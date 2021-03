Martha Isabel Alvarado



Levántate…y anda





.-Tamaulipeco en el ‘show’ de la ‘mañanera’

.-AMLO le responde, y habla del Desafuero

.-Que el miércoles destapa Morena a Makito

.-Nuevo León adopta talento de importación



No es nada usual, que los reporteros de Tamaulipas se arrodillen. Por lo mismo, llamó la atención, que un personaje que dijo ser comunicador, de origen tamaulipeco, se postrara de hinojos frente al Presidente LÓPEZ OBRADOR, a fin de que le diera el uso de la palabra en la conferencia mañanera.



“Párate, yo te voy a escuchar, pero párate”, dijo el Mandatario al sedicente reportero. “Hay tiempo para todos, hay más tiempo que vida”, agregó AMLO, en tono ‘compasivo’.



El susodicho no dijo su nombre y apellido, como lo hacen casi todos los comunicadores que participan en las conferencias mañaneras, al momento de usar el micrófono.



Pero según trascendió, se trata de MARIO SEGURA, avecindado en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, quien presuntamente porta un ‘botón de seguridad’ que le fue proporcionado por la Secretaría de Gobernación a cargo de doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO.



O sea que, de algún modo, este personaje ya ha de ser conocido de los de la “4-T”, aunque en su ‘incursión’ de ayer en la conferencia de Palacio Nacional, adoptó una ‘teatralidad’ innecesaria.



Quizá porque a este señor, Mario Segura, le habrá provocado ‘envidia’ el ‘espontáneo’ del lunes, que a la manera de ‘el hombre invisible’, logró llegar hasta el templete y hablar ‘de cachetito’ con AMLO.



Resulta que ‘el arrodillado’ de ayer, era un ‘anti-cabecista’.

Es decir, que el tipo utilizó su turno al micrófono, para echarle ‘tierra’ al gobernador CABEZA DE VACA, asumiéndose como ‘la voz’ de todos los ciudadanos de esta entidad. Qué cosa más rara.



“El domingo que tenía a la gente marchando en su favor, tenía a grupos de policías del estado protestando por las vejaciones que hace en contra de ellos, porque tampoco les… No tiene dinero para la comida, se quejaban los policías, ni dinero para comer, comen muy poquito, no les dan sus viáticos, entonces protestaban”, dijo el susodicho, aludiendo al mandatario tamaulipeco.



“Esa es la forma en que está gobernando Tamaulipas, o sea, es una forma, es una ingobernabilidad, porque a los tamaulipecos ya no queremos esto, ya estamos hartos de eso”, agregó.



“Nosotros quisiéramos ver de qué manera se puede solicitar el estado de ingobernabilidad (sic), ya sea que usted lo haga o que los ciudadanos tuviéramos que hacerlo”, abundó el reportero ‘rodillero’.



Lo más ‘curioso’, es que AMLO se tomó bastantito tiempo, a propósito de lo expresado por este personaje, para dar una larga explicación en torno al Juicio de Desafuero del gobernador de Tamaulipas, e insistió el político tabasqueño, en que se haga público el expediente respectivo, aún cuando el Presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, PABLO GÓMEZ, ha declarado que eso no es posible porque equivale a cometer un delito.



¿Habrá sido ‘plan con maña’ eso del reportero arrodillado frente al Presidente?. Ya no halla uno qué pensar. Cualquiera diría que la mañanera se estaría convirtiendo en una ‘caja de sorpresas’.



Otra ‘sorpresa’ que supuestamente estaría por concretarse, incluso se habla de que ocurriría el miércoles próximo, sería la designación de CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, como candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa.



Veremos de qué están hechos los aspirantes que ya estaban ‘haciendo cola’ por la postulación, antes de que llegara “Makito” al ‘agandalle’.

En contraste con tamaulipecos que van a otras partes del país a hacer el ridículo (como el de la mañanera de ayer), los hay que triunfan en otros estados, como Nuevo León. Tal sería el caso del alcalde sustituto de Monterrey, ANTONIO FERNANDO MARTÍNEZ BELTRÁN, quien rindió Protesta como tal esta semana, en sustitución de ADRIÁN DE LA GARZA, quien fue ungido por el PRI como su candidato a la gubernatura.



Antonio Fernando, es hijo del ex dirigente del PRI en Tamaulipas, ANTONIO MARTINEZ TORRES, hombre de carácter, habilidoso para la política, que a su paso por el servicio público supo hacer amigos.



Hay otros casos, como los del ex vocero gubernamental, GUILLERMO MARTINEZ GARCÍA y ABEL GUERRA GARZA ex alcalde de Escobedo y esposo de la candidata de Morena a la gubernatura neoleonesa, CLARA LUZ FLORES, este último orgullosamente reynosense.



Guillermo y Abel, forman parte del equipo con el que Morena espera conquistar Nuevo León en las elecciones del 6 de junio próximo. Que conste que en el vecino estado van y triunfan nuestros paisanos tamaulipecos y nadie dice nada, al contrario, los adoptan como lo que son: talento de ‘importación’.



Acá en Tamaulipas, a veces sucede todo lo contrario.



CONTRAFUEGO: “El que no conoce a Dios, a cualquier mono se le hinca”.

Hasta la próxima.