Piden Fiscales condenar a Donald Trump

Los congresistas demócratas que ejercen como fiscales en el juicio político contra el expresidente Donald Trump concluyeron hoy su argumentación ante el pleno del Senado pidiendo a los legisladores condenar a Trump para evitar más violencia en el futuro como la que sacudió al país el pasado 6 de enero.

En el último día de argumentación, los fiscales se dedicaron a mostrar videos para evidenciar que Trump atizó la violencia no sólo el día del asalto al Capitolio, sino incluso desde la misma campaña por la presidencia.

“Humildemente, les pedimos que condenen al presidente Trump por un delito del que es abrumadoramente culpable. Porque si no lo hacen, si fingimos que esto [el ataque al Capitolio] no pasó; o peor, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién puede asegurar que no sucederá de nuevo?”, cuestionó el congresista demócrata Joe Neguse.

En sus argumentos de cierre, formuló a los senadores tres preguntas cuyas respuestas, dijo, son clave para que decidan si condenar o no a Trump:

– ¿La violencia era previsible?

– ¿Trump alentó la violencia?

– ¿Lo hizo por voluntad propia?

Poco antes, el representante Jamie Raskin, quien está al frente de la acusación, advirtió: “Si [Trump] vuelve a ejercer un cargo público [y un ataque] vuelve a ocurrir, no tendremos a nadie a quién culpar, excepto a nosotros mismos”.

Los fiscales buscan que Trump sea condenado para poder así llamar a una votación, también en el Senado, que permita inhabilitarlo para ejercer cargos públicos. Al ser presidente de un solo mandato, Trump puede volver a buscar la presidencia.

Una vez concluidos los alegatos de la parte acusadora, mañana tendrá lugar la argumentación de la defensa de Trump, que no se prevé se extienda mucho, por lo que la votación sobre si se condena o no al exmandatario podría ocurrir el mismo sábado.