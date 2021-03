Martha Isabel Alvarado



.-Complicado Matamoros, para el PAN

.-“Chito” García, abona la polarización

.-Hoy, 5º Informe de CDV en Tampico

.-Romero Deschamps, y su ‘Jubilación’



Una de las plazas donde la contienda electoral que vivimos actualmente en Tamaulipas se encuentra más polarizada, entre el PAN y Morena, es Matamoros.



A no ser que el ex diputado federal del distrito 04, PEDRO LUIS CORONADO, “Peluco” haga la ‘hombrada’ de meterse ‘hasta la cocina’ como candidato a la presidencia municipal, el PRI jugaría un papel testimonial en los comicios del 6 de junio.



Llama la atención, que estando tan polarizada la contienda electoral en Matamoros, haya quienes abonen aún más dicha polarización, fenómeno que a nivel nacional puso de ‘moda’ el Presidente LÓPEZ OBRADOR.



Tal sería el caso del Secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, “Chito” para sus cuates, quien no pierde ocasión de ‘batear’ a quien le da la gana, aunque con ello le complique más las cosas a su Partido, el PAN.



Según trascendió, García González ‘metió mano’ en la convocatoria al evento que encabezó ayer en Matamoros el dirigente nacional de la Coparmex, JOSÉ MEDINA MORA.



Estamos hablando de la Toma de Compromiso (Toma de Protesta) de CARLOS GONZÁLEZ LIMA, quien repite para un período más como Presidente de la Coparmex delegación Matamoros, ‘apadrinado’ por “Chito” García precisamente.



Como era de esperarse, uno de los primeros que ‘cepilló’ García González en la convocatoria a este acto, fue al alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, emanado de las filas de Morena, quien no pudo acercarse ni a saludar a los invitados especiales, en este caso, el señor MEDINA MORA y el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



De por sí, a “La Borrega” lo traen ‘malquerido’ en el Gobierno estatal, y ni modo que “Chito” muestre ‘urbanidad política’ con alguien que será rival en las urnas de su esposa, la candidata del PAN, IVETTE BERMEA.



Por lo visto, “Chito” García no olvida que alguien tan ‘contrahecho’ como “La Borrega”, lo haya hecho ‘morder el polvo’ de la derrota, en las elecciones del 2018. No logra ‘darle vuelta a la página’.



Hubo varios empresarios que en tono bajo mostraron su inconformidad de no haber sido convidados al evento que encabezó ayer el guía nacional de Coparmex, en la Heroica Matamoros.



En el caso de la representante de la Coparmex en Tamaulipas, SANDRA GUARDIOLA SÁENZ, se sabe que ella fue invitada directamente desde la Ciudad de México, para aquello de evitar un ‘desaire’ local.



Y vaya que Sandra Guardiola tiene toda una trayectoria de participación bajo la denominación del Sindicato Empresarial, cuya agenda ha impulsado por largos años.



Queda en el aire la pregunta: ¿Así como ‘se las gasta’ “Chito” García, creerá que puede ‘hacer ganar’ a su señora esposa, el 6 de junio?. Es pregunta.



Hoy es el 83 Aniversario de la Expropiación Petrolera, y no hay que descartar que la “4-T” incorpore a su conmemoración, al ex dirigente nacional del STPRM, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, a quien por un lado el gobierno federal lanzó un ‘exhorto’ para que renunciara como ‘trabajador’ de Pemex pero, por otro lado, toleraría que le sean concedidos los beneficios de una Jubilación y otras prestaciones.



Capaz que es cierto que a Romero Deschamps le concederían sueldo del cien por ciento como Jubilación, pago de agua, luz, etc, etc.



Por su parte, el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, uno de los mejor calificados a nivel nacional, será anfitrión del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en el Informe que el Mandatario rendirá hoy (jueves) en el Puerto Jaibo.



Otro de esos Informes tendría lugar en Reynosa, el sábado 27.



Hoy nos despedimos con una nota triste, ante el lamentable fallecimiento de la compañera y amiga, LULÚ FIGUEROA, a quien tuvimos el privilegio de conocer allá por el año 2008, reporteando la LX Legislatura del Congreso de Tamaulipas. Descanse en paz.



También fue llamado a la presencia de Dios, el muy apreciado empresario radiofónico, LUIS SANABRIA, a cuya familia, amigos y compañeros de trabajo, hacemos patente nuestra sincera condolencia. Con la gratitud de formar parte del equipo de “Xtrema 95.3”, desde donde transmitimos cada lunes “Reporteros en La Mesa”.



