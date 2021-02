Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Preocupa un ‘Peje’ derrotado

*** Ya le tienen listo su videíto a Gustavo

*** Relaciones peligrosas en Río Bravo

*** Reporta delegado: Morena es batidero

*** Los mensajes de Ulivarri y Aldape

*** ¿Se sacrificará ‘Rocket’ por Victoria?

Cd. Victoria.- Viendo la reacción del ‘Peje’ a pregunta reporteril sobre el uso de cubrebocas luego de su crisis por Covid-19, hay que tener cuidado con lo que pueda ocurrir luego del 6 de junio.

Digo, porque visto está que ‘El Peje’ no es tan tontejo como quiere hacer parecer.

(Pero sí más ‘chisqueado’ de lo que muchos quieren reconocer).

Supone el tabasqueño que aceptar su error le significará derrota.

Pero, que juegue con su salud es peligroso.

(Y que juegue con la del país, ‘más pior’, si suman ya casi 170 mil los ‘fallecidos que fallecieron’ oficialmente por Covid-19. De escándalo, pero…).

Pero que juegue con la salud de la gente que lo rodea es irresponsabilidad que raya en lo criminal.

Y tal parece que ‘El Peje’ está dispuesto a todo.

De allí el origen del primer párrafo.

Si así, cuando no cumple siquiera la mitad de su (¿primer?) sexenio, hace (casi todo) lo que se le antoja, cuéstele lo que le cueste a él o al país, inimaginable lo que esté dispuesto a hacer si los votantes el 6 de junio le quitan ese juguete llamado Poder Legislativo.

Digo, porque de ese 6 de junio al 1 de septiembre que se dé el relevo en San Lázaro, sus lacayos legisladores le pueden aprobar cualquier cosa. Cualquier ocurrencia.

En ese tenor, toma fuerza la versión salida de Palacio durante el confinamiento obligatorio del ‘Peje’ por el Covid, en el sentido de que su preocupación máxima era el proceso electoral del 6 de junio.

Y no metía las manos en las designaciones para 15 candidatos a gubernaturas que se disputan y ni siquiera que se consiga ganar alguno o todos los congresos locales en disputa también, sino la confección del listado a diputados federales.

Según se supo, una indicación del merolico de Palacio fue simple y sencilla: hagan candidato a gobernador al que deseen, pero que se comprometan a ganar los distritos necesarios que le permitan tener la mayoría absoluta… como ahora.

Luego, escuchando la explicación(?) con que justifica su resistencia al uso de cubrebocas, a muy pocos les debe quedar la duda de que al tabasqueño le falta un tornillo o un par de cables no le funcionan en el cerebro, ‘escuchemos’:

“No, no, no. De acuerdo a lo que plantean los médicos ¡¡Ya no contagio!!”.

Pregunta: El Dr. GATOEL ha reiterado que incluso las personas ya vacunadas deben usar el cubrebocas.

Remate de locura: “Respeto mucho al Dr. GATOEL, es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso, pero NO”. ¿A poco no está de locura?

CHISMOGRAFÍA: Reporte del delegado de RICARDO MONREAL (perdón, de MARIO DELGADO) en nuestro estado, LUCIO ERNESTO PALACIOS: es un batidero.

Toda una miscelánea donde son más los narcos, corruptos, necios que la gente buena.

Con par de diferentes agregados: el sainete de Matamoros, con exhibición de malosos armados defendiendo al alcalde MARIO LÓPEZ y el cónclave de Reynosa, con su buen yantar patrocinado por el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y que provocó más onanismo electorero, donde cada quien dijo y filtró lo que más le convenía.

Lo notable de ese conciliábulo de cupuleros morenos fueron las ausencias (registradas por la guapa y puntillosa MARTHA ISABEL ALVARADO) de por lo menos cuatro figuras, como la diputada CARMEN LILIA CANTÚROSAS, virtual candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo; su homólogo curuleco RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, presunto abanderado guinda a la sucesión de MAKI ORTIZ, pero a quien rechaza precisamente doña MACARIA; el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA (¿ex?)gobernadeable hacia el 2022 y el oficial mayor que no es oficial mayor en la Secretaría de Economía, HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA GONZÁLEZ, de quien díjose que solo pasó por el pomadoso restorán La Mansión, pero con la misma se retiró (no se supo si lo invitaron a abandonar el lugar).

Sobre el mismo tema, a juzgar por opiniones de asistentes a las reuniones encabezadas por el delegado del CEN moreno, LUCIO ERNESTO PALACIOS, la voz dominante en Tamaulipas es la del diputado federal de Madero ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

Lo cual debe tener más que incómodo al alcalde de aquella urbe petrolera, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, quien se siente con tamaños para entrarle a la lista de gobernadeables.

Variando de franquicia electorera, una vez marginado como eventual prospecto para colarse al listado federal plurinominal de la II circunscripción, el dirigente estatal del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, deberá conformarse con buscar una beca con una pluri local.

Digo, porque ni modo que se atreva a participar para llegar por las urnas.

Ahora está por verse si los grupos locales del PRI se dejan arrebatar la que podría ser la única posición tricolor en el próximo Congreso.

Que es, a la vez, quizá la última oportunidad para que MELHEM SALINAS se mantenga donde mejor le gusta: en las nóminas oficiales. Salió al aire.

Volvamos con Morena, franquicia donde aplica más que bien aquella filosofía del cacique potosino GONZALO N. SANTOS: Moral es un árbol que da moras.

Y es que, vejados con la imposición del chacal FÉLIX SALGADO MACEDONIO, los impolutos de la 4T de Guerrero, capitaneados por AMÍLCAR SANDOVAL BALLESTEROS, ya hallaron la manera de que les duela menos y le han bajado un par de rayitas a sus protestas, airadas hasta hace unos días.

Pero no de a gratis, ni por amor a la camiseta guinda. Para nada.

Negocian posiciones político-electorales-gubernamentales.

En castellano: aceptamos al chacal, pero queremos curules locales, regidurías en diversos ayuntamientos, diputaciones federales, la dirigencia estatal de Morena y cargos en la próxima administración estatal.

¿A poco no es presumible la moralidad de la 4T?

Ah, pero la moral del PRIAN da asco.

Por cierto, se armó otro sainete entre el PRI y sus críticos porque el dirigente nacional (líder es otra cosa) ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS se despachó con la cuchara grande a la hora de imponer candidatos en los listados plurinominales.

De verdad que ‘Alito’ se fue al baño, pero…

¿Y cómo se toman las decisiones en otros partidos?

En Morena, por ejemplo.

Más de lo mismo se da en el aplauso generalizado porque por fin se puso tras las rejas al ‘góber precioso’ MARIO MARÍN, de Puebla, acusado por torturas y complicidad con un chacal de la talla de KAMEL NACIF, pero…

Igual aplauden que Morena imponga como candidato a gobernador en Guerrero a un gañán de la calaña de FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

Regresando a Reynosa, ahora resulta que la alcaldesa MAKI ORTIZ anda en la más completa depre.

Y es que al portazo del PAN a sus muy personales ambiciones se sumó uno más asestado por Morena.

Ni la recibieron y ni siquiera le escucharon sus propuestas.

Y ahora resulta que muchos de los operadores que la ayudaron a ganar imponentemente su reelección en 2018 ya se le están sumando al ‘Chuma’ MORENO IBARRA.

Tal parece que doña MACARIA apostó (muy, muy) fuerte y…

Los calambres comenzaron con la denuncia contra su querubín MAKITO PEÑA ORTIZ, acusado de enriquecimiento inexplicable y los delitos que de allí deriven.

Por cierto, de los viejos y buenos operadores del PRI en sus mejores años se identifica a OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ, quien ya se afilió al equipo de JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, candidato del PAN a la alcaldía de Reynosa.

Concatenando datos, lectores de allá mismo nos platican que el candidato del PRI a la alcaldía, BENITO SÁENZ BARELLA, no se le ven las mínimas ganas de atraerse el voto ciudadano.

Y es que, según las malas lenguas de la gente buena, está bien arreglado con ‘El Chuma’ MORENO IBARRA. Averiguaremos y diremos.

En otro orden de cosas, saludamos con gusto el anuncio que el amigo MANUEL MUÑOZ CANO hace de haber superado el contagio de Covid-19, tras semanas de enfrentarlo.

En cambio, antenita capitalina afirma que ya le tienen listo su videíto al exalcalde GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.

Es aquel en el que aparece en una alberca, evidentemente bajo los influjos, por lo menos, de excesivo alcohol.

Por otro lado, tal parece que ISMAEL ‘Rocket’ VALDEZ está dispuesto a sacrificarse por Victoria.

Seguramente contará con el apoyo de los beisbolistas, que se quedaron esperando su voz de protesta porque ‘La Morsa’ TORRE CANTÚ derrumbó el legendario ‘Praxedis Balboa’ y convirtió ese espacio en estacionamiento.

Pocos creen que quien fuera gloria victorense en el mejor beisbol del mundo dejaría la comodidad de su residencia en Colorado, Estados Unidos, pero…

El día de su registro, ISMAEL era parte del equipo de locutores de ESPN narrando juegos de la beisbolera Serie del Caribe que se celebró en Mazatlán.

Lo hizo vía electrónica, ya que estaba en Victoria.

Fueron seis en total los registrados: LALO GATTÁS, LUIS TORRE, ISMAEL VALDEZ, ROQUE HERNÁNDEZ, ENRIQUE YÁÑEZ y el PROF. JOSÉ MARÍA ALVARADO.

Nos mandan correo así: Instrucción de (GERARDO) ALDAPE en Valle Hermoso: ¡¡A jalar con… la doctora!!

No le entendí.

Y que en Río Bravo el alcalde (CARLOS) ULIVARRI “espera instrucciones”. Menos le entendí.

Finalmente, de la manera más burda se nota la mano que desde la General de Gobierno mueve la cuna para descarrilar, primero, la virtual candidatura del jovenazo LALO GATTÁS por Morena a la alcaldía de Victoria.

Lo ‘lógico’ (son izquierdosos, recuerde) es que quienes más promueven las fake news contra GATTÁS BÁEZ son justamente los morenistas.

Bien repetiría mi inolvidable amigocha CUQUIS GARZA: ¿¡Cómo la ve!?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ no solo tiene antecedentes como expresidiario por delitos de huachicoleo?

Ahora resulta que ALMARAZ MALDONADO además regentea en Río Bravo la franquicia de la UCD, de las empresas legaloides con que se ampara a poseedores de vehículos ilegales, de los llamados ‘chocolates’.

De esas franquicias que no operan si no se cuenta con ‘ciertos’ permisos.

Quien le entiende a ese negocito aclara que, en materia de emplacamiento de autos, le va mejor a quien juega con los ‘chuecos’ que a la misma Oficina Fiscal.

De modo tal que, ¿Con todo y eso el expresidiario será candidato?

¿O acaso es justamente por eso? ¡Ay, nanita!

Sale… y vale.

