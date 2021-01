Martha Isabel Alvarado



De qué privilegios gozan





.-¿Favoritismo en las listas de ‘Pluris’?

.-Un chilango en la 2ª Circunscripción

.-Agandalle de vacunas en Cd. Madero

.-Aguas, con la Revolución de J. Biden



Según se sabe, de manera oficial, el Senador suplente de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, nació en la Ciudad de México, el 8 de octubre de 1957. Es un ‘chilango’ de 63 años de edad.



Por eso mismo, llama la atención que ahora se diga, que Rojas se ha registrado como candidato a diputado federal plurinominal, por la Segunda Circunscripción, rumbo a la elección del 6 de junio próximo.



El artículo 55 de la Constitución Mexicana, reformado el 29 de enero de 2016, es claro al señalar, como requisitos para ser diputado federal:



I.-“Ser mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos”.



II.-“Tener 21 años cumplidos el día de la elección”.



III.-“Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella”.



Por cuanto hace a los candidatos a diputados federales plurinominales, establece, en la misma fracción III:



“Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre”.



Según dicen allegados a Rojas Díaz Durán, él sería candidato plurinominal por la Segunda Circunscripción, la cual abarca los estados de: Aguascalientes, Coahuila y Guanajuato.



Así como: Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, con cabecera en el estado de Nuevo León.



Evidentemente, de registrarse por la Segunda Circunscripción, Rojas estaría violando la ley, toda vez que él reside en Coyoacán, y tiene su base de operaciones en la Ciudad de México.



En todo caso, correspondería que Alejandro Rojas se registre por la Cuarta Circunscripción, que incluye a la CDMX, hay que checar bien eso.



¿O acaso por ser ‘cuatacho’ del Senador RICARDO MONREAL AVILA, responsable de Morena para la Segunda Circunscripción, será que Díaz Durán goce del privilegio de ser postulado por la misma?.



Eso lo hicieron los Priistas, durante mucho tiempo.



El caso es que, los de Morena repiten una y otra vez el estribillo: “No somos iguales”.



De concretarse lo del registro de Rojas por la Segunda Circunscripción, veremos si no se le ‘encelan’ a Monreal otros integrantes de su ‘establo’, como el tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, cuya familia reside en Tampico. Él no ha sido ni Regidor en esta en entidad, quizá ya deberían darle algo.



Incluso, “El Maestro” SERGIO ZERTUCHE ZUANI, que presuntamente ‘trabaja’ en el Senado, como asesor de Monreal, tendría el mismo ‘derecho’ que Rojas, de pedir una ‘pluri’ por la Segunda Circunscripción.



Ya que hablamos de influyentismo y privilegios, vaya lección la que deja el cese terminante de que fue objeto la Doctora NORA PATRICIA GARCÍA CUESTA, ahora ex Directora del Hospital “Dr. Carlos Canseco” de Ciudad Madero, tras haber utilizado en forma indebida las vacunas contra el Covid 19 enviadas a esa Institución.

Presuntamente, la Doctora García Cuesta dispuso, que a personal que no está en contacto con pacientes de Covid, entre ellos su esposo, les fuera aplicado el biológico, lo cual generó quejas que llegaron a oídos de la Secretaria de Salud en la entidad, GLORIA MOLINA GAMBOA, con las consecuencias antes mencionadas.



En el plano nacional, AMLO habla en su conferencia mañanera, de ‘fijar las reglas’, ante la llegada de JOE BIDEN al gobierno de Estados Unidos. ¿Desde cuándo el gobierno de México ha fijado las reglas?. Ojalá nos ‘sorprenda’ el tabasqueño.



Pero todo parece indicar, que uno de los rubros donde ‘saltarán chispas’, es el de la Política Energética, toda vez que desde su campaña presidencial, Biden ha enarbolado la idea de una “Revolución de Energía Limpia”, con el objetivo de “liderar al mundo en la confrontación de la emergencia climática”.



En la “4-T” puro carbón. Hasta ‘El Cachorrín’, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, dirigente del PAN tamaulipeco, les dice a los ‘cuatroteros’, que carbón, nomás para la carnita asada.



De lo más lucido de la Inauguración del Presidente BIDEN: la portentosa voz de LADY GAGA, enfundada en un outfit sensacional, como era de esperarse. La J-LO no quiso quedarse atrás, e ‘hizo historia’ con un grito en español, jamás registrado en la historia de ese ceremonial.



CONTRAFUEGO: No son iguales, algunos salieron peores.

Hasta la próxima.