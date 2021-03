Festejan PAN y PRD cancelación de candidatura a gobernador de Félix Salgado

AGENCIAS

Políticas y políticos de oposición festejaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio, por haber presentado irregularidades en sus gastos de precampaña en el proceso interno de Morena.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés reconoció al Instituto Nacional Electoral por hacer cumplir las reglas del juego democrático y asumir su papel de árbitro de la contienda electoral, al retirar la candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.

“Al igual que en el futbol, cuando un jugador realiza una falta, se le debe sacar la tarjeta roja y expulsarlo del juego y en el caso de Salgado Macedonio, las irregularidades tanto electorales como las violaciones a la ley y acusaciones por otros delitos como presunta agresión sexual, son un claro indicador de una alerta para las autoridades”, destacó.

“Félix Salgado Macedonio es un violador reincidente de mujeres y de las leyes, está claro que quien no respeta la ley, no respeta nada ni a nadie”, denunció. Marko Cortés reiteró su llamado al presidente López Obrador para que asuma una posición de Jefe de Estado y no de partido, y deje de denostar al árbitro electoral.

“Aceptar la prepotencia y la brutalidad de la reacción oficial nos colocará de rodillas ante una dictadura”.

Por su parte, Verónica Juárez Piña, coordinadora de la fracción perredista en la Cámara de Diputados, celebró la cancelación del registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio quien, “pretendiendo eludir la normatividad vigente para la fiscalización de las precampañas, quiere imponerse como candidato a gobernador en el estado de Guerrero”.

“Resulta muy importante para todas las mujeres esta cancelación porque reivindica sus derechos, aun y cuando las denuncias por violencia sexual no sean la causa, porque queda patente que quien violenta los derechos humanos de las mujeres no es capaz de respetar la legalidad de un proceso electoral”, añadió.

Agregó que “desde que se hicieron públicas las denuncias por violación en contra de Félix Salgado, las perredistas consideramos esta candidatura como un grave retroceso, lo cual se confirmó con el ya chole presidencial que, ignorando las luchas históricas de las mujeres, pretende imponer la candidatura de una persona sin probidad moral ni honradez política, engañando al pueblo de México, especialmente al de Guerrero”.

“Nuevamente, expresamos nuestro más rotundo rechazo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio y manifestamos nuestro más alto reconocimiento a las y los Consejeros de Instituto Nacional Electoral (INE) quienes, en aras de fortalecer la legitimidad del proceso electoral, han defendido los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en todas sus etapas”, sostuvo la perredista.

Asimismo, el senador, Juan Antonio Martín Del Campo, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que el máximo órgano electoral actuó con congruencia y apego a la ley al cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero.

Dijo que el PAN en el Senado de la República respalda al Consejo General del INE, quien además de quitarle la candidatura Salgado Macedonio sancionó con la pérdida de registro a alrededor de 25 aspirantes a diputados federales de Morena y dos de Redes Sociales Progresistas, por no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña.

“Celebramos la decisión y estamos de acuerdo con la multa que se impuso al partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por más de 6 millones y medios de pesos por todas las irregularidades que han cometido”.

“Los aspirantes a un cargo de elección popular tienen la obligación de transparentar los recursos de las precampañas y Salgado Macedonio no entregó el informe de gastos de precampaña, como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para Acción Nacional es inadmisible que niegue que hizo proselitismo, aun cuando existen videos de eventos masivos en su cuenta de Facebook”, dijo Martín del Campo tras la votación de los consejeros.

El senador panista Martín del Campo, dijo que el guerrerense al no informar en tiempo y forma sobre dichos gastos violó con alevosía y ventaja el Artículo 229, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”.