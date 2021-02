Regreso del deporte, un éxito: Orlando Martínez

Por Alberto de la Garza

Después de que fuera reactivadas los espacios deportivos públicos tanto en Ciudad Victoria como en el Puerto de Tampico a casi un año de la suspensión de actividades debido a las afectaciones del covid-19, el Jefe de Unidades Deportivas en el Instituto del Deporte de Tamaulipas, Orlando Martínez fue claro al mencionar que fue todo un éxito.

“Estoy muy contento con la gente, el gremio deportivo entendió que teníamos que abrir con todas las medidas de seguridad y así fue, por ahí este fin de semana estaban jugando los que tenían que estar en la cancha y en la banca todos traían sus cubrebocas, al entrar el gel y se tomaba la temperatura”, fueron las palabras de Martínez en entrevista.

Agregó: “La gente también entendió que era sin aforo, hay cosas que no podemos detener, estaban algunos retirados viendo los partidos pero en el perímetro no había gente, yo en lo personal estoy muy contento porque se entendió todo, es una promesa que yo hice y mientras me sigan dando armas, yo voy a seguir luchando por el deporte para que esto vaya avanzando gradualmente”.

Reiteró que debido a los torneos clandestinos que se realizaban sobre todo en Ciudad Victoria y sus alrededores, se buscó la manera de abrir los espacios deportivos y tener un mejor control sobre la situación y así evitar la gente a los alrededores que lo hacían sin sana distancia y en algunos casos, sin el uso de cubrebocas.

“Era algo que yo insistí mucho con la Secretaria de Salud, que era mejor darle permiso a la gente con las medidas que se deben de tomar, lo hacemos y creamos un control, la gente entenderá que los clandestinos no van, es primero la salud, veíamos imágenes de que seguían jugando y había mucha gente a los alrededores, al menos aquí tienen su permiso de seguir activos, con las medidas necesarias”.

Mencionó además que esto no solamente se dará en el futbol, sino también en las otras disciplinas, “la semana pasada tuve la reunión con todas las ligas, softbol, basquetbol, beisbol y todo va de la misma manera, vamos gradualmente, al día de hoy las unidades deportivas estarán abiertas al 25 por ciento, no se puede abrir más, insisto, es primero la salud”.

“Quiero que entendamos que el deporte no es el problema, es por eso que tomamos esta decisión, vamos gradualmente, el Parque del 31 Morelos, pertenece al municipio pero ellos están tomando las medidas, en la Villa de Tamatán ya van a empezar a jugar beisbol, las canchas de basquetbol también estarán al 25 por ciento”.

“Todas las Unidades Deportivas en el estado se encuentran abiertas al 25 por ciento nada más, mencionar mucho que estamos dando prioridad a los atletas de alto rendimiento en entrenar, siempre y cuando estén sustentados por parte del INDE y presentando sus categorías en lo que hoy la CONADE ha marcado, ellos son prioridad y después escuelitas y público en general”, finalizó.