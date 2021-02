Marco A. Vázquez

Quieren redes sociales a modo…

En las últimas dos o tres elecciones prácticamente hasta que cerraron casillas el feis, twitter y whatsapp han sido utilizados por los equipos de campaña de los políticos para desprestigiar al enemigo y, en raros casos, invitar a votar o por lo menos reflexionar el sufragio al estar frente a la urna.

Y el comentario viene a colación porque ahora en el Congreso de la Unión se pretende regular las redes sociales, pero no creo que lo hacen por esos temas o no lo dicen, no, resulta que las políticas del twitter, Facebook, Instagram y otras son cada vez más sensibles y están bloqueando mensajes de políticos encumbrados porque a todas luces son falsos, los de acá vieron lo que hicieron con Donal Trump y por ello en México se están vacunando para impedir que les ocurra eso, es más, y no se ría, se habla que hasta se quiere hacer una red social para nosotros, como en China u otros países donde se restringen las redes sociales.

Es decir, con todo y que Andrés Manuel López Obrador cuando ganó la elección se haya atrevido a bautizar como “benditas” a las redes sociales estas realmente ya le perjudican más de lo que le ayudan, y pasa en todos los gobiernos municipales, estatales y poderes, por eso las quieren regular.

Lo cierto es que aún no son tan efectivas las redes en ningún tema y ni caso tiene meterse en esos líos, la muestra palpable quizá sea esa misma elección donde ganó Andrés Manuel, por más que fueron inundadas estas aplicaciones por fanáticos de Anaya y otros que odian al presidente nunca pudieron cambiar las tendencias del voto.

Lo inútil de las redes para los opositores de AMLO se debe a que no se puede convencer a un ciudadano de cambiar el voto llamándole chairo o pejezombie, mucho menos tontejéandolo y en cambio el presidente y su equipo supieron manejarlas mejor, cosa que ahora, en el gobierno, saben que es imposible porque las redes no son progobernistas ni lo serán nunca.

Hay un problema más de los políticos o sus seguidores, se han hecho intolerantes y bloquean de sus redes a todo aquel que no comulga con sus ideas y desde ese momento su publicidad o antipublicidad se convierte en inservible, vaya, ¿qué tan útil puede ser repetirle al que ya está convencido?

Los fanáticos de los partidos políticos a esta hora deben estar enterados que para funcionar en sus redes sociales, para tratar de ideologizar o cambiar tendencias electorales. lo mejor es aguantar vara, argumentar, pero, sobre todo, buscar amigos que piensen diferente y discutir los temas o por lo menos mermarle la fe en los que cree, de otra manera, se deben de preguntar, ahora, ¿qué caso tiene desprestigiar a los enemigos donde nadie les leía y quienes lo hacían ya conocían y hasta aplaudía el mensaje?

Para sintetizar, es un hecho que hoy en las redes sociales los priístas le gritan a los priístas las bondades de su candidato y los pecados del enemigo de tal forma que conservan su reducido círculo de electores, al PAN y Morena aunque con más amplias expectativas les pasa lo mismo, por ello es que las redes no cambian el humor social, es decir, el voto se sigue razonando por odio, hartazgo y un poco de esperanza pero no por lo que se ve en el feis, twitter o whatsapp.

Por ello, con todo y lo inútil que resultaron las redes sociales en el pasado, la demanda de los intolerantes ahora es buscar que se regulen las mismas, que se castigue a quien se atreva a colocar propaganda electoral o antipropaganda que no vaya de acuerdo a lo que ellos quieren.

Dicen que las noticias falsas, las mentiras que dañan a los candidatos se tienen que ir eliminando y la verdad es que eso sería un atentado a la libertad de expresión, pero, además, un acto inútil.

Las redes sociales en realidad son espacios de amigos que discuten temas de amigos, el tratar de regularlas equivaldría a tener un interventor en cada casa a la hora de la comida, en cada mesa de café de los restaurantes.

Le insisto, en el pasado de poco o de nada sirvió el mal uso del facebook, twitter, whatsapp y demás, los diálogos fueron siempre entre personas de los mismos pensamientos o con afinidades, entre amigos pues por lo que ni caso tiene desgastarse en ello.

No, no digo que las benditas redes sociales son inútiles o no causan daño siendo mal utilizadas, nomás le digo que sus usuarios nos hemos vuelto intolerantes y por tanto todavía pasará mucho tiempo para que puedan ser manejadas eficientemente por políticos, es decir, siguen siendo clubs de amigos qué, por ningún motivo, debemos caer en la tentación de regular, al final, debemos entender que los delitos que se pudieran cometer y se usan de argumentos por quienes pretenden regular redes pues se pueden perseguir y es muy sencillo cuando se usan esas herramientas descubrir quién es el autor, siempre dejan huella de quien paga publicidad o quien inventa cosas.

Por ello nomás hay que darles su justa dimensión a todo este enredo, por eso le digo, las redes, hasta hoy, no pasan de servir para alimentar el morbo, chisme, y a veces para enterarnos que comió cada quien pero no tienen la importancia que pretenden darle en el Senado o en la Cámara de Diputados, el rumor es que quieren hasta hacer una red social para mexicanos y la verdad es que eso sí es querer redes sociales a modo y será atentar contra nuestras libertades, es más, hasta un verdadero delito.

