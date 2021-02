Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Famélica memoria de Checo Guajardo

*** Expresidiario amenazó de muerte a Guajardo

*** Waterloo del PAN si no va Maki por Reynosa

*** No encuentra Morena los suficientes incautos

*** Hijo de Blanca Valles, suplente de Almaraz

*** Soto se enmuina, Gerardo aplica filosofía

Cd. Victoria.- Vaya que es pequeña o convenenciera la memoria de algunos políticos.

Suponen que porque el tiempo pasa, la gente olvida las historias.

Es el caso del exdirigente estatal de los campesinos organizados de Tamaulipas, también exdirigente estatal del PRI y exdiputado local por el PRI SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Resulta que en su cuenta de ‘feisbuc’ tuvo el descaro de publicar una dura crítica a lo que ocurre hoy en el PAN, que busca alianzas a diestra y siniestra para tratar de mantener el control político tanto de las 43 alcaldías como del Congreso local, y arrebatarle a Morena las 7 curules federales de nuestro estado.

El buen CHECO GUAJARDO apunta: ¿Cuándo habías visto a un gobernador tener que buscar en otros partidos a sus candidatos?

Y agrega: ¿Será que no hay panistas competitivos?

Y se atreve el benjamín de los GUAJARDO MALDONADO a dar algunos ejemplos, como YAHLEEL para alcalde(sic) de Laredo, MÓNICA diputada federal Matamoros, SAMPAYO diputado local Matamoros, ALMARAZ diputado federal Victoria, TURRUBIATES alcalde en Madero, CIRO alcalde en Altamira, esposa de LUPE SAUCEDO alcalde(otro sic) Jiménez y Miguel Almaraz, del PRD, alcalde Río Bravo.

Seguramente la pregunta de CHECO se refiere a algún exgobernador, patrocinados todos por el PRI, aunque por lo menos los últimos dos no eran priístas.

La famélica memoria de GUAJARDO MALDONADO no le permite recordar que EGIDIO TORRE CANTÚ jamás, jamás militó en el PRI, y sin embargo, casi todos (militancia y cacaixtlones) se arrodillaron ante él.

Que se burló de militancia y cacaixtlones imponiéndoles dirigentes estatales que no tenían merecimientos, algunos; ni experiencia, otros.

Desde LUCINO CERVANTES hasta EDGARDO MELHEM, pasando por el mismo CHECO GUAJARDO, llegaron al CDE del PRI por la influencia del exgobernador TORRE CANTÚ.

¿No acaso el PRI hizo alcalde de Río Bravo a JUAN DIEGO GUAJARDO, sacándolo de otra franquicia?

Impuso a un panista de corazón, ALEJANDRO ETIENNE, y hasta quiso hacerlo gobernador, y todos callaron.

¿Cuáles eran los méritos de militancia de MARIANA RODRÍGUEZ para que fuera colocada en la punta del listado plurinominal del PRI en la II circunscripción?

Al final, ‘La Morsa’ entregó el Poder al PAN, y pocas voces protestaron.

Más atrasito, EUGENIO HERNÁNDEZ optó por panistas para alcaldes en Tampico (ÓSCAR PEREZ INGUANZO), Madero (JAIME TURRUBIATES SOLÍS), Altamira (JAVIER GIL ORTIZ), Matamoros (ALFONSO SÁNCHEZ GARZA), Nuevo Laredo (RAMÓN GARZA BARRIOS) y Victoria (ARTURO DÍEZ GUTIERREZ y MIGUEL GONZÁLEZ SALUM), por lo menos.

Fracasó cuando quiso hacer senador a otro panista, JOSÉ MANUEL ASSAD, precisamente ante quien hoy es gobernador.

El mismo EUGENIO, seis años antes de asumir la gubernatura no era militante del PRI, pues era azul la sangre que corría por sus venas.

Lo rescató TOMÁS YARRINGTON con el pase de charola para ser gobernador y de allí logró ser diputado federal, alcalde de Victoria y luego gobernador.

El mismo YARRINGTON RUVALCABA hizo diputado federal a HUMBERTO FILIZOLA HACES, que jamás de los jamases había acudido siquiera a un evento del PRI.

Irse más atrás en la historia electorera de Tamaulipas sería echarse un clavado a los viejos archivos, pero eso debe bastar para refrescarle la memoria al buen CHECO GUAJARDO MALDONADO.

CHISMOGRAFÍA: Si la indignación de la militancia porque la cúpula azul les está imponiendo candidatos ‘externos’ debiera alarmar al alto mando del PAN, lo que ocurre en Reynosa es para tenerlos con los nervios de punta.

Algunos analistas se atreven a calcular que Reynosa podría ser para el PAN-gobierno lo que Waterloo significó para NAPOLEÓN BONAPARTE.

Cuestión de leer lo que la alcaldesa MAKI ORTIZ publicó en sus redes sociales para justificar su rechazo a ser postulada por el IX distrito hacia San Lázaro.

Según sus palabras, no es conveniente abandonar la plaza en plena crisis de salud por la pandemia de Covid-19.

Pero desliza su descontento porque no se dio oportunidad a caras nuevas, en velada referencia a su hijito CARLOS PEÑA ORTIZ.

Dirían en el barrio: el tiro está cantado.

La alcaldesa se cotizó alto y la cúpula azul no le dio ese valor.

Tema sabrosón del que hablaremos mañana.

Y si de preocupaciones azules se trata, valdría la pena saber lo que en la cúpula del PAN se piensa sobre la soterrada indignación de muchas amistades que hiciera el exalcalde JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDÚA.

Y es que el sacrificado político advirtió en su momento que pendían sobre él amenazas de muerte identificadas en el grupo de MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO.

Ya que JUAN ANTONIO había hecho la denuncia de los delitos en que incurría traficando combustibles ilegales entre México y Estados Unidos.

A las semanas, JUAN ANTONIO fue cobardemente asesinado y meses después MIGUEL ÁNGEL fue detenido, para pasar seis años en la cárcel.

¿Con todo y ello pedirá el PAN que su militancia vote por ese expresidiario?

Veremos y diremos.

Por su lado, de Matamoros reportan justificado terror en Palacio Municipal tras el deceso por Covid-19 del subtesorero ROQUE GARCÍA, acaecido la mañana de este lunes.

Porque así se estila en el edificio municipal, no son pocos los funcionarios que, para sacarle la vuelta a acreedores, pedigüeños y periodistas, utilizan regularmente las oficinas de ROQUE para subir a las propias.

Las consecuencias se desconocen.

Por cierto, nos aclaran que no es SERGIO MIRANDA, secretario particular del alcalde MARIO LÓPEZ, el internado por Covid-19, sino su hermano SAÚL, en calidad de muy grave.

De frente con el terruño, pues aunque el ‘Borrego’ MARIO LÓPEZ hizo su registro para que Morena lo abandere hacia la reelección, las cosas podrían complicársele, pues el popular ALEJANDRO MAYER GARZA hizo lo propio.

Con un agregado: si Morena rechaza a MAYER GARZA como candidato a la alcaldía, hay por lo menos una franquicia electorera dispuesta a abrirle la oportunidad: el PVEM.

Si alguien sospecha que desde la General de Gobierno se alienta esa opción para dar oxígeno a IVETT BERMEA, está en todo su derecho.

¿Y qué creen? La alfombra de Contraloría, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, dictó inhabilitación a ALFREDO CASTILLO, exdirector de Deportes de PEÑA NIETO.

Le hallaron casi $20 millones de más en sus cuentas bancarias. Jajajaja.

¿Alguien piensa que al sujeto de marras le importa no poder trabajar nunca más en la administración púbica?

¿Y la cárcel?

Por cierto, ¿vieron a doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO en ‘la mañanera’?

Pobrecita. Confirmado: es un florero en Gobernación. Muy mal regado, por cierto.

Y pensar que, eventualmente, podría ser presidenta en funciones. Ay, nanita.

En el inter, la semana pasada estuvo de ‘pisa y corre’ el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO.

Lo hizo para presentar a LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, quien hará las veces de delegado de Morena.

De inmediato, los propios morenistas preguntaron: ¿de qué informará a su jefe MONREAL (perdón, DELGADO)?

¿Que Morena no existe en Tamaulipas?

¿Que la dirigencia no dirige la franquicia?

¿Que los morenos no respetan dirigencia?

¿Que sus ‘candidatos’ en realidad no existen en Tamaulipas?

¿Que la estructura es inexistente y que todos andan con una mano atrás y otra adelante?

¿Que la estructura(?) está en las redes sociales, pero la mayoría de esa ‘militancia’ prefiere quedarse en casa el domingo de elecciones?

¿Que de los 5-6 gobernadeables, ninguno inspira confianza en los eventuales patrocinadores económicos?

¿Y que tampoco son esos 5-6 prospectos capaces de crear compromisos?

(Evidencia de que no traen nada en el morral. Ni siquiera la ‘amistad’ del dedito que mueve la cuna guinda).

¿Que toda la fuerza de Morena en Tamaulipas se deriva de la atención que media docena de periodistas y opinadores le prestan a VALDERRAMA, al ‘Jotaerre’, a ERASMO y cada vez menos al ‘Guasón’? Veremos y diremos.

En ese sentido, será el sereno, pero ahora resulta que en Morena tienen más problemas que solo conseguir figuras que den el gatazo a la hora de proponerlos en sus fórmulas.

Y es que, aunque usted no lo crea, los hay algunos que, a la hora de revisar sus propios sondeos, le bufan a la vereda en eso de acabar haciendo el ridículo.

Y entienden que se les escoge no porque representen un logro democrático. No.

Saben que, pian pianito, con algunos votos por acá, otro allá y unos más acullá, los regenteadores de la franquicia presidencial consiguen los suficientes para hacer llegar por la vía plurinominal a los favoritos.

Pero, además, cuando por fin tal o cual dirigente logra convencer a alguno de esos incautos, se enteran que no hay muchos mecenas que se animen a invertirle a proyectos fracasables.

Finalmente, vaya que el PAN va de sorpresa en sorpresa en eso de las negociaciones de cara al relevo en los ayuntamientos, la renovación del Congreso local y las nueve curules federales.

¿Saben quién va de suplente de ÓSCAR ALMARAZ en el V distrito?

Nada menos que ALBERTO PALOMO VALLES, hijo de la ínclita y sempiterna dirigente de la burocracia estatal y quien en el sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ manejó el muy, muy jugoso Fondo Tamaulipas.

Bien repetiría mi inolvidable amigocha CUQUIS GARZA: ¿¡Cómo la ve!?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Contrario al enmuinado ARTURO SOTO, su compañero de legislatura GERARDO PEÑA asume con filosofía el rol que le toca jugar.

Seguramente PEÑA FLORES esperará que para el 2022 se aplique una de las muchas anécdotas que mi entrañable RAMÓN DURÓN reunía para El Filósofo de Güemes: Siempre va primero el 1 y luego el 2, pero en el 21 se chingó el 1.

Sale… y vale.

