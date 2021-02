Martín Sánchez Treviño

Inestabilidad en el sistema cambiario por reformas a la Ley de Electricidad

El sistema cambiario para la república mexicana no es el mas boyante y los niveles de desconfianza de los inversionistas van en aumento. Y no es por ningún motivo una buena señal para el gobierno federal y para la población en general, que tienes esperanza de que mejoren las condiciones económicas del país.

El peso tuvo un nuevo desliz y la divisa verde se cotizó a 21 pesos, los enterados aseguran que se debe no únicamente a las reformas aprobadas sobre la Ley de la Industria Eléctrica que desalientan a los inversionistas en ese y otros rubros de la economía nacional, sino también se debe a alza de en los rendimientos de los bonos de tesoro de Estados Unidos.

Sera por esto que a nivel nacional se observan algunas cortinas de humo, pues si bien el comportamiento inestable de la bolsa mexicana de valores es propio de ese organismo mientras que la caída de la moneda mexicana frente al dólar es el resultado de ausencia de previsiones o de acciones que se dejaron de hacer y que provoca la huida de capitales.

Según un informe financiero la bolsa mexicana operaba plana mientras las empresas continúan publicando sus reportes del cuarto trimestre, algunos de los cuales han resultado positivos pese a la crisis por la pandemia de coronavirus.

La moneda local cotizaba a 20.8670 por dólar, con una pérdida de 2.52 por ciento frente a los 20.3590 del precio de referencia del miércoles. En operaciones más temprano el peso cayó hasta las 20.92 unidades, su nivel más débil en casi cuatro meses.

Una liquidación de los bonos se aceleró este jueves y llevó a los retornos de la deuda del Tesoro a nuevos máximos, debido a que los inversores anticipan un aumento en la inflación.

Asimismo, los inversionistas han seguido de cerca durante estos días la discusión en el Congreso de la Unión el proyecto de reforma eléctrica, que ha inyectado nerviosismo sobre todo en el mercado cambiario.

En otro orden a nivel regional el gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme envío un mensaje de solidaridad con el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, por el procedimiento judicial que en su contra inicio la Fiscalía General de la República. Por la tarde el gobernante estatal tuvo una gira de trabajo por los municipios de Altamira Madero y el Puerto de Tampico.

En el rubro de la academia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción impartió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas el conversatorio titulado “Honestidad sin Excusa”, como parte de la campaña 2020-2021 que promueve este organismo estatal para difundir la prevención de delitos por hechos de corrupción.

El evento tuvo como sede presencial el Centro de Excelencia del Campus Victoria, lo encabezaron el Rector José Andrés Suárez Fernández y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Javier Castro Ormaechea.

En el rubro electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas celebró una sesión de cara a la elección local del 6 de Julio, donde se elegirán Presidentes Municipales y se renovará el Congreso Local.

En el contexto agropecuario los agricultores de San Fernando intensificaron sus protestas debido a que las autoridades estatales y federales han ignorado sus peticiones para obtener apoyo financiero para la resiembra de sus predios, en esa región.