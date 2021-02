Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cualquiera quiere ser alcalde…

¿Cuál es el honor más grande que puede recibir un político o cualquier ciudadano en su municipio?, sin duda ser alcalde, el presidente municipal, ya luego representarlo como Diputado, síndico o regidor en el cabildo.

Ser el alcalde equivale a tener la confianza del pueblo y es obvio que no lo merece cualquiera, menos los ladrones que persiguen el cargo nomás para ver cuánto se roban, cuántos guaruras tendrán a su disposición y de la familia o, ya por lo menos, para ver que negocios turbios logran concretar protegidos por el poder.

Lamentablemente los mexicanos hemos tenido más de estos últimos que verdaderos políticos y la preocupación mayor es que en los últimos días, por todo Tamaulipas, se ven muchos nombres de personajes, hombres y mujeres, que merecen más la cárcel que la digna posibilidad de aparecer en una boleta electoral intentando ganarse la confianza de la ciudadanía.

Por supuesto, en todas partes igual tenemos políticos decentes que serán candidatos a cargos de elección para tratar de buscar el bien común, los hay de todos los colores pero, le insisto, los otros son mayoría, los malos pueden ganar sino nos aplicamos y elegimos bien.

Vamos, es una realidad que de acuerdo con la Constitución todos tenemos derecho a votar y ser votados, pero últimamente vemos en las redes sociales a personajes nefastos que intentan llegar a los cargos con la insana idea de quedarse con los presupuestos o utilizar el poder nomás para beneficiarse, su pasado los delata.

Quizá en el mismo grupo van los ambiciosos que “aspiran”, así entre comillas, a ser presidentes municipales nomás para ver que sacan, que saben que no ganarían una elección ni para presidentes de la colonia, pero su idea es que los vean a ver si les dan una lana o los ponen de candidatos a regidores o Diputados.

Y si, si hay algo peor, claro que lo hay, los que saben que pueden ganar una elección para presidentes municipales y aún así no se preparan, no tienen la mínima idea de que podrían hacer en el cargo en beneficio de la gente, esto ocurre porque los ciudadanos hemos sido flojos p porque el rencor nos ciega e impide revisar el trabajo de cada uno de ellos.

Para concretar, cualquiera quiere ser alcalde, en Victoria, en cualquier municipio de Tamaulipas o de México pero la realidad es que no cualquiera puede con el cargo, los victorenses acabamos de salir de nuestra peor experiencia en ese sentido, un hombre como Xicoténcatl González Uresti que prometió las perlas de la virgen y terminó siendo un fraude, el peor alcalde de México, entonces, ya no vea colores, no se fije si es del PAN, Morena, el PRI, MC, el Verde, PRD o los nuevos partidos que se asoman, no, ahora vea quien realmente le conviene a Victoria, quien realmente podría servir para lo que merecemos que no es otra cosa que mejor calidad de vida…

ACERCAN GOBIERNO ESTATAL A TULA… El Gobernador Francisco García Cabeza y la señora Mariana Gómez Leal de García Cabeza de Vaca, pusieron en marcha la brigada “Un Gobierno Cerca de Ti” en el municipio de Tula; esquema en el que participan 8 Secretarías del Gobierno de Tamaulipas, coordinadas con el DIF Estatal, a fin de acercar a las familias tamaulipecas servicios gratuitos de salud, educación y trámites administrativos, completamente gratuitos.

“Este programa es único a nivel nacional, y es por eso, que está bien calificado, quiero agradecer a todo este equipo del DIF Estatal que está haciendo un gran esfuerzo, que se ha ganado la confianza y el cariño de las y los tamaulipecos, pero muy especialmente de quien encabeza el DIF Estatal, mi esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca”, resaltó el mandatario.

Durante la brigada de servicios se atendieron más de 1 mil personas con apoyos y servicios de salud, consultas y estudios médicos, y apoyos especiales que ayudan a cambiar vidas a mujeres, hombres, niños, adultos mayores, tales como cirugías de cataratas, prótesis y aparatos auditivos.

Los servicios que se brindaron por las dependencias son: consulta médica, consulta nutrición, consulta dental, aparatos auditivos, lentes graduados, prótesis, aparatos funcionales, entrega de sillas, despensas, becas, bicicletas, apoyos productivos, láminas.

Actas binacionales, actas de matrimonio, becas educativas, apoyos productivos, equipamiento para desayunadores escolares, material deportivo, asesoría jurídica, entre otros, además semilla para huertos familiares, credencialización de tarjetones de discapacidad, pintura, pintura y equipamiento para desayunadores escolares.

El gobernador García Cabeza de Vaca también inauguró un comedor en la escuela primaria “Vicente Guerrero”, beneficiando a cientos de alumnos con desayunos calientes del programa Desayuna Bien, el cual se ha mantenido activo pese a la pandemia para garantizar una alimentación sana para los alumnos que más lo necesitan.

Asistieron a la brigada el alcalde Lenin Coronado Posadas, el secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, la directora del DIF Estatal, Omeheira López Reyna, Miltón Coronado Posadas, titular del DIF municipal, entre otros invitados.

BAJAN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS POR MEDIDAS SANITARIAS… El alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, informó que las medidas sanitarias en las que participan autoridades estatales y del municipio tuvieron resultados colaterales benéficos para la población.

Informó que el uso de cubrebocas y la aplicación de las medidas sanitarias, evitaron un incremento de enfermedades en días pasados en los que se registraron temperaturas gélidas.

Informó que, de acuerdo al doctor y director de Salud Municipal, Jaime Gutiérrez Serrano, se puede decir que la comunidad ya cuenta con la educación en materia de salud, por lo que a diferencia de otros años en que los cambios de clima provocaban un alza en neumonías o tuberculosis, este 2021 fue la excepción.

Al respecto el titular del área dijo que el coronavirus sigue afectando pero que hay información que alienta.

“El uso de cubrebocas redujo la entrada del aire, la irritación por el frío, y en lugar de lo que se esperaba, un alza, vimos una disminución en neumonías y tuberculosis porque nos lavamos las manos continuamente, usamos mascarilla y cualquier enfermedad respiratoria la atendemos de inmediato por temor a que sea Covid-19”, dijo el médico.

Gutiérrez Serrano exhortó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias así como la sana distancia y distanciamiento social, para mantener a la baja las enfermedades respiratorias y los casos Covid-19 que en la última semana han registrado una disminución considerable.

El director de Salud Municipal invitó a las personas que requieran asesoría por posible Coronavirus, a comunicarse a las líneas COVID-NLD al teléfono 867 719 87 88 y el 867 719 28 20, con atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche.

