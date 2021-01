Marco A. Vázquez

El paro que viene…

Mucha preocupación hay en el gobierno municipal de Matamoros, emanado de Morena, por la convocatoria a un paro general de labores en las maquiladoras de ese municipio al que está llamando desde las redes sociales Susana Prieto, la abogada que se dice es protegida del gobierno federal, que les metió en la cabeza a los trabajadores que merecen un bono de 10 mil pesos y un aumento salarial del 15 por ciento.

No crea que le preocupa al gobierno de Mario López que se pierdan fuentes de trabajo, que se frene la producción o algo parecido, en realidad a lo que le lloran es a los votos, los empresarios ya empezaron a tacharlo de permisivo con la abogada y ya están afirmando que por culpa de Morena se pueden despedir a miles de trabajadores.

Pero hay algo más preocupantes para los seguidores de Morena, se han enterado de que hay empresarios que ya prometieron financiamiento a sus opositores, más difundir y agrandar “los daños” a la economía que presuntamente provocan esas políticas del gobierno federal y otras cosas.

Por lo pronto apunte el primer éxito del movimiento ya que hubo empresarios que se acobardaron y empezaron a pagar los bonos junto con los aumentos del 15 por ciento al salario, tampoco se ve que vayan a cumplir la promesa que se habían hecho de despedir, con indemnizaciones de ley para que no haya problemas, a todos los que se sumaran al paro.

A fuerza de ser sinceros toda la confusión la provoca la abogada Prieto diciendo que el aumento del 15 por ciento lo otorgó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ella sabe que dicho beneficio es al salario mínimo, que esos sueldos ya no se pagan en maquiladoras y, por tanto, no encaja la exigencia del incremento más allá de lo que haya quedado el pago mínimo a un obrero en la frontera.

Y si, si es real que los empresarios acusan que desde el gobierno municipal se ha permitido y hasta alentado que el movimiento prospere, se observa la industria maquiladora en los otros puntos de la zona fronteriza del Estado y no hay nada parecido a lo que ocurre en Matamoros, por eso el enojo, por eso la preocupación del alcalde Mario López que no ha dicho nada respecto a un movimiento que puede obligar a que se despidan cientos o miles de trabajadores ya que los márgenes de ganancia impedirían mantener nóminas tan grandes, no a todos y menos con esos bonos y salarios.

Los empresarios se sienten atados de manos porque no pueden emigrar de la noche a la mañana a otro municipio o país, pero también es verdad que ya se hicieron movimientos para frenar inversiones y preparar la fuga en caso de que año con años, según ellos, “los estén extorsionando” con la complacencia de las autoridades labores que no tienen ni la mínima intención de acudir a esas plantas a hablar sobre la ilegalidad en la que podrían caer en caso de realizar un paro laboral, una huelga.

Por lo pronto, veremos que puede más, el movimiento va a ganar dinero, de eso no hay duda porque ya hay maquiladoras que están pagando los bonos y los aumentos, pero también traerá repercusiones políticas que pudieran llevar a la derrota o al triunfo de acuerdo con el que mejor o peor sepa tratar el tema de la convocatoria a un paro general para el próximo lunes 25.

PRESUME DIF TAMAULIPAS SER EL MEJOR EVALUADO A NIVEL NACIONAL… Por segundo año consecutivo Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca se colocó en el primer lugar a nivel nacional en su desempeño al frente del Sistema DIF Tamaulipas, de acuerdo al análisis de la casa encuestadora Arias Consultores de este mes, sobre la percepción y aprobación de los DIF estatales.

De acuerdo a los datos arrojados, en el primer lugar con el 61.0 por ciento de aprobación se ubica Tamaulipas, presidido por Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

En el segundo lugar Victoria Ruffo de Fayad del DIF de Hidalgo con el 58.1%, tercer lugar, Adalina Dávalos de Rodríguez del DIF de Nuevo León con el 55.1%, en el cuarto sitio con el 47.6%, Dea Isabel Estrada de López de DIF Tabasco y el quinto lugar para Cristina Rodríguez de Tello del DIF de Zacatecas con el 45.7%.

De acuerdo a la encuentra, el trabajo de Mariana Gómez al frente del Sistema DIF Tamaulipas se ha destacado por la creación e impulso de programas a beneficio de la población más vulnerable en el estado, por lo que fueron reconocidos a nivel nacional ubicándola en el primer puesto de 32 DIF estatales.

OTORGAN OXIGENO A ENFERMOS EN NUEVO LAREDO… Ante el aumento de contagios de Covid-19 en Nuevo Laredo, se agotaron los 60 tanques de oxígeno que el gobierno municipal tenía disponibles para la ciudadanía infectada del virus, informó Raúl Cárdenas Thomae, secretario del Ayuntamiento.

“Al día de hoy no contamos con tanques porque están prestados, tenemos 60 y todos están utilizándose en casas. Al principio no se utilizaban mucho, sin embargo con esta nueva oleada de diciembre que se esperaba por el invierno y gente que consideró que no pasaba nada se han ido agotando”, mencionó.

El funcionario señaló que la mayoría de los tanques fueron donados al Municipio, los cuales se han canalizado en calidad de préstamo a pacientes covid que no cuentan con recursos para adquirir uno.

Se les entrega llenos de oxígeno y a la familia beneficiada le corresponde el relleno del mismo durante el tiempo que lo utilice.

“Todos los días entregamos y nos regresan los tanques para prestarlos a otros ciudadanos, por decir un ejemplo, solo hoy antes de las 8:30 de la mañana, ya tuve 2 solicitudes de tanques de oxígeno porque desafortunadamente los contagios se dispararon en la ciudad”, enfatizó.

Refirió que aunque no es competencia de la administración municipal, como gobierno seguirán apoyando a las y los neolaredenses en la medida de las posibilidades, pero por el momento el secretario recalcó que no hay tanques disponibles.

Raúl Cárdenas recordó a la ciudadanía la importancia de seguir con las medidas preventivas de salud e higiene para evitar contagios de Covid, como es mantener el distanciamiento social, en caso de tener necesidad de salir de sus hogares, mantener la sana distancia, utilizar el cubrebocas, gel antibacterial y el lavado constante de manos.

Para mayores informes, las y los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono de la Secretaría del Ayuntamiento, 867-7113558, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde.

