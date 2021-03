Rompe Brasil récord de muertes por covid-19

Sao Paul.- Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, batió un nuevo récord diario de muertes por coronavirus al registrar mil 910 fallecimientos en las últimas 24 horas, según las cifras oficiales divulgadas este miércoles.

Se trata del segundo día consecutivo en el que el gigante latinoamericano alcanza un récord diario de muertes, tras las mil 641 contabilizadas la víspera.

De acuerdo con el balance del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por causa de Covid-19 asciende a 259 mil 271 desde el pasado 12 de marzo, cuando se registró la primera víctima mortal en Brasil.

La pandemia en Brasil estuvo constantemente marcada por tensiones entre los gobernadores de la mayoría de los estados y el presidente Jair Bolsonaro, que minimizó la importancia de la crisis sanitaria, promovió aglomeraciones sin máscaras y se opuso a las medidas de confinamiento por sus impactos económicos.

La campaña de vacunación empezó a mediados de enero, con retraso frente a muchos países, y se vio interrumpida en muchas regiones por falta de dosis.

El repunte actual fue relacionado según expertos con las festividades de año nuevo y las celebraciones de carnaval que se realizaron en muchos lugares, pese a la prohibición de reuniones en los principales estados.

“Si no colaboramos con las autoridades y las autoridades no colaboran con nosotros, no conseguiremos controlar la enfermedad”, dijo la neumóloga e investigadora Margareth Dalcolmo, de la Fundación Fiocruz, en declaraciones a la televisión GloboNews.