Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se van a decepcionar…

En su loco afán por cosechar votos el grupo parlamentario de Morena en la cámara de Diputados ordenó la transmisión en vivo de las comparecencias de funcionarios de la Fiscalía General de la República ante la Comisión Instructora que tratará el tema de desafuero contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Dicen los Diputados que es “para mayor transparencia”, que a la sociedad le debe quedar claro que se actúa conforme a la ley y que nada es político ni tampoco se trata de una venganza del presidente Andrés Manuel contra el mandatario de Tamaulipas que está en contra de su política en el tema la contra reforma energética y su intención de desaparecer la generación de energías limpias o renovables.

La verdad es que Morena solo quiere que se conozca la acusación contra el gobernador para que la gente crea que combaten la corrupción a sabiendas, claro está, de que una denuncia no hace culpable a nadie, es más, que al paso del tiempo Cabeza de Vaca puede resultar inocente de los cargos que le imputen ya que no se los puedan probar, pero esto no les importa, saben que el mal estaría hecho, es decir, los votos ya le favorecerían.

Vamos pues, a lo largo de toda la historia hemos visto miles de denuncias contra personas y políticos que son falsas, que solo tratan de desestabilizar o por lo menos desacreditar con fines perversos y cuando se sabe la verdad ya es demasiado tarde.

Y hay algo más que no han calculado los Diputados, quizá ellos puedan leer las denuncias que hace la Fiscalía General de la República pero los funcionarios de esa dependencia no pueden ni deben caer en el juego, vaya, los abogados saben que si violentan el debido proceso o dan a conocer información sensible pueden caer en un delito que podría significar que los lleven a juicio, que las comisiones de derechos humanos y la misma Corte amparen al acusado o, en el mejor de los casos, que los inhabiliten.

Si, Morena quiere ver un circo y lo que desea es hacer públicas las acusaciones para ganar votos en esta elección que ya está en marcha, sin embargo, tienen que entender que toda denuncia debe llevar un proceso, lo que sigue es acreditar cada señalamiento o que las solvente el acusado.

Qué el país y los ciudadanos merecen que se transparente el tema, la verdad tienen razón, bien vale la pena que sean claros, pero de ello a que violenten la ley para satisfacer sus propias ambiciones hay mucho trecho.

Veremos pues, que prefiere la fracción de Morena, si decide con sus acciones hacer un circo para ganar votos aunque sea violando la ley o prefiere que todo se haga conforme a la misma qué, le insisto, obligará a los funcionarios a hacer exposiciones demasiado cortas, parcas, sin sentido para la mayoría, digo, a menos que también anden en la cosecha de votos y no les interese que en corto tiempo sean ellos los que aparezcan en el banquillo.

El caso es que las comparecencias ante la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados comienzan este viernes 19 de marzo con los funcionarios de la Fiscalía General de la República, ya citarán al gobernador después, y luego de ello tomaran una decisión sobre el Juicio de Procedencia que se solicitó, desafuero pues, misma que no pasará de 60 días según sea el caso, aunque luego de ello vendrán las controversias ante la Corte sobre si el fuero local cuenta para evitar la detención del gobernador y este sigue despachando en palacio, lo que podría llevarse otro buen tiempo, es decir, nada se resolverá rápido.

Por cierto, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca habló del tema cuando dirigió un mensaje a los empresarios y sociedad civil desde la región sur de Tamaulipas con motivo de su quinto Informe de Gobierno, refrendó su compromiso de continuar luchando contra las adversidades e imponer ante los ataques y golpes políticos, la visión y fortaleza de su Gobierno para hacer valer los intereses de los tamaulipecos.

“Ante ustedes, viéndolos de frente, el Gobernador del Estado refrenda su compromiso para seguir luchando contra las circunstancias adversas, cuando pretenden intervenir el rumbo de una Entidad libre y soberana. A la bajeza de los golpes políticos, impondremos la altura de nuestra visión y fortaleza de carácter. Ante la sinrazón, convenceremos con la razón, decididos a hacer valer la ley y el interés superior de las y los tamaulipecos, aquí seguiremos dando la batalla hasta el último aliento, porque contamos con la razón, tenemos dignidad y sabemos defender nuestro honor”, sentenció.

Dijo que con los resultados obtenidos tras casi 5 años de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, se confirma que Tamaulipas pasó de las promesas a los hechos, y exhortó a las y los tamaulipecos a continuar uniendo esfuerzos, trabajando por un Estado y país mejores y no claudicar ante nadie.

El mensaje fue ante representantes de la sociedad civil y sectores productivos de Tampico, Madero y Altamira, el gobernador García Cabeza de Vaca en el cual detalló que en materia de seguridad se ha logrado reducir los índices delictivos hasta ubicar a la entidad entre las 7 con menor índice de inseguridad por lo que realizó un reconocimiento especial a las Mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas por su invaluable colaboración y aportaciones para garantizar la paz y tranquilidad en la entidad, consideradas unas de las más participativas y ejemplo nacional.

Destacó la construcción en Altamira del Complejo Regional de Seguridad Pública, que se suma a los construidos en Reynosa, Nuevo Laredo y la ampliación de Victoria; la construcción del Centro de Justicia Integral para la región; y la edificación de las Estaciones TAM, ubicadas cada 50 kilómetros en la red carretera estatal, modelo que actualmente con 14 estaciones en operación y 9 más en construcción.

Al evento denominado 5 Años Creciendo, asistieron el Vicealmirante Aeronáutica Naval Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor, José Carlos Vera Vidal, Comandante de la Primera Zona Naval; Inspector en Jefe Raúl Meneses Ramírez, Coordinador Regional de la Guardia Nacional; el Senador Ismael García Cabeza de Vaca; Luis Apperti Llovet, Coordinador Estatal de Vinculación de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en el Estado; Bertha Salinas Ruíz, Presidenta del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST); Yolanda Barrera González, Coordinadora Estatal de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en el Estado; Diputado federal, Vicente Verástegui Ostos entre otros invitados…

Así las cosas con el tema de desafuero del que, seguramente, mañana los adoradores de Morena se van a decepcionar, ya verá…

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le deho el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com