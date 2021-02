Marco A. Vázquez Votará la pobreza…

En algunos países de primer mundo las personas que reciben apoyos de una instancia gubernamental, de cualquier nivel, se les prohíbe votar con el argumento de que están incapacitados para ejercer el voto libre, dicen que el dinero público no se debe usar para la compra de votos a favor del partido en el poder.

Si en México se implementa una medida de ese tamaño equivaldría a que una parte muy reducida elegiría a nuestros futuros gobernantes, a los mejor los más ricos, quizá los más lejanos al poder o los que no comulgan con un partido político y por ello nadie los toma en cuenta a la hora de entregar los apoyos.

La dificultad en México de hacer una ley como la de esos países de primer mundo es esa, no puede existir una democracia donde una minoría elija sus gobernantes, entonces el problema es que no se les puede prohibir el voto a los más necesitados, pero si es urgente, entonces, legislar para que haya leyes que enmarquen los beneficios y estos se otorguen gane quien gane una elección.

Según estudios los programas de los gobiernos municipales, estatales y el federal benefician directa o indirectamente al 80 por ciento de los mexicanos, hablamos de la pensión a los adultos mayores, las becas, despensas, la salud, etc, etc, y la verdad no parece exagerado el análisis, tan solo la pensión se debe multiplicar su impacto por cinco o más, contar a sus hijos y hasta muchos nietos que agarran el beneficio como si fuera Andrés Manuel López Obrador quien lo otorga.

La confusión así se origina, cuando les cae el depósito no se dan cuenta que ese dinero es de los mexicanos y no del presidente y lo mismo ocurre con las despensas, becas, demás programas de todos los gobiernos, todo es dinero que generamos con el trabajo diario y el pago de impuestos de cualquier tipo, no de los partidos, no de los que gobiernan.

Por eso es urgente legislar, hacer leyes que enmarquen los beneficios y estos se otorguen gane quien gane una elección. Es decir, que cada despensa, cada beca, cada pensión se justifique y puedan acceder a las mismas quienes cumplan con los requisitos de las leyes que se implementen sin importar su filiación partidista.

Lamentablemente en este país todos los programas se entregan a discreción y por ello se especula que con fines políticos, incluso los que tienen una normatividad clara, hay casos, por ejemplo, de adultos de más de 70 años que les quitaron la pensión por muchos meses y sin ningún motivo ya que la misma es universal, con las becas también pasa lo mismo, no siempre los beneficios llegan a quien los merece, es más, hoy el programa de vacunación del gobierno federal esta siendo señalado de que se utiliza para inmunizar a quienes les promoverán el voto y no a quienes las necesitan con mayor urgencia.

Es ese el problema en México otra vez votará la pobreza, la necesidad y así no siempre sale ganando el pueblo porque no voltea hacía quienes no han fallado como autoridades sin importar el color, o por lo menos esa impresión se tiene…

ENTREGA DIF VIVIENDA EN EJIDO DE JAUMAVE… La Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, visitó este martes a la Familia Zúñiga Barrera en el ejido San Juanito del municipio de Jaumave, para hacerles entrega de su vivienda rehabilitada con el programa Reconstruyendo Esperanzas.

Don Cirilo tiene 70 años de edad y sufre de una parálisis en el lado derecho del cuerpo por lo cual no puede trabajar; su esposa la Doña Crescencia padece diabetes y debilidad visual, ellos viven solos en dicha comunidad y habitaban en un cuartito hecho de capote con techo de lámina, en el cual se les filtraba el frío y el agua en tiempos de lluvia.

A través de una sobrina del matrimonio fue como la titular del DIF Estatal conoció esta historia, por lo que giró instrucciones inmediatas para trabajar en la rehabilitación de la vivienda.

Los trabajos consistieron en la construcción de un Cuarto 4 x 4 m², paredes de block con enjarre, techo de lámina, puertas, ventanas, instalación eléctrica, rampa de acceso a la habitación y la rehabilitación de baño de 1.50 x 2 m², con instalación de plomería, pasamanos y ventana.

También se les hizo entrega de estufa, tanque de gas y regulador, cama matrimonial, juego de sábanas, almohadas, antecomedor, ropero, sillas, cobijas y apoyo alimentario, entre otros artículos para el hogar.

El programa Reconstruyendo Esperanzas que promueve el DIF Tamaulipas, tiene como objetivo contribuir a que familias en condiciones vulnerables cuenten con un hogar digno y mejoren su calidad de vida, proporcionándoles los recursos humanos y materiales para la mejora y rehabilitación de su vivienda.

En lo que va de la presente administración estatal dirigida por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se han rehabilitado 61 viviendas, también se han entregado 565 muebles de hogar, 537 paquetes de rehabilitación y mobiliario, beneficiando a mil 349 personas de 24 municipios de Tamaulipas.

LLEGA MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO A 225 ESCUELAS… Por segunda vez, el programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable entregó beneficios a las escuelas primarias ‘Práxedis Balboa’ y ‘Eugenio Villarreal Villarreal’, así como la Universidad Pedagógica Nacional’ (UPN).

El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar entregó las órdenes de compra de equipamiento que se requieren en cada institución; que suman una inversión superior a los 584 mil pesos.

“La pandemia no ha sido pretexto para detener los objetivos trazados por la administración en materia educativa, sabemos que el apoyo es fundamental para reforzar la calidad de la educación. En esta segunda vuelta del programa llegamos con esta entrega al plantel 225 y seguiremos trabajando”, dijo el alcalde.

Las escuelas primarias recibieron 10 cubetas de pintura vinílica, 10 cubetas de impermeabilizante para 10 años, 7 minisplits de 2 toneladas frío y calor, 1 bocina bluetooth con USB, 1 micrófono inalámbrico, 7 pintarrones blancos y 7 botiquines equipados.

A la UPN se le entregó la orden de compra para 10 cubetas de pintura vinílica, 7 escritorios metálicos. 7 sillas para personal docente, 50 sillas plegadizas, 5 mesas rectangulares plegadas de plástico, 1 impresora multifuncional, 1 bocina bluetooth con US, 1 micrófono inalámbrico y 7 botiquines equipados.

La directora de la UPN unidad 284, Yolanda Villanueva, agradeció a Rivas Cuéllar el apoyo otorgado y felicitó al Cabildo por este programa que permite mejorar la infraestructura de los planteles y ofrecer a las y los estudiantes aulas reconfortantes para sus estudios.

“Este es un aliciente para toda la educación. Tenemos un Cabildo que se preocupa porque las escuelas estén bien. El darles un ambiente digno a los estudiantes es lo mejor que podemos ofrecer para elevar la calidad educativa de nuestra ciudad”, afirmó Villanueva.

En el evento virtual participaron la síndico Dorina Lozano, el síndico Santiago Sáenz; así como el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui.

