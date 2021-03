Marco A. Vázquez

“Políticos” carbones…

Rehenes de una bola de cab… ezones que no le entienden nada al futuro económico del país y no tienen más negocio que la política, que les deja mucho dinero y poder, los mexicanos jamás avanzaremos al primer mundo a pesar de tener todo lo necesario para llegar.

Me explico, contamos con recursos naturales, tenemos en la gente nuestro mayor activo, hay empresarios que apoyan el progreso y, sin embargo, todo es frenado por los apetitos personales o de grupo de unos cuantos, de políticos que si no ven dinero enfrente, o votos que les ayuden a conservar el poder, no mueven nada para que a al pueblo de México le vaya bien.

Ejemplo claro de ello es lo que sucedió esta semana en Palacio Nacional, se firmó un acuerdo para presuntamente garantizar el buen desarrollo de la elección y ayer el presidente, sin necesidad alguna, acusó al titular del INE de haber discriminado a indígenas.

Un muestra más contundente es lo que ocurre en materia de desarrollo económico, todas las reformas que deben aprobarse en el Congreso de la Unión siempre se han frenado por intereses partidistas más que por inconveniencias reales, por negociaciones más que por la incapacidad de este país y de su gente de lograr las cosas, la contrarreforma energética tal vez nos pueda ilustrar de ello.

Ni para que hablar de seguridad pública, aun cuando muchos políticos ven el desastre en el que vivimos en muchas partes del país donde todos los días hay balaceras, enfrentamientos y otros incidentes graves, no desperdician la oportunidad de criticar o aplaudir las cosas con el objetivo de ganar votos, de atraer clientela electoral, pero jamás han tenido la intención de que mejoren las cosas en realidad al grado de que no se atreven a hacer análisis concienzudos de la situación, a los políticos les importa, más que los muertos y los problemas por los que pasa nuestro pueblo, como podrían transformar en apoyo electoral la crisis que vivimos.

Le repito, somos rehenes de farsantes, de personajes que se autodenominan políticos pero que no tienen una sola pizca de ello, en realidad son mercenarios, son saqueadores de la Nación, para resumir, son nuestro problema más que la solución a lo que padecemos.

Lo más triste para todos es que igual hablamos del PAN, Morena, PRI, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano o los que ahora se incorporan, todos actúan con fines de lucro personal o de grupo, actúan como verdaderas pandillas que se dedican a saquear México mientras el pueblo sufre de una educación mediocre, de servicios de salud de baja calidad y de hambre, si, en México hay hambre y da vergüenza.

La situación que vivimos es culpa de los políticos, de cómo se han diseñado un sistema que les ha permitido perpetuarse en el poder sin dar oportunidad a los demás, de cómo negocian los asuntos públicos sin importarles la gente, por cómo se han ido acabando todas nuestras riquezas mientras el pueblo se sigue empobreciendo y no son inventos, más de que la mitad de los mexicanos son considerados en pobreza extrema más de 11 millones de personas en este país no comen, a veces, ni una vez al día.

Mendigos políticos, o los que se llaman políticos, no hay duda que dentro del PAN, del PRI, del PRD, del PANAL, el Verde o el PT y Movimiento Ciudadano hay hombres y mujeres que lo son, que velan por la patria, que aportan su granito de arena para hacer este país más amable para los que menos tienen, pero son pocos, la gran mayoría se han convertido en saqueadores, en mercenarios de la política que solo ven el dinero y nunca el bien común.

“Políticos” carbones, todo lo que tocan manchan, siempre pensando en la grilla, en la forma de conservar el poder y atraer votos, por eso mezclan los asuntos de salud, educación, seguridad, desarrollo social, desarrollo económico con eso que ellos llaman “la política”, porque solo ahí les deja dinero, es decir, no piensan en función de los resultados para la gente sino de los votos que puedan atraerles o los ceros que puedan incrementar a sus chequeras.

UAT FOMENTA CULTURA CONTRIBUTIVA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impartió a estudiantes de todas las facultades y unidades académicas de los campus en las zonas Norte, Centro y Sur del estado el seminario web denominado “Cultura contributiva”, impartido por personal de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas 1, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Ciudad Victoria.

El webinar se llevó a cabo mediante redes sociales durante los días 23 y 24 de marzo, organizado por la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Participación Estudiantil de la UAT.

Tuvo como objetivo promover que los futuros profesionistas universitarios cuenten con el conocimiento acerca de sus obligaciones fiscales, sus derechos y el procedimiento para la incorporación de la vida económica.

Esta actividad forma parte de uno de los programas que el SAT ha diseñado para la impartición de temas fiscales dirigidos a estudiantes de diversas instituciones de nivel superior, con la finalidad de fomentar una conciencia social hacia el desarrollo económico nacional mediante el cumplimiento voluntario y oportuno de estas obligaciones fiscales.

Por su parte, la UAT reconoce la importancia de formalizar alianzas institucionales, pues gracias a la información y contenido de estas conferencias se logra promover y difundir el civismo fiscal entre la comunidad universitaria, mostrando un panorama general que les permita conocer para qué sirve y en qué beneficia esta tarea que realiza el sistema tributario.

Durante la conferencia se abordó el quehacer de este organismo desconcentrado que apoya a la recaudación de los impuestos, el marco normativo, los regímenes fiscales, obligaciones fiscales, impuestos sobre la renta, ISR para el caso del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y prácticas correctas de facturación.

ANUNCIA SNTE PAGO DE BECAS A HIJOS DE MAESTROS… El próximo lunes se pagarán las becas para trabajadores e hijos de las y los maestros en Tamaulipas, informó el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, al resaltar que da respuesta a una demanda y espera por la cual se estuvo pugnando ante las autoridades correspondientes.

“Hay buenas noticias, finalmente se pagará una parte de las becas rezagadas SET-SNTE, hablando que los niños tendrán este estímulo a sus estudios, hijos de los trabajadores de educación y será relativo a las renovaciones del 2019 y 2020”, expresó.

En entrevista radiofónica, señaló que a partir de dicha fecha también se dispersará el pago de becas referentes a personas con capacidades diferentes y madres solteras.

“Esto es una satisfacción dentro de la espera que tuvimos y la gestión permanente a través de la secretaría de becas y promociones económicas a cargo del Mtro. Carlos Huerta Vargas”, mencionó el líder de los maestros en Tamaulipas y agradeció al Secretario de Educación Mario Gómez Monroy, las gestiones ante las instancias estatales y con el Gobernador de la entidad, para lograr que saliera ese presupuesto que otorga impulso a las y los estudiantes.

Recalcó que este viernes se dispersarán en los CREDES, en los servicios regionales, posteriormente el lunes se iniciará con el pago de estas becas, “Ya como siempre llevando identificación oficial, a partir del lunes estarán en todos los CREDES que tenemos en el estado y ahí podrán acudir los alumnos con los padres de familia”.

