Martha Isabel Alvarado



Mier…da, en San Lázaro



.-FGR, acusa formalmente a Cabeza de Vaca

.-Al diputado Mier ‘se le quemaban las habas’

.-El Congreso Local tendría ‘la última palabra’

.-Ex colaborador de CDV, ¿Testigo parlanchín?



¿Por qué será, que el Coordinador de los diputados federales de Morena IGNACIO MIER VELAZCO, se adelantó a ventilar (la noche del martes) la solicitud de Declaración de Procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, si la Ratificación de la misma estaba programada (hoy) 25 de febrero a las 12:00 horas?.



Es decir, que con el texto que publicó en Twitter, diciendo: “Hoy fui notificado que la @Mx_Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, Mier Velazco se habría anticipado a los tiempos procesales.



Dicho lo cual, porque este día (25 de febrero), será cuando la Sección Instructora de la Cámara Baja, que preside el diputado PABLO GÓMEZ (Morena), y de la cual fungen como Secretarias las legisladoras: MARTHA PATRICIA RAMÍREZ LUCERO (Morena) e IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCÍA (PRI), junto con ANA RUTH GARCÍA GRANDE (PT) en calidad de Integrante, determine si hay elementos para la citada Declaratoria de Procedencia.



En caso contrario, la misma sería desechada.



Bajo el supuesto de que este día sea aprobada la Declaratoria de Procedencia, el titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas tendrá un plazo de 60 días para entablar su Defensa ante la Cámara de Diputados cuyos integrantes se constituyen en Jurados con miras a desaforarlo.

Más allá de la terminología jurídica que entraña este caso, bien haría el Poder Legislativo en dejar en claro, el por qué el Diputado Ignacio Mier decidió darle ‘juego mediático’ al mismo, exponiéndolo en las ‘benditas redes sociales’. Suponemos que, un parlamentario que se la sabe ‘de todas, todas’, como PORFIRIO MUÑOZ LEDO, jamás hubiera hecho algo semejante.



El Fiscal General de la República ALEJANDRO GERTZ MANERO, desde la tribuna de la conferencia mañanera del Presidente, comentó ayer, a pregunta expresa del reportero FEDERICO LAMONT de ABC Radio, sobre el caso de CABEZA DE VACA:



“El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja muy grande, que es su claridad”.



Y añadió: “Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente. Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados, van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe un absoluto y total apego a la justicia y al procedimiento penal en ese caso, junto con las pruebas que se están aportando”.



“Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza”, aseveró Gertz Manero.



Concluyó: “Así que pueden estar tranquilos de que esto va a tener una visión clarísima de las pruebas y de los elementos que hay al respecto”.



Damos por sentado que, en el caso del gobernador de Tamaulipas, las autoridades correspondientes se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 111 Constitucional, el cual señala:



“Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”.



Mismo numeral que uno de sus párrafos finales dispone, para el caso de los Gobernadores:



“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.



Traducido esto último, en que el Congreso de Tamaulipas, tendría ‘la última palabra’ en el probable Juicio Político a Cabeza de Vaca. No hay que olvidar que la LXIV Legislatura Local es de mayoría panista.



Al margen de lo formal que ahora se conoce, trascendió, que no hace mucho, el ex Secretario Particular del Ejecutivo Estatal, VÍCTOR SÁENZ MARTÍNEZ, se habría entrevistado con el Asesor Jurídico de la Presidencia de la República, JULIO SCHERER, en un encuentro en que el primero estuvo muy ‘comunicativo’. ¿Será?.



Se habla de otra persona de apellido FUSCO, que hizo lo mismo. ¿Acaso los veremos más adelante como ‘Testigos Colaboradores’, ahora que está tan ‘de moda’ esa figura?.



CONTRAFUEGO: Que le dieron dos cachetadas, para que se callara.

Hasta la próxima.