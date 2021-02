Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Van por Cabeza de Cabeza

*** ¿En México? ¡No pasa nadaaa!

*** El ‘no me ayudes’ de Gerardo

*** Con gañán la podrían voltear

*** Exalcaldes del PRI con el PAN

*** Brutal bofetón da el argentino

Cd. Victoria.- Amable lector nos hace llegar el siguiente pergeño, que a su vez copió de redes sociales.

Con la venia del autor(a), transcribimos lo que consideramos esencial, sin el cierre original, que podría ser provocador:

“La nobleza del mexicano tiene límite….

AMLO primero midió nuestro grado de rebeldía quitándonos la gasolina por casi un mes y no pasó nada.

Después clausura el aeropuerto de Texcoco; no pasó nada.

Después quitó guarderías, centros de atención a mujeres violentadas, apoyos a los que tienen enfermedades de cáncer, después quitó el seguro popular… y no pasó nada.

Quitó la construcción de una de las cerveceras más importantes del mundo en la frontera, quitando la inversión y la generación de empleos en México y no pasó nada.

Soltó al hijo del narcotraficante más peligroso del planeta y tuvo el descaro de viajar 6 horas a saludar a la mamá del Chapo y no pasó nada.

Se peleó con las principales farmacéuticas, motivo por el cual no hay medicamentos de especialidades y los niños con cáncer lo están sufriendo y no pasa nada.

Después quitó fideicomisos y apoyo para la ciencia, el deporte y la cultura y no pasó nada.

Dice que compra vacunas y no compra nada y México es de los últimos lugares en vacunación y no pasa nada.

Somos el país con más muertes (por coronavirus) de médicos y enfermeras en el mundo y no pasa nada.

Deja a los niños sin vacunas de polio y sarampión y no pasa nada.

Van 6 apagones a nivel nacional y amenaza con más apagones y no pasa nada.

Prepárate mexicano, si seguimos así el tirano ensaya la caída del sistema en las votaciones, ¿y no pasará nada?”

A’i queda.

CHISMOGRAFÍA: En Nuevo Laredo hay analistas que no ven tan seguro el triunfo del PAN.

Y es que, dicen, no debieran supeditar todo el esfuerzo partidista en el posicionamiento del alcalde ENRIQUE RIVAS, que en la fórmula azul del próximo 6 de junio va por el primero de los 22 distritos locales.

Y más lo sospechan cuando ven que el PAN tuvo que imponer a una priísta como YAHLEEL ABDALÁ para encabezar dicha papeleta.

Con el agregado de que el candidato a diputado federal SALVADOR ROSAS es más una carga que un apoyo.

Y que el cuarto candidato ni fu ni fa.

En el tema de MACEDONIO, quizás ‘El Peje’ no ha notado un dato muy, muy importante.

Que más de la mitad de los mexicanos son del sexo femenino.

Género éste en que mucho se basó el triunfo del tabasqueño en 2018.

Allí están las cifras del INEGI y del INE.

Tiene aún ‘El Peje’ un espacio por el cual podría dar la vuelta a la tortilla en Guerrero y salvar no solo su propio pellejo, sino volver a arrasar con su Morena en las urnas hacia San Lázaro.

Con todo lo que ello significa.

¿Y si convence a su compadre MACEDONIO para que retire su candidatura y en lugar de dar el espacio a AMÍLCAR SANDOVAL (hermano de la decepcionante ERÉNDIRA) lo da a una mujer?

Es la oportunidad especialísima para ello.

Y no se trataría de inventar, como en San Luis Potosí a MÓNICA RANGEL o en Querétaro a la exmagistrada CELIA MAYA.

En Guerrero tienen a ADELA ROMÁN, exalcaldesa de Acapulco, con el suficiente buen posicionamiento, primero, para merecer la postulación y, luego, para ganar la elección sin necesidad del esfuerzo que se requerirá para imponer a MACEDONIO, pero…

¿Qué tanto le sabe MACEDONIO al ‘Peje’ como para esa defensa a ultranza?

Mientras, es una pena que a sus casi 70 años, don DAVID COLMENARES PÁRAMO haya mostrado tan reverenda cobardía.

Más tardó en hacerse público el resultado de revisión de cuentas públicas del gobierno federal del 2019 que en ‘caerse’ la página electrónica de la Auditoría Superior de la Federación que preside el honorable bisabuelito.

Bastó un ‘yo tengo otros datos’ en labios del merolico de Palacio Nacional para que las arrugas de don COLMENARES se acentuaran.

‘Don’t culiari’ le diría un querido compadre.

Otro le sugeriría que deje de ingerir tanto ‘cool aid’.

No se sabe si ya don COLMENARES acudió por su dotación de atolito.

Por cierto, a la luz de lo hallado por la ASF y reconociendo los gritos de los pejelovers: tenemos un presidente de lujo.

Por cierto, vaya bofetón que el presidente argentino, ALBERTO FERNÁNDEZ, en plena cara del merolico de Palacio Nacional le espetó:

“Por fin México tiene un presidente como se merecen los mexicanos. Por primera vez en muchos años, México tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos”. ¡Plop!, diría Condorito.

Por supuesto, al anfitrión mexicano el sarcasmo del visitante le pasó por boba.

Como si no supiera que los argentinos ven a los mexicanos por encima del hombro.

Pero, en las palabras del gaucho…

¿Lo diría por los lujosos aposentos del Peje?

¿Lo diría por la cantidad de floreritos femeninos que adornan la mesa presidencial?

¿Lo diría por el abogadazo gratuito que defiende al gañán MACEDONIO?

¿Lo diría por la exhibida que la ASF había dado a la ‘honejtidá valiente’ del régimen?

Por cierto ¿no le daría asquito al ‘Peje’ saludar de abrazo a un tipo que se da el lujo de pagar cientos de miles de dólares para contratar el lujosísimo jet del futbolista LIONEL MESSI?

Digo, porque los lujos del mandatario mexicano se limitan a volar en esa ‘pesera que vuela’ denominada Aerobús.

Paréntesis para el abrazo con harta sinceridad a mi muy buen paisano amigo ARISTÓTELES CERDA MUÑOZ por el deceso de su señor padre, Prof. NICOLÁS CERDA, ocurrido este martes en su Matamoros querido.

Por otro lado, trasciende que en Matamoros quien más encantado está con la campaña de la 4T contra las golosinas es el alcalde MARIO ‘Borrego’ LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Pocos entienden por qué, pero, como nos la sabemos, tiene que ver con la figura que distinguía a su golosina favorita: el gansito Marinela.

Apodo éste, (Señor Gansito) que algunos malosos insisten en imponerle al alcalde, promoviéndolo en esas malditas redes sociales.

Por cierto, por la fuerza que lo llevó a la alcaldía, ‘El Borrego’ LÓPEZ HERNÁNDEZ presiona a la dirigencia nacional de Morena para que su secretario de Bienestar Social, ALBERTO GRANADOS FABILA, sea el candidato guinda a la curul federal, hoy en manos de ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ.

Los allegados a Mr. Gansito calculan que le tira a la federal para que lo ‘conformen’ con la candidatura en el distrito local 10.

Finalmente, el dato de los exalcaldes capitalinos que andan ahora chambeando para los proyectos del PAN.

No son tres, sino hasta cinco, a saber:

El más visto, por obvias razones, es el también exalcalde local ÓSCAR ALMARAZ, pero igual andan MIGUEL GONZÁLEZ SALUM y ÁLVARO VILLANUEVA PERALES.

Ciertamente, pura gente del exgobernador EUGENIO HERNÁNDEZ.

Aunque ÁLVARO no perteneció propiamente al equipo de quien sería su sucesor y luego gobernador, fue el primer alcalde de su sexenio, impuesto por TOMÁS YARRINGTON.

Y hasta podría estar sumado GUSTAVO CÁRDENAS, a su modo de siempre, en el esquirolato.

Aunque tampoco GUSTAVO fue del establo de GEÑO, pero sí un cómplice muy bien pagado con el ‘erario público’.

Podríamos agregar a otro ex interino, ‘La Morsa’ TORRE CANTÚ, moviendo tras bambalinas al PRI estatal y quien, innegablemente, es el que más le debe a GEÑO.

Y pensar que siendo priístas cuatro de esos cinco exalcaldes en gobiernos priístas, fueron cientos los trabajadores y empleados que fueron cesados o corridos de sus trabajos bajo la sola sospecha de juntarse con alguien del PAN.

Y en esta administración azul, ¿cuántos trabajadores y empleados no quedaron cesantes por venir de gobiernos priístas? Salió al aire.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. El que defiende a alguien ¿es amigo o enemigo?

Viene lo anterior a cuento porque resulta que supuesto amigo del pastor congresal GERARDO PEÑA FLORES intenta aclararnos que el hecho de ser postulado como candidato a diputado federal por el distrito IX al tiempo que le aseguran curul en San Lázaro por la vía plurinominal no es porque duden de sus posibilidades de triunfo.

De lo que se trata -aclara el ‘amigo’- es de dejar bien claro que GERARDO es el plan B del PAN-gobierno en el proyecto del 2022.

Bajo el entendido de que el Plan A es el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Algún allegado a PEÑA FLORES con dos dedos de frente seguramente le diría ¡no me ayudes, compadre!

Sale… y vale.

P.D.II.- Por si algo le faltaba al histórico proceso electoral que deberá concluir el próximo 6 de junio, la FGR solicitó al Congreso de la Unión el desafuero del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Habrá que ver las actuaciones de los diputados federales tamaulipecos del PAN: SALVADOR ROSAS y VICENTE VERÁSTEGUI. ¿Abrirán la boca?

A bote pronto, el mandatario se defiende con un tuitazo.

Advierte GARCÍA CABEZA DE VACA sobre “uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Esperaré ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.

Y es que, en una de ésas y la clásica cortina de humo con que ‘El Peje’ intentaría distraer la atención del tema MACEDONIO pero, sobre todo, del golpazo que significa la exhibida de corrupción que le dio la Auditoría Superior de la Federación.

Diría BO CANEL, aquel legendario cronista beisbolero: No se vaya, que esto se pone bueno.

Y, como dato final, pocos notaron el nombre de la secretaria General del Congreso que dio proceso al reclamo de la Fiscalía federal: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ.

En este espacio le comentamos hace poco más de dos años que es la hijita del tamaulipeco JAIME BÁEZ RODRÍGUEZ, exsenador de la República.

¡¡Abur!!

