Exhorta IMSS a evitar una tercera ola de contagios

Redacción InfoNorte

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas hace un atento llamado a la población a quedarse en casa durante los próximos 14 días, con el fin de evitar más contagios de COVID-19 que pudieran convertirse en una tercera ola de infecciones, con impactos a la salud.

La epidemióloga y coordinadora de Información y Análisis Estratégico en la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en el estado, doctora María de Jesús Delgado Ortiz, informó que será muy importante “que en este periodo vacacional que inicia, nos mantengamos en casa, para cuidarnos nosotros y así cuidar a los demás; de otra manera, si salimos todos a la calle estaríamos en riesgo de provocar una tercera ola de contagios que saturarían los hospitales”.

Por lo tanto, enfatizó en no salir de los hogares si no es para realizar lo indispensable, a fin de continuar con las medidas de prevención que han permitido disminuir los contagios, como son: uso de cubrebocas, sana distancia, lavado constante de manos con agua y jabón, evitar tocar ojos, nariz y boca si no están limpias las manos, aseo personal y no hacer ni asistir a reuniones familiares o de amigos donde se concentren más de seis personas.

“Estas vacaciones son una prueba para todos nosotros, de darnos cuenta si ya aprendimos a cuidarnos nosotros mismos y a los demás, una prueba difícil de que sí podemos hacerlo, de que estamos listos para enfrentar una nueva normalidad”, agregó.