Marco A. Vázquez

Incongruencias…

Sin que tome los números “como la pura verdad” porque no hay forma de respaldarlos más que el humor social y resultados electorales posteriores, hace algunos años, tres o cuatro, se hacían estudios para valor el voto de rechazo al PRI, las cifras los dejaron paralizados y como no si eran para espantar a cualquiera, más tomando en cuenta que tenían el control del gobierno federal y muchos Estados de la República eran gobernador por el tricolor, el resultado fue de entre el 65 y 70 por ciento de la población que afirmaba nunca votarían por ese partido lo que en automático colocaba a sus candidatos contra la pared y este fenómeno se observó al verlos perder casi todo en la siguiente elección.

Los datos, de aquellos años a la fecha, han variado, el odio a ese partido ha disminuido en promedio un 35 por ciento, es decir, un número muy importante de la ciudadanía tomaría más en cuenta los candidatos que postulan antes de cerrar los ojos y rechazarlos en automático, aún así, el PRI sigue siendo el partido que más odio le provoca a electores, es el organismo por el que nunca votarían y los tricolores son seguidos por el PAN y Morena, ambos con un porcentaje similar, de entre el 20 y 25 por ciento, o con empates técnicos si adoptamos el lenguaje de los amantes de la estadística y las encuestas.

El resto de los partidos tiene porcentajes muy bajos de rechazo sin embargo son muy bajos los porcentajes de los ciudadanos que los toma en cuenta, vaya, quizá por verlos con pocas posibilidades de triunfo mejor orientan su desgaste emocional hacía verdaderos enemigos de sus intereses.

Sirva el preámbulo para entrar de lleno al tema del PRI en Tamaulipas, un partido que hoy por hoy tiene los aspirantes a candidatos menos cuestionados en comparación con quienes va a competir, que pocas de las aspirantes a candidatas o candidatos son señalados por transas o corruptos y, sin embargo, los números sobre sus preferencias son reducidos, a veces, a dos o tres por ciento, es decir, muchas personas no van a votar por ellos con todo y que no les señalen, con todo y que ya no les odien.

Ahora, la pregunta de los 64 mil va en relación al por qué el tricolor tiene en este momento los aspirantes con menos señalamientos, la razón la dan las redes sociales y son cuatro en esencia, quizá los malos ya emigraron a Morena, el PAN u otros partidos políticos donde puedan ganar; quizá los malos priístas nomás están agazapados para aparecer en los primeros candidatos a regidores de cada planilla a los ayuntamientos o la de candidatos a Diputados por la vía plurinominal; también puede ser que como nadie les hace caso por eso nadie los cuestiona o; finalmente, todas las anteriores.

Con todo y ello, vale la pena la reflexión sobre lo que pasa en el PRI para tomar decisiones en la elección que está en marcha, al analizar lo que pasa con los candidatos del tricolor que no cuestiona la gente queda claro que los partidos no son lo importante sino su militancia, su gente, que son las personas las corruptas y, por tanto, se debería privilegiar las historias personales para decidir por quien sufragar a la hora de ir a las urnas el 6 de junio.

Vaya pues, hoy el PRI es el mejor ejemplo de lo que deben hacer los partidos, solo hasta hoy porque seguramente las listas que vienen, las de candidatos plurinominales, nos van a decepcionar nuevamente, pero es un hecho que todos los organismos políticos deberían elegir o buscar entre aspirantes sin cuestionamientos de la sociedad y, sobre todo, el tricolor nos sirve de ejemplo porque nos demuestra que los partidos no son malos, repito, son las personas.

Y ahí es donde se ve la incongruencia de la ciudadanía a la que parece no gustarle los buenos, los que no tienen manchas o señalamientos de corruptos o delincuentes o por lo menos así los dicen las encuestas, los priístas podrán ser muy buenos pero eso no servirá de nada, sus historias son inútiles ya que casi nadie piensa votar por ellos, no hasta ahora.

COORDINARSE PARA FRENAR EL CRIMEN… En conferencia de prensa semanal, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca condenó los hechos de violencia registrados en los límites de Estado entre Nuevo León y Tamaulipas, ofreció coordinación con todas las instancias que llevan a cabo la investigación de los hechos y aseguró que Tamaulipas no será una zona libre para el crimen.

“Estos hechos indignan porque son expresiones de violencia que no corresponden al Tamaulipas de paz que deseamos y estamos construyendo entre todos. Tamaulipas no es, ni será zona libre para el crimen”, sentenció el mandatario tamaulipeco.

Informó que desde el primer momento que tuvo conocimiento del hallazgo de 19 cuerpos sin vida en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, giró instrucciones para que el Gobierno del Estado brinde toda la cooperación en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJT), a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Agregó que la FGJT está en comunicación con las autoridades del Gobierno de Guatemala para realizar pruebas de ADN a los cuerpos que supuestamente corresponden a ciudadanos de aquel país.

“Reconozco y comparto el compromiso de la Ministra Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, de que no habrá impunidad en este caso”, aseguró.

ABRIRAN GIMNASIOS… La Secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, anunció que el Comité Estatal de Seguridad en Salud, sesionara este sábado 30 de enero, el cual emitirá nuevas medidas para apoyar la reapertura económica de ciertos giros de establecimientos, debido a que el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias ha disminuido.

Las nuevas medidas aplican para salones de fiesta, barberías, estéticas, peluquerías, restaurantes, tianguis, puestos fijos y semifijos, comercio al por menor, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, plazas comerciales, bisuterías, zapaterías, tiendas de ropa, joyerías, guarderías, tiendas de abarrotes, depósitos, transporte público, cines, organizaciones religiosas, palapas, albercas y gimnasios, los cuales podrán reabrir bajo ciertas condiciones a partir del 1 de febrero.