Martha Isabel Alvarado



¡Qué sinceridad!





.-SEGOB, aborda tema de calcinados

.-“No habrá impunidad”, dice Olguita

.-Susana Prieto, quiere “meter mano”

.-Sampayo, otro Priista que va al PAN



Ahí tienen Ustedes, amados lectores, que el proceso electoral que estamos viviendo, cuyo momento cumbre será el 6 de junio próximo, trae consigo muchas sorpresas…



Como la que concierne a la cantante “PAQUITA LA DEL BARRIO” que, a sus 73 años de edad, sería una debutante en política, de la mano del Partido Movimiento Ciudadano, buscando la diputación local del distrito 8 del estado de Veracruz.



A lo mejor peca de sincera doña FRANCISCA VIVEROS BARRADAS, nombre real de la cantante, al manifestar en su registro como pre candidata por el distrito con sede en Misantla:



“Yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron?”. “Yo solo sé que hay personas detrás de mí, que son las que me van a enseñar a manejar este asunto”.



¿Cuál sería la diferencia entre “Paquita” y muchos otros diputados (locales y federales) del sistema político mexicano?. Que ellos tampoco saben qué están haciendo en sus puestos, sólo que ella tiene la franqueza de decirlo, desde antes de ser votada.



“Estoy aquí por amor”, subrayó la cantante, argumentando que, de resultar electa en las urnas, ella lo que quiere es ayudar a la gente de su pueblo natal: Alto Lucero.



“Paquita” fue vitoreada, y acompañada por un mariachi se animó a entonar “Rata de dos patas”. ¿Con atentos saludos?.

Aquí lo hemos anotado, que de algún modo nos sorprende el caso del tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, que a sus 64 años de edad quiere ser gobernador de Tamaulipas, por Morena, pero no ha sido ni regidor en esta entidad.



Ya viendo el caso de “Paquita la del Barrio”, de 73 años, podría decirse que quizá tenga razón el Director de Radio Televisión y Cinematografía de la “4-T”, en ‘terquearle’.



En Matamoros, ya se supo, que el ex Priista DANIEL SAMPAYO SÁNCHEZ sería el abanderado del PAN para la diputación local del distrito XI, el único del estado que actualmente se encuentra en manos de Morena, representado por LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO.



Mientras que la candidata albiazul del distrito XII, con sede en Matamoros también, sería BETY SALAZAR, hermana de la ex alcaldesa LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, que presuntamente anda ‘coqueteando’ con los morenistas.



A todo esto, la que hace hasta lo imposible por ‘meter mano’ en la elección de Matamoros, es la abogada laboralista SUSANA PRIETO TERRAZAS, quien desde su ‘encierro’ en Ciudad Juárez, Chihuahua, trata de arengar a los obreros de la Tres Veces Heroica Ciudad, para que lleven a cabo paros laborales y otras actividades.



Susana Prieto ganó fama -y millones de pesos- como artífice del “Movimiento 20-32”, que detonó en enero de 2019, y propició estallidos de huelga en 45 empresas maquiladoras de Matamoros.



En este 2021, Susana ‘regaña’ a los obreros de varias empresas de Matamoros, a través de sus redes sociales, por el hecho de que han sido relativamente pocos los que han atendido su llamado a ‘movilizarse’.



Tal vez, lo que en realidad quiere Susana Prieto es ‘aguarle la fiesta’ al alcalde MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, en su búsqueda de la reelección, habida cuenta de los ‘desencuentros’ registrados entre ambos.

Este ‘estado de cosas’ favorecería al ex diputado federal PEDRO LUIS CORONADO, candidato a la alcaldía de Matamoros, pero su Partido, el PRI, se advierte muy menguado.



“Peluco”, como le dicen sus cuates a Pedro Luis, es yerno de la panista SILVIA ALMANZA, Directora de Relaciones Públicas del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



Por cierto, durante la jornada de ayer, el gobernador CABEZA DE VACA, entregó Nombramiento como Coordinador General de Difusión, Opinión Pública e Imagen de su equipo, a MAXIMILIANO CORTÁZAR LARA, quien llega precedido de muy buenas credenciales.



Un tema que no hay que perder de vista, es el de los 19 cuerpos calcinados localizados en un paraje del municipio de Camargo, mismo que abordó ayer en la conferencia mañanera, la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, asegurando que “no habrá impunidad”. ¿Será?.



CONTRAFUEGO: No arreglan un café instantáneo.

Hasta la próxima.