Cómo mostrar amistad durante la pandemia

Redacción InfoNorte

Nuevo León.- La pandemia ha cambiado muchas cosas, desde la forma en la que se trabaja hasta cómo se interactúa en espacios públicos y un aspecto de la vida cotidiana que ciertamente se ha modificado es la manera en la que se interactúa con los amigos. Y qué mejor excusa que el día de San Valentín para aprovechar la fecha y estar al pendiente de nuestros seres queridos.

Como ya no es posible convivir de la misma manera con personas que no viven en la misma casa, las relaciones han tenido que pasar a un plano virtual y esto, ciertamente, ha afectado la salud mental de todas y todos, en especial a las y los jóvenes, explicó Paola González Castro, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey.

“Hemos visto que también están sufriendo estragos a causa de esta pandemia. La juventud está más ansiosa porque se han reducido sus contactos sociales y aunque todavía pueden ver a sus amigos por medio de la tecnología, la interacción no es la misma, no es tan cercano. Ya no se pueden ver al salir de una clase y darse un abrazo o pedirle un consejo a un amigo o amiga”, señaló la psicóloga.

Explicó que debido a la pandemia la juventud en general está reportando altos niveles de ansiedad, estrés, apatía y tedio. Incluso, de acuerdo a su experiencia, muchos sienten que no están teniendo un aprovechamiento adecuado en clase. Agregó que un factor muy significativo es el sentimiento de incertidumbre que se desprende de la situación.

“No es que no estén aprendiendo lo suficiente, es que estamos recibiendo tantas noticias e información (sobre la pandemia) que nuestro sistema cognitivo no está funcionando como funciona en condiciones ideales. Estamos viviendo bajo tanta presión que en cuestión cognitiva y de rendimiento, no podemos esperar los mismos resultados de los estudiantes en otros momentos más tranquilos”, explicó González Castro.

Agregó que es responsabilidad de los profesores y las instituciones educativas encontrar las maneras efectivas y afectivas para conectar con los jóvenes y proveerles con herramientas para sobrellevar la situación actual. Asimismo, calificó como sumamente importante que se procure la salud mental tanto como la física.

La profesora señaló que la forma más sencilla de velar por la salud mental de las y los amigos es “simplemente preguntando”. Recomienda continuar nutriendo la amistad a través de las plataformas digitales, pero la forma más significativa de demostrar cariño es siguiendo las normas sanitarias y quedarse en casa para evitar contagiarse y contagiar a otros.

“Debemos encontrar nuevas maneras de tejer lazos con la gente, nuevas maneras de convivir. Es fácil, de pronto, caer en la tentación y decir ‘vamos a la fiesta’, pero ya sabemos que con esa decisión se pueden enfermar familias completas. Debemos demostrar la amistad de manera responsable a nuestros amigos y amigas, a nuestra familia y a todo el personal de salud”, comentó.

González Castro contó que en su experiencia dando clases en línea los jóvenes se han mostrado muy empáticos con sus compañeros y no han mostrado recato en expresar sus sentimientos alrededor del aislamiento social y que “es importante construir espacios seguros en los que podamos encontrar confianza para hablar de cómo nos sentimos”.