Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

VEN AL ‘ROCKET’ DE …GOBERNADOR

* Ven a Gustavo en tercer piso

* ‘Borrego’ golea a encuestadoras

* Las atenciones para Erasmo

* Preferencia azul para traidores

* Preocupa herencia a militares

Cd. Victoria.- Bien se dice y se dice bien que en política, como en casi todas las cosas de la vida, lo que parece, es.

Y a juzgar por lo que conspicuos analistas y observadores de la grilla tamaulipeca coinciden sobre la reunión de morenos el fin de semana en Reynosa, es que el favorito entre los cupuleros de la franquicia electorera en el Poder federal para el 2022 en nuestro estado es el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

Al menos así lo comentan algunos asistentes al conciliábulo convocado por el flamante delegado del CEN moreno, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO.

Las atenciones y la manera de tratar éste al maderense GONZÁLEZ ROBLEDO fueron muy visibles.

Pero, además, las notorias ausencias del senador AMÉRICO VILLARREAL y del oficial mayor que no es oficial mayor, HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA GONZÁLEZ.

Ausencias que, además de la neolaredense CARMEN LILIA CANTÚROSAS, hicieron más notable el dato que comentamos.

Cierto que también estuvo otro gobernadeable, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, pero dicen, ‘como si no hubiera estado’.

Del listado de convocados, lo más destacable(?) fueron la senadora LUPITA COVARRUBIAS, los diputados federales OLGA JULIANA ELIZONDO, OLGA SOSA, ADRIANA LOZANO, ARMANDO ZERTUCHE y HÉCTOR VILLEGAS.

Además, los alcaldes de Matamoros y Madero, MARIO ‘Borrego’ LÓPEZ y ADRIÁN OSEGUERA.

Nadie en representación de Victoria, Nuevo Laredo, Tampico, Altamira, Mante.

Vamos, ni de los municipios cercanos: Miguel Alemán, Río Bravo, Valle Hermoso o San Fernando.

Tampoco se invitó a alguno de los 10 diputados morenos en el congreso local.

Con un agregado, comentan los observadores, la reunión dejó un fuerte tufo a rechazo para que Morena acepte la incorporación de la alcaldesa local MAKI ORTIZ.

¿A poco no resulta extraño ese coloquio con el delegado LUCIO ERNESTO PALACIOS?

CHISMOGRAFÍA: Harta razón tiene la raza al afirmar que el PAN de Tamaulipas parece estarse jugando las contras. Metiéndose autogoles.

Un caso poco entendible es el de Valle Hermoso, donde ‘El Cachorro’ RENÉ CANTÚ GALVÁN dispuso que ALBERTO ALANÍS VILLARREAL tenga la oportunidad de repetir como alcalde, contra todo indicativo popular.

Especialmente entre las huestes panistas.

Hagamos historia: el referido ALANÍS VILLARREAL fue candidato a alcalde, abanderado por el PAN, con EUGENIO HERNÁNDEZ de gobernador y con el PRI postulando a OSVALDO GUTIÉRREZ, que al final ganó.

Pero, con esa enérgica ideología de algunos azules, ALBERTO ALANÍS fue ‘convencido’ de reconocer la derrota, a cambio de algunos negocios a la sombra del poder tricolor y la propuesta de que en el siguiente trienio él sería el afortunado.

En una segunda oportunidad sí le dieron la victoria (sobre HAMID NAME), aunque ALANÍS VILLARREAL cedió que los negocios se repartieran desde la capital.

Más adelante, ALBERTO ALANÍS aceptó ser postulado por el PRD, pero con apenas 3 mil votos a su favor fue fácilmente derrotado por el priísta EFRAÍN DE LEÓN.

Pasado el tiempo, ALBERTO ALANÍS se alineó con la franquicia electorera del momento, Morena, y no tuvo empacho en echar flores, porras y hurras a la doctora LUCERO GONZÁLEZ DE ADAME, hace tres años candidata morenista derrotada por el panista GERARDO ALDAPE.

Pero ahora de nueva cuenta postulada con bandera guinda y con muchas, muchísimas posibilidades de ganar.

Pónganle a quien le pongan enfrente.

Hace apenas tres años, ALBERTO ALANÍS (con ‘ideología’ morenista) se refería así de la DRA. LUCERO: “Es una persona honorable, muy humanitaria, sencilla, muy trabajadora, con una gran capacidad de gestión”.

No tenía empacho ALANÍS VILLARREAL en afirmar que veía a la DRA. LUCERO “con gran propuesta, gran proyecto de trabajo. Con ella tendremos un municipio limpio, mucha obra pública, revestimiento, muchísima pavimentación”.

Al final de esa jornada de 2018, Morena se llevó la presidencia de la República para AMLO, las dos senadurías, de AMÉRICO VILLARREAL y LUPITA COVARRUBIAS, y la diputación federal a HÉCTOR VILLEGAS, pero no consiguió la alcaldía para la doctora LUCERO.

Cómo estarán las cosas allí en Valle Hermoso que el alcalde saliente, GERARDO ALDAPE, a quien CANTÚ GALVÁN le negó la oportunidad de buscar la reelección, propone bajo cuerda trabajar para que gane la doctora LUCERO.

El caso de ALBERTO ALANÍS es muy similar a lo ocurrido en Madero con JAIME TURRUBIATES, que también fue candidato del PAN, derrotado por el PRI de RICARDO GAMUNDI, pero luego alcalde bajo las siglas del PRI y que ahora, por esas raras definiciones del PAN de Tamaulipas, se le vuelve a dar cobijo en los colores oficiales.

Con propios y extraños ‘sacados de onda’, bien repetiría mi inolvidable amigo y maestro JORGE RODRÍGUEZ TREVIÑO: ya no entiendo de lo que pasa o ya no pasa lo que entendía.

En otro orden de cosas, según ‘El Peje’: “está reduciéndose el nivel de contagio (de Covid-19) en todo el país. Es una buena noticia”.

Luego entonces, no se entiende por qué cada día aumenta la cuota de ‘fallecidos que fallecen’ (el ‘científico’ GATOEL dixit) que los pejegatos insisten en reducir a casi 170 mil, pero que los datos duros del INEGI calculan por encima de los 400 mil.

Y, luego, el secretario de Hacienda, ARTURO HERRERA, le da por su lado al ‘Peje’, pues asegura que México tiene contratada la compra de más dosis que habitantes tiene México.

Según HERRERA GUTIÉRREZ, se tienen aseguradas 156 millones de dosis, pero…

No cabe duda que el merolico de Palacio y sus huestes viven en Pejelandia.

Al final de cuentas y a juzgar por sus dos nuevas(?) mañaneras, ‘El Peje’ sigue siendo el mismo bravucón de siempre.

Y hace bien, pues esa estrategia le ha dado tan buenos resultados que, de acuerdo con las principales casas encuestadoras, su nivel de popularidad no baja del 50% y las hay que lo ubican en 60%.

Aunque se mantenga la comparación, pues no es lo mismo ser popular que ser eficiente.

Por cierto, “¿Qué nos tiene que preocupar si ‘El Peje’ no retiene la mayoría absoluta en San Lázaro?”, nos pregunta MAGDA PATRICIA LARA, desde Linares, Nuevo León.

Ello, en relación a recientes pergeños aduciendo que podría ocurrírsele cualquier cosa.

Y que, dado el desequilibrio mental que ‘El Peje’ ha presentado en las últimas semanas, podría ser funesto para el país.

¿Cuál ocurrencia?

Dejar que los militares tomen el Poder, por ejemplo.

Sí. Diríase que son exageraciones, pero ‘El Peje’ se distingue por eso, por sus ocurrencias. Salió al aire.

¿Otra ocurrencia?

El cubrebocas que están proponiendo para las redes sociales.

Las mismas otrora benditas redes sociales que en su momento ‘El Peje’ y sus seguidores utilizaron para criticar, difamar y hasta insultar a diestra y siniestra.

En temas locales, vaya sorpresa la que da el muy buen periodista que es mi compadre ARNOLDO GARCÍA CÁCERES al atribuirle al exligamayorista ISMAEL ‘Rocket’ VALDEZ no solo aspiraciones para ser el próximo alcalde de Victoria, sino hasta para convertirse en el sucesor de GARCÍA CABEZA DE VACA en la gubernatura.

Según el autor de ‘Partitura’, VALDEZ HERNÁNDEZ cuenta ya con el Vo.Bo. del dueño de la franquicia color guinda, nada menos que ‘El Peje’.

Nada tan fácil como esperar unos cuantos días, ‘haber’ si de perdido lo hacen candidato a la alcaldía capitalina.

Que gane la elección el 6 de junio es algo muy diferente… y complicado.

Por cierto, GARCÍA CÁCERES es de los columnistas políticos que siguen insistiendo en la posibilidad de que el DR. FELIPE GARZA NARVÁEZ sea candidato a diputado federal por el V distrito.

Digo, porque, que se sepa, la decisión cupulera de Morena es que la representación capitalina en San Lázaro sea femenina y, hasta ahora, no la han cambiado y parece reservada para la maestra NORA DE LOS REYES.

Cambiando de canal, los pobladores de Querétaro (estado y capital) se quedaron con las ganas de tener a un payaso profesional como alcalde o gobernador.

Y es que, luego de múltiples especulaciones, se descartó la eventual postulación del cómico CARLOS VILLAGRÁN para alguno de esos cargos.

Se trata nada menos que del popular ‘Quico’, compañero de correrías del inolvidable ‘Chavo del 8’.

Ni hablar, tendrán que conformarse los queretanos con remedos de payasos, de ésos que acostumbran imponérselos desde cualquier franquicia electorera.

En cosas locales, empleado municipal en el ayuntamiento de Matamoros (y que solicita guardar su identidad) nos hace llegar su queja y protesta porque se está obligando a personal en (por lo menos) la Secretaría del Ayuntamiento a meterse a cuanta empresa esté manejando la ‘popularidad’ de prospectos a la candidatura de Morena a la alcaldía.

Obvio, la indicación es hacer superpopular al ‘Borrego’ LÓPEZ HERNÁNDEZ, pero…

Por cierto, sorprendió el PAN de Tamaulipas, pues el aún pastor congresal GERARDO PEÑA FLORES no solo es candidato a diputado federal por el distrito II de Reynosa, sino que también será el segundo en la lista plurinominal.

Es decir, váyale como le vaya en las urnas, tiene lugar reservado en San Lázaro.

¿Pa’ qué son los amigos, si no?, diría mi compadre HUERTA.

Finalmente, deambulantes de Palacio de Gobierno aseguran haber visto ingresar por la puerta del 15 nada menos que el exalcalde capitalino GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y abordar el elevador de ese lado del inmueble, que paró en el tercer piso.

¿A cuál esquina se dirigía?

¿Con el PPT o con ‘El Truco’?

En una de ésas y sale con que le dieron ganas de volver a ser alcalde de Victoria o ¿cómo era aquello de divide y vencerás?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Le sugerimos, amable lector, no creerse tanto de las ‘noticias’ que están e irán apareciendo en redes sociales.

Trate de verificarlas porque muchas, más de las que se quisiera, resultarán ‘fake news’.

Fue el caso este martes de la versión que anunciaba cambio de titular en la Secretaría estatal de Educación.

Se afirmaba (con foto y toda la cosa) que la asumía el matamorense HÉCTOR ESCOBAR HERNÁNDEZ.

Exacto, progenitor de HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, el primer titular de la SEP en el sexenio, hoy diputado local, con ganas de reelegirse.

Cruzada la información, resulta que en sus oficinas sigue firme MARIO GÓMEZ MONROY.

Sale… y vale.