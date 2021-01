Participa López-Gatell en conferencia virtual

Este lunes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, participó de forma virtual en la conferencia vespertina sobre el informe de Covid-19 en México.

Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó que López-Gatell se encuentra en aislamiento preventivo tras estar en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien resultó positivo al virus.

López-Gatell precisó que quienes han tenido contacto con el Presidente se encuentran en vigilancia, por lo que recomendó esperar de cuatro a cinco días para realizarse una prueba de detección de Covid, ya que ésta podría resultar negativa.

“Todas las personas que estuvimos en contacto con él el viernes estamos en observación y quienes estuvieron también con él el sábado y el domingo, lo mismo. Aprovecho para comentar a quien esté en la misma circunstancia hay que esperar de cuatro a cinco días antes de hacerse la prueba diagnóstica”

Sobre su estado de salud indicó que se encuentra asintomático “oliendo y saboreando los alimentos”.

“Afortunadamente yo me encuentro asintomático, tranquilo comiendo bien, oliendo, saboreando los alimentos, no tengo síntoma alguno de Covid y esperemos que no lo tenga”, expresó.

Cabe mencionar, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, detalló que se encuentran en coordinación con los estados de San Luis Potosí y Nuevo León para el rastreo de personas con las que pudo estar en contacto el Presidente.

Expresó que hasta el momento han sido ocho las personas identificadas y quienes cumplirían la definición de ser contacto, sin embargo precisó que esta cifra puede incrementar.

Al corte de este lunes autoridades sanitarias dieron a conocer que México registró 150 mil 273 personas que han fallecido a causa de esta enfermedad, y confirmaron un millón 771 mil 740 personas contagiadas.