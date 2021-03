Mujeres hacen la diferencia en Aptiv México creando el futuro de la movilidad

Redacción InfoNorte

CIUDAD JUÁREZ.- Poseedoras de nuevas perspectivas, talento y creatividad, las mujeres conforman el 53% de la fuerza laboral de Aptiv en México, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la diversidad.

Actualmente más de 37 mil 300 mujeres laboran en todo tipo de puestos en las 36 plantas de manufactura y 5 Centros de Ingeniería en México, contribuyendo en la creación de productos más seguros, más verdes y mejor conectados que hace realidad el futuro de la movilidad.

Desde Gerentes e Ingenieras de Producto, hasta las Operadoras de manufactura, las mujeres son piezas clave en el desarrollo nuestros productos y embajadoras de nuestros valores dentro y fuera de nuestras instalaciones, haciendo la diferencia en las comunidades donde operamos.

Ese es el caso de Martha Huerta, quien durante los 32 años que ha trabajado en la planta Aptiv Matamoros enTamaulipas, se ha dedicado a ayudar a sus compañeros operadores en todo tipo de vicisitudes.

Creyente de la fe cristiana, Martha organiza colectas de despensas, ropa y dinero entre los feligreses de su iglesia y gestiona donativos de mobiliario escolar en instituciones de los Estados Unidos, para repartir lo mismo entre sus compañeros de línea, que en la comunidad donde vive.

“Soy más bendecida cuando doy que cuando recibo. Yo no doy porque tengo, tengo porque doy”, dice la operadora líder que además de su trabajo humanitario colabora supervisando la producción para uno de los clientes más importantes de Aptiv en Tamaulipas.

Pero nuestras colaboradoras no sólo hacen la diferencia en el ámbito social, también en el laboral, incursionando en posiciones ocupados tradicionalmente por hombres.

Ejemplo de ello es María de Jesús Ochoa, Técnico de Mantenimiento en la planta Aptiv Río Bravo Eléctricos 4 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien coordina las acciones de conservación de las instalaciones de agua, luz y gas, hasta las condiciones de los muros y techos de los edificios de su planta.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, María ingresó hace 9 años a Aptiv como operadora de producción. “Entré como operadora pero me dije ‘no me voy a quedar como operadora toda la vida, voy a crecer’, y aquí estoy, en esta empresa me pienso jubilar”, dice esta mujer cuya visión incluye capacitarse para escalar en otras áreas de esta compañía comprometida a forjar un mundo inclusivo.

Es precisamente este compromiso de empoderar a las mujeres incrementando su participación en la creación del cerebro y el sistema nervioso de la industria automotriz mundial, lo que le permite a Aptiv contar con talento como Thelma Briones, Ingeniero de Producto del Centro Técnico de Saltillo.

Thelma Briones fue pieza clave en la creación en noviembre del 2009 del Aptiv Saltillo Test Center, segundo laboratorio de su tipo del país, luego de ser enviada por la empresa a entrenarse un mes en Shangai, China.

Recién egresada de Ingeniería en Mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Saltillo, Briones inició su carrera en Aptiv como Técnico en CAT, puesto desde el que ha escalado hasta ocupar un puesto clave en el diseño de Sellos que garantizan la hermeticidad en los componentes eléctricos que fabricamos para impedir su desgaste por humedad o corrosión.

Desde su cargo alienta a más mujeres a incursionar en la ciencia y la tecnología, campos que le apasionan. “Me gustaría desarrollarme en la aplicación de modelos de regresión lineal y redes neuronales para la optimización de procesos y características de producto”, dice Briones, quien dice recibir siempre apoyo de Aptiv en la realización de nuevos proyectos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Aptiv busca ser un aliado y un campeón del cambio a través de su cultura inclusiva, para marcar la diferencia para las mujeres del presente y las niñas del futuro.