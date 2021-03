Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los partidos, asignatura pendiente…

¿Puede la cúpula nacional de Morena hacer candidato a presidente municipal al hijito de la alcaldesa panista de Reynosa?, ya lo intentan, pero lo más seguro es que les salga muy caro concretar su movida o de plano se los tumben, y si, esa aberración de solo proponerlo deja claro que los partidos políticos no se han democratizado ya que parece no existir nada que los obligue a hacer una vida interna activa.

Más adoradores del dinero o el poder que dejan los presupuestos y las prerrogativas que de la democracia, de mucho tiempo a la fecha los partidos políticos más que demócratas se han convertido en negocios o, en el mejor de los casos, en entes pragmáticos que avasallan a su militancia al preferir hombres y mujeres que garanticen votos o compren candidaturas que respetar la legalidad y las normas internas de los mismos.

Quizá se pueda generalizar en este sentido, pero como son malas las generalizaciones digamos que quizá uno de ellos se salva, ya usted le pone las siglas y el color porque yo no lo encuentro, o se pone el saco si es que le queda.

El PRI, en la época que gobernó, prefirió hacer candidatos para garantizar presupuestos y poder a los familiares, amantes, novios, amigos o compadres de que quienes gobernaban bajo sus siglas que hacer una democrática selección de los mismos, respetar a su militancia fue algo que no se les dio ni se les dará, no alcanzaría el espacio para exponer ejemplos y están de más a toro pasado, por supuesto, todavía existen este tipo de prácticas con mucha regularidad, que no tomen en cuenta a su militancia para la nominación de candidatos, pero parece que a nadie le importa semejante cosa ya que cada día, por el mismo pecado, tienen menos posibilidades de ganar elecciones y ya nadie quiere ser su abanderado.

En el PAN sucedió lo mismo cuando gobernó México, desde la presidencia de la República se tachaban o palomeaban candidaturas, luego en los Estados que están bajo su color los grupos en el poder siguen cayendo en la tentación de imponer candidaturas, para nadie es un secreto que los grupos se pelean a muerte por los espacios y quien tiene la mayoría decide ejercerla a rajatabla.

Morena no es diferente, aunque se pinte de demócrata este movimiento todavía le sale a deber mucho a su gente, es más, para ser tan joven ya cayeron en los mismos, o peores vicios, que su competencia, que el PRI y el PAN o el resto de los partidos políticos.

Regresamos a la pregunta inicial, ¿puede la cúpula nacional de Morena imponer a Carlitos Peña Ortiz, hijito de Maky que es la alcaldesa de Reynosa de filiación panista, como candidato a la alcaldía de Reynosa?, le decía que lo intentan, pero la verdad es que ya son otros tiempos y, aunque se mueran de ganas por hacerlo, esto les costaría mucho y hasta parece imposible, cualquier tribunal se los tumbaría sí alguno de los afectados interpone un recurso.

Mire, Morena abrió una convocatoria en la que especificó tiempos para que se registraran los aspirantes a la alcaldía de Reynosa, la intención era medirlos en una encuesta, según los registros oficiales de ese partido cumplieron en tiempo y forma, Nohemí Alemán Hernández, Claudia Alejandra Hernández Sáenz por las mujeres, los punteros Rigo Ramos y Armando Zertuche, ambos diputados el primero local el segundo federal, además de Marcelo Olán, Humberto Prieto, Marcos Heredia, Ulises Martínez, Giovanni Barrios, y Mauro de la Fuente, y, según determinaciones del Tribunal Electoral de la Federación en juicios de Protección a los derechos políticos de las personas y otros recursos, deberían ser los únicos en participar en dicha medición.

Sintetizando, si Morena se atreve a registrar como candidato a Carlitos Peña es un hecho que se lo van a tumbar y lo podría hacer cualquiera de los ahí registrados, de los que tienen derecho a ello, pudiera ser qué, como en la época del PRI o como sucede y sucedió en el PAN, algunos de Morena que se registraron resulten dóciles y acepten otras prebendas o quedarse fuera, pero eso tendría que ser con todos que en este caso son 10 y, a sabiendas de que pueden ganar esa elección, sería muy difícil convencerlos a no ser que sea real que se reparte un millón de dólares por cabeza para que así sea.

Por eso es por lo que los partidos son una asignatura pendiente, las cúpulas se dan el lujo de sacar candidatos aún en contra de los deseos de su militancia, sin respetar las reglas del juego, no son nada democráticos cosa que, en realidad, debería preocupar en el entendido que solo la política nos puede sacar de los problemas económicos y sociales que vivimos y esto que está sucediendo en casi todo está muy lejos de serla, le repito, los partidos no obedecen las reglas, ni siquiera las que ellos se autoimponen en sus nomas y estatutos…

DESINFECTAN PLAZAS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE COVID… Los elementos de Protección Civil y Bomberos (PCyB), acudieron a la Plaza 1 de Mayo e Insurgentes con el programa de Desinfección Municipal para contener la propagación del virus Covid-19.

El director de PCyB, Omar Enríquez mencionó que desde el primero de marzo se han desinfectado varias plazas y parques, así como dependencias gubernamentales.

“Seguimos apoyando a otras dependencias y desinfectando áreas públicas, últimamente hemos estado en diversos parques, asimismo apoyamos a la Guardia Nacional y a las Fiscalías, tanto Estatal como Federal de la República en apoyo a las peticiones que nos han venido haciendo”, indicó.

Explicó que cuentan con un cronograma de acciones de desinfección y que por el momento están a la espera de que llegue más material para continuar con la labor en la Plaza Bolívar.

“Los titulares de las dependencias nos llaman para programar la visita y cada mes tratamos de programar dos o tres áreas públicas dependiendo la colonia y del uso que le dé la ciudadanía”, dijo Enríquez Sánchez.

Agregó que de acuerdo con el área se mandan unidades de lavado y desinfección, si son espacios pequeños destinan una unidad con dos elementos y si son lugares grandes, envían de dos a tres unidades con seis elementos.

El procedimiento para desinfectar el área es un lavado previo con detergente y una solución de cloro al 10 por ciento para después rociar el producto sanitizante.

INVITA UAT A RECOLECTAR TAPAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través del Comité para el Desarrollo Sustentable, en coordinación con la Asociación Civil “Un cachito de luz”, invitan a la sociedad en general, a participar en la campaña 2021 “Tapas con Causa”.

Al respecto, la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, Secretaria Ejecutiva del Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, dijo que se trata de invitar a la gente a reunir taparroscas y depositarlas en los contenedores con que cuenta la universidad en los diferentes campus, y frente a la Rectoría en Ciudad Victoria.

Mencionó que las tapas son entregadas a la Asociación Civil “Un cachito de luz”, que las utiliza para reunir recursos económicos a fin de apoyar a pacientes con diferentes tipos de cáncer.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación “Un Cachito de Luz”, María Magdalena Pérez Juárez, afirmó en entrevista que aun con la pandemia se lograron reunir recursos para 386 pacientes.

Agradeció a la UAT por el apoyo que les han brindado desde el 2016, año en que arrancó esta iniciativa de apoyar a pacientes de escasos recursos que han sido diagnosticados con algún tipo de cáncer.

“Con ayuda de la universidad hemos reunido hasta cuatro toneladas de taparroscas en menos de cuatro meses, visitando instituciones educativas e invitando a los niños que se unieron a esta convocatoria. Fue ir involucrando a la ciudadanía para una noble causa, también por el cuidado del medioambiente”, expresó.

