que ocuparía junto a GERARDO PEÑA FLORES y JESUS MA. MORENO IBARRA, sus potenciales compañeros de fórmula a la diputación federal del distrito 02 y la presidencia municipal, respectivamente.



Cita en el que estaría también el Jefe Político del Estado, según se sabe.



Ya al día siguiente, Maki Ortiz apareció en un evento público conmemorativo del Día del Policía, en silla de ruedas, y comentó que se había fracturado la tibia de su pierna izquierda. ¿Será?.



De modo que ahora, la alcaldesa se deja ver, como El Caballo Blanco del corrido del gran JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, aquel que, “dicen que cojeaba de la pata izquierda…”.



Como lo señalamos al principio de este texto, hay quienes ‘matarían’ por una diputación federal plurinominal. Y entre ellos se podría incluir al hijo de la propia alcaldesa de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, que el jueves de la semana pasada habría realizado llamadas a la Ciudad de México, con ese propósito.



Una de tales llamadas, presuntamente, buscando ‘contactar’ al Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL.



Por cierto, en Morena todavía no hay ni Convocatoria, y ya andan algunos de sus ‘prospectos’ muy adelantados, soslayando aquello de “no por mucho madrugar, amanece más temprano”.



Uno de esos ‘madrugadores’ sería el diputado local plurinominal RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, que en sus redes sociales suelta frases como “este arroz ya se coció”, queriendo dar por hecha su postulación a la alcaldía de Reynosa.



Según tenemos entendido, hay ‘pedidos por delante’ en Morena, de dicha candidatura, mismos que corresponden al diputado federal, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y la regidora CLAUDIA HERNÁNDEZ, con sus respectivos ‘padrinos’.



Ahora bien, eso de que RICARDO ANAYA anuncia que regresa a la ‘cancha’, dispuesto a repetir como candidato a la Presidencia de México, por el PAN, seguramente no les hará ninguna gracia a otros prospectos, que durante estos meses han buscado posicionarse en el ánimo del electorado, rumbo al 2024. Uno de ellos, tamaulipeco.



¿Cómo que, “chalupa y buenas”?.



Los que ya alistan su ‘papelería’ para registrarse el próximo domingo a las 12:00 del mediodía son: CHUCHO NADER, buscando la reelección al frente del Ayuntamiento de Tampico, junto con ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA para diputada federal por el distrito 08, haciendo equipo con MON MARÓN y NORA GÓMEZ GONZÁLEZ para las diputaciones locales. ¿Ni con quintilla los ‘matan’?.



