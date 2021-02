Martha Isabel Alvarado



.-¿Qué será lo que ‘preocupa’ a “La Borrega”?

.-Alcalde de la Heroica Ciudad, pide audiencia

.-Resolutivo de TRIFE en manos del Congreso

.-Publicación de Lancet, ‘oxígeno’ para la “4-T”



No es por intrigar, pero si el alcalde de la Heroica Ciudad de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, está contento, porque el CEN de Morena le dio ‘luz verde’ para buscar la reelección…lo disimula muy bien.



Dicho lo cual, por la expresión sombría de López Hernández, en el video en que anuncia que acudió a registrarse para contender en las elecciones del 6 de junio próximo.



“Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes”, inicia diciendo López Hernández en el video, pero cualquiera diría, que su rostro refleja todo lo contrario.



“Una vez realizado un profundo análisis de la situación política y social por la que se desenvuelve (sic) el municipio de Matamoros, previa consulta con mi familia, hago del conocimiento a la ciudadanía, que este 1º. de febrero he llevado a cabo mi Registro ante la instancia correspondiente” manifiesta en la grabación López Hernández.



¿Qué será lo que le ‘preocupa’ a ‘La Borrega’?. ¿Para qué habrá pedido audiencia con el Ejecutivo del Estado?. Falta que se la den.



Por cierto, casi se cumple un año, de aquel Resolutivo que emitió la Sala Regional del TRIFE con fecha 26 de febrero de 2020, en atención a una Denuncia presentada por el PRI y el PAN contra LÓPEZ HERNÁNDEZ, bajo la presunción de que el alcalde de Matamoros utilizó Recursos del Ayuntamiento a su cargo, con propósitos electorales. ¿Lo recuerdan?.



Tal Denuncia sobrevino a aquel discurso pronunciado por el alcalde de Matamoros el 7 de abril de 2019, en el evento de Toma de Protesta de los Comités de Obra de Infraestructura y Contraloría Social, efectuado en el Auditorio “Mundo Nuevo”.



“Quiero que todos, que nadie se quede atrás, unidos agarrados de las manos, el día 2 de junio no permitamos que ninguna irregularidad, no permitamos que se nos haga trampa, ese día vamos a refrendar lo que hicimos el 1 de julio del año pasado, otro triunfo más”.



El Resolutivo citado líneas arriba, determinó como aplicable al caso, lo señalado en el artículo 310, fracción X de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: “Respecto de las autoridades, los servidores y servidoras públicas de los poderes Públicos, Órganos Autónomos, Órganos de gobierno municipales y cualquier otro ente Público del Estado, en términos del artículo 151 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; de las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y demás relativos aplicables de los mismos ordenamientos:



a)Apercibimiento público o privado.



b) Amonestación privada o pública.



c) Suspensión.



d) Destitución del Puesto.



e) Sanción Económica; o



f) Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público”. (Hasta aquí la cita del artículo 310).



¿Qué pasó con la ejecución del citado Resolutivo?. Según se sabe, dicho Procedimiento fue encomendado al Congreso Local, que quizá aún lo tenga en la carpeta de ‘pendientes’. ¿Tendrá algo que ver con eso, la audiencia que pidió ‘La Borrega’?. Prometemos verificarlo.



Por otro lado, ahí tienen Ustedes que la Revista “Lancet”, considerada la ‘biblia’ en el ámbito de la Salud, le tiró un ‘salva-vidas’ al gobierno de la “4-T”, al difundir la información técnica alusiva a la Fase III de la vacuna rusa Sputnik V, la cual determinaría una efectividad del 91.6 de la misma, contra el Coronavirus. ¿Fue sin querer, queriendo?.



Obviamente, la publicación de “Lancet”, equivale a ‘oxígeno puro’ para AMLO y su Plan de Vacunación, pues la “Spuni”, como la llama el Presidente que es medio torpe al hablar, le daría viabilidad.



El PAN de Tamaulipas publicó sus candidatos a diputados federales Plurinominales, siendo los primeros dos de la lista (que enfilarían a San Lázaro sin tocar baranda): MARIELA LÓPEZ y GERARDO PEÑA FLORES.



Como Suplente de este último, aparece CÉSAR RENDÓN GARCÍA, lo cual, dicen los enterados, responde a un compromiso con el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, toda vez que Rendón es quien se encarga de atender al Presidente del CEN en sus viajes a Tamaulipas.



Finalmente anotaremos, que el Contador-Doctor de Reynosa, JUAN JOSÉ VILLARREAL ROSALES, es noticia, y muy buena noticia, de la cual se congratulan familiares y amigos. Enhorabuena.



