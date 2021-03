Martha Isabel Alvarado



Como el cohetero





.-Margarita Zavala, ‘reprueba’ lo de “Makito”

.-Arguye Maki, que ella siempre será panista

.-Nohemí Alemán, ‘sin Juan y sin las gallinas’

.-Conato de ‘agandalle’, en Comapa Reynosa



No es por intrigar, pero la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, estaría “como el cohetero”, con ese asunto de ‘hacer’ a su hijito CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, candidato de Morena, con miras a que la releve a ella en el cargo, y posesionarse de la alcaldía un Tercer período.



(En las ferias de pueblo, al cohetero, si le truenan los cohetes bien, le chiflan; pero si le truenan mal, también le chiflan).



Cualquiera diría que la alcaldesa de Reynosa estaría feliz, a punto de ‘salirse con la suya’, de que Morena postule a su hijito, pero no puede evitar fuertes ‘reproches’, incluso de gente cercana a sus afectos.



Trascendió, que el pasado domingo, la alcaldesa recibió una llamada de su gran amiga, la ex Primera Dama MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, luego de que el día anterior circuló, urbi et orbi, la foto del dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, dándole la bienvenida a su retoño “Carlitos”, a ese Partido Político.



Que por qué estaba enviado a su hijo a un Partido que “está destruyendo al país”, fue lo primero que la señora Zavala le habría ‘reclamado’ a Maki, a quien llegó a profesarle tanto cariño, como para hacerla Sub Secretaria de Salud a nivel nacional.



En ese sentido, la alcaldesa trató de ‘defender el punto’, argumentando que su hijo no fue valorado en el PAN, y que además llegaba a Morena en calidad de externo, ya que jamás se ha adherido como militante.



“Eso sí calienta”, diría AMLO, si escuchara decir eso de su Partido.

“Tú has obtenido todo del PAN”, le habría recriminado doña Margarita, en el supuesto diálogo a la alcaldesa, su amiga y compañera diputada federal en la LIX Legislatura.



A su manera, Maki quiso ‘componer’ las cosas, diciendo que ella es y seguirá siendo panista. Aunque a estas alturas, eso suena como una broma de mal gusto.



Para no perder la costumbre de ‘victimizarse’, lo cual siempre le ha salido muy bien, ante Margarita, la alcaldesa de Reynosa se dijo ‘maltratada’ y ‘perseguida’ por el gobernador CABEZA DE VACA.



Otra que tampoco ha de estar muy contenta que digamos con la alcaldesa de Reynosa, de quien se decía ‘amiga del dedo chiquito’, es la diputada federal con licencia NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, que en septiembre pasado renunció al PAN y emigró a Morena.



Detrás de dicho ‘movimiento’, dícese que habría estado ‘la mano’ de Maki Ortiz, con quien Nohemí andaba muy ‘pegada’ en aquellos días, y hasta le ‘amenizaba’ eventos privados, en su faceta de cantante.



Ahora sí que, ni la ‘enrriatada’ que se dio Nohemí Alemán, echándole “cacayacas” al Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, el día de su ‘despedida’ del PAN, asegurando que él le pedía ‘golpear’ a la alcaldesa, pero ella no quiso hacerlo.



“La instrucción fue golpear a la primera autoridad desde mi representación, sin argumentos, era como una avanzada de los desacuerdos de él con la alcaldesa. Además, no vengo a representar a la ciudadanía para luego golpear a la alcaldesa”, manifestó Nohemí en aquella conferencia que ofreció el 25 de septiembre.



Viéndolo bien, a Nohemí Alemán le fue mejor con el PAN, que de la nada la hizo diputada federal, sin haber sido militante un solo día, por el sólo hecho de haberle caído bien a un miembro de la ‘familia real’. Y ni modo que se ponga “con Sansón a las patadas”, es decir, con la propia alcaldesa, que ya anda ‘casada’ con la idea de hacer alcalde a su retoño, “Makito”, cueste lo que cueste.

Dice conocido adagio: “Del plato a la boca, a veces se cae la sopa”.



Por cierto, la alcaldesa MAKI ORTIZ, en su calidad de Presidenta del Consejo de Comapa, no asistió a la Reunión de dicho órgano que tuvo lugar este martes, sin que quedaran claros los motivos de su ausencia.



Presidieron dicha Reunión, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno estatal, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, y el Titular de la Comisión Estatal del Agua, LUIS PINTO COVARRUBIAS, así como el diputado JAVIER GARZA FAZ, que ostenta la representación del Congreso de Tamaulipas en el Consejo.



Tal como lo anticipamos en este espacio, en dicha sesión fueron reinstalados los Consejeros: ROBERTO SALINAS FERRER, SANDRA GUARDIOLA SÁENZ y MARIO LÓPEZ VILLARREAL, luego de haber ganado un Juicio de Amparo.



Tampoco se presentó la alcaldesa el miércoles, en que tendría lugar la entrega física de las Oficinas Centrales de Comapa, en este caso, al nuevo Gerente designado por el Consejo de Administración, JORGE HERRERA BUSTAMANTE. Más bien lo que hizo Maki, fue mandar a su ‘amanuense’, GELASIO MARQUEZ, a entregarle un ‘nombramiento’ como Encargado de Despacho de Comapa, al Síndico con licencia ALFONSO GÓMEZ MONROY.



CONTRAFUEGO: ‘Pensar’ con las uñas, tiene sus ‘bemoles’.

