Empresarios del sur manifiestan total respaldo al gobernador Cabeza de Vaca

Redacción InfoNorte

Tampico.- Durante la renovación del Consejo Ejecutivo del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), la nueva presidenta del organismo, Bertha Salinas Ruiz, manifestó el respaldo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante la solicitud emitida por la Fiscalía General de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, ese es el cargo que ostenta y es algo que debemos llevar en la frente, en el corazón y hacer honor a quien honor merece en ese cargo que nosotros (los tamaulipecos) elegimos”, dijo.

Agregó: “Le reiteramos, después de haber trabajado con usted en proyectos con tanta contundencia como seguridad, promoción de la inversión y turismo, manejo de la pandemia y de la crisis económica, nos hace saber que contamos con su apoyo y no tenga duda de que cuenta con el nuestro”.

Por su parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que no va a agachar la cabeza ante la persecusión política del Gobierno Federal y que seguirá defendiendo los intereses de Tamaulipas y su gente, así como sus convicciones y valores personales.

“Eso de agachar la cabeza y quedarse callado ante un Gobierno Federal sin razón, no se me da y no cabe en Tamaulipas.

Sepan que voy a seguir luchando por mis ideales, convicciones, principios y valores, así como por mi tierra y mi gente”, sentenció el Gobernador de Tamaulipas.

Dijo que como Gobernador de Tamaulipas, sólo se someterá a la voluntad de las familias tamaulipecas. “Yo vengo de un gobierno legítimo, tal legítimo como el gobierno federal porque alcanzamos más del 50 por ciento de los votos con el respaldo de las y los tamaulipecos y los únicos que me pueden decir que me vaya son ellos, los tamaulipecos, nadie más”, acotó.

El Gobernador García Cabeza de Vaca estuvo en la Zona Conurbada Sur de Tamaulipas como parte de una gira de trabajo en la que tomó protesta al nuevo Comité Ejecutivo del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas que será presidido por la empresaria del ramo médico Bertha Salinas Ruiz , primer mujer en desempeñar estas funciones en el CIEST.

En Tampico, se inauguró la pavimentación de la calle semi peatonal Venustiano Carranza, ubicada en el Centro Histórico, la cual permitirá ampliar los atractivos dirigidos a los paseantes y turistas que acuden a este destino. Así como vialidades en diversas colonias, como parte del Programa de Pavimentaciones 2020, que los Gobiernos de Tamaulipas y Tampico llevan a cabo en conjunto para mejorar la imagen y conectividad urbana.

En Madero, entregó un parque recreativo en la Laguna Nuevo Amanecer, en el que se invirtieron cerca de 30 millones de pesos, para multiplicar los espacios para la convivencia social y la práctica de deporte.