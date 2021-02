Pide AMLO reducir uso de energía en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a toda la población a consumir menos energía de las 18:00 horas a las 23 horas consideradas como los periodos pico.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no hizo ese llamado en los días del apagón, que azotó el norte del país, por la presión de los grupos opositores y porque no quería causar alarma entre la población.

“No quise hacer este llamado desde el principio porque tenemos la presión del grupo de traficantes y de todos los que han medrado, no lo hice porque iba a generase una alarma mayor que nos iba y generar una situación más complicada”.

El presidente López Obrador dijo que ya está resuelto en problema con la puesta en marcha de las plantas de energía de carbón y combustóleo, pero llamó a todos los mexicanos a ayudar.

“De seis a 11 si podemos apagar focos, dos, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudamos, como cuando enfrentamos lo del huachicol, qué fue muy difícil también porque no se traen el suficiente abasto de gasolinas a medianoche y la gente hizo colas, a veces cargaba medianoche, y todos ayudaron y miren el resultado, de 80 mil barriles que se robaban diariamente hemos bajado a cuatro, 95% y no paramos”.

Señaló que el llamado no lo hizo desde el primer día porque imaginó el amarillismo y calculó que habría alarma general.

“Además como sabía lo que se estaba llevando acabo y le tengo confianza a los directivos de la CFE, a los técnicos del CENACE, de los trabajadores de la Comisión, ahora que ya no están grave la situación pues ya podemos ayudar todos”.