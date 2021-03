Marchan miles en Ciudad Victoria en respaldo a Francisco García Cabeza de Vaca

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Miles de personas participaron en una marcha en Ciudad Victoria, para respaldar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante el proceso de solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados.

Los asistentes se concentraron en el 17 Carrera Torres, frente al estadio Marte R. Gómez, desde las 10:30 horas.

A las 11:30 horas comenzó la marcha por la avenida Francisco I. Madero hacia el sur, hasta llegar a la Plaza Juárez, frente al palacio de Gobierno del Estado.

Los contingentes que llegaron de diferentes municipios mostraron su apoyo de diferentes formas, “Tamaulipas no titubea, ni se somete”, “Estamos con nuestro Gobernador”, y “Con Tamaulipas no se juega”, fueron algunos de los cientos de mensajes en cartulinas. También se observaron decenas de mantas y hubo delegaciones con música en vivo, como las personas que llegaron del municipio de Xicoténcatl, y que bailaron al son de “El Manicero” y “El Tao Tao”.

Tanto en el recorrido como en la Plaza Juárez se instalaron filtros sanitizantes, en donde además de bolsas de agua ofrecieron gel antibacterial a las personas.

Frente al palacio del Gobierno del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca revivió una de las frases que utilizó en campaña, “así como lo expresé en su momento, ni me doblo ni me vendo”.

Sobre las acusaciones en su contra afirmó que “soy objeto de una persecución política, diseñada, orquestada y ordenada desde palacio nacional”.

Y añadió: “Ante las embestidas de este gobierno, yo les digo a todos ustedes, me podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan, y que sepan bien, aquí nadie se rinde, vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas”.

En varias ocasiones fue interrumpido durante su discurso, por el grito de ciudadanos de “¡No estás solo! ¡No estás solo!”.

“Un gobierno y su partido Morena que pretenden a través de mentiras, engaños, fabricaciones e ilegalidades quitar al gobernador. No lo vamos a permitir. Aquí solo hay un gobernador y fue puesto por el pueblo de Tamaulipas”, expresó, rodeado de su familia, así como de diputados locales, alcaldes, empresarios y funcionarios.

Francisco García Cabeza de Vaca destacó tres puntos:

“Primera, las acusaciones que se me han propagado son parte de una mentira, para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro país. Segunda, la federación está fabricando delitos, por eso es que me han ocultado los expedientes, cuando los he pedido una y otra vez, para poder tener el legítimo derecho de defenderme y desmentirlos. Tercero, soy objeto de una persecución política, diseñada, orquestada y ordenada desde palacio nacional”.

En su discurso se refirió a los logros de su administración, como ser el estado que más recursos aporta a la federación, destacó que Tamaulipas es el estado que mejores resultados ha dado en seguridad y también los indicadores posicionan al DIF estatal en el primer lugar.

“El mismo DIF Nacional ha hecho una evaluación de todo el trabajo de los DIF Estatales y qué creen, Tamaulipas ocupa el primer lugar como DIF Estatal, gracias a ese gran equipo que se tiene en el DIF Tamaulipas, que por cierto, la primera dama de Tamaulipas ocupa el primer lugar en evaluación en México”, expresó.

García Cabeza de Vaca dijo que no logra comprender, “como un gobierno federal pretende construir un país como el nuestro con un discurso de odio y de rencor como el que escuchamos todas las mañanas. Atacando, difamando, persiguiendo a sus adversarios o enemigos políticos. Solamente polariza y divide”.

Contrario a ello, afirmó que, “déjenme decirles algo, yo no miento, yo no robo, yo no traiciono”.

A través de redes sociales surgieron algunos comentarios de quienes cuestionaron la marcha, por acarrear a miles de asistentes y por considerar que era un riesgo de contagios por la pandemia del Covid-19.