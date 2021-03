Martha Isabel Alvarado



No es por intrigar, pero la “4-T” no le pone las mismas ganas con todos sus aspirantes a cargos de elección popular. Con unos, le pone “todos los kilos”, y a otros los deja ‘morir’ solos.



¿Será que unos son más ‘consentidos’ que otros del Presidente LÓPEZ OBRADOR, que a final de cuentas, es el ‘mando único’ de Morena?.



El caso más emblemático de los aspirantes ‘consentidos’ es, por supuesto, FÉLIX SALGADO MACEDONIO, que sí o sí, ¿quiera o no el INE?, será candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.



Tres acusaciones formales del delito de violación, por parte de igual número de mujeres agraviadas, hacen de Salgado Macedonio un “impresentable”, pero no para AMLO y Morena, que lo quieren ver de candidato y/o de gobernador. Aunque tampoco quiera validarlo el Instituto Electoral de Guerrero.



En cambio, al Senador de Morena con licencia, CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS, con aspiraciones por la gubernatura de Michoacán, no se le dio el mismo trato que a Macedonio.



Como es sabido, Cristóbal Arias quedó ‘etiquetado’ como agresor de mujeres, desde que, en marzo de 2015, presuntamente quiso matar a su esposa, MARÍA ORTEGA RAMÍREZ, cuchillo en mano.



Como era de esperarse, al ‘destapar’ Arias Solís sus aspiraciones de ser gobernador en este 2021, se ‘desataron’ protestas de grupos feministas, ‘condenando’ su postulación. Al grado que el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, no quiso ‘meter las manos’.



Finalmente, Cristóbal Arias tuvo que salir de Morena, y fue ‘rescatado’ por el Partido Fuerza Social, que ya lo registró como su candidato a la gubernatura michoacana.



Por mucho que Arias se ‘manejaba’ como muy allegado al Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, eso de nada le sirvió, toda vez que la dirigencia encabezada por MARIO DELGADO, se decantó por el ex dirigente de la CNTE, RAÚL MORÓN.



En Tamaulipas, uno por el que nadie ha ‘metido las manos’, esto, en el Partido Acción Nacional, es el candidato a la presidencia municipal de Río Bravo, MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, acusado y procesado en 2009, por Robo de Combustibles.



En su cuenta de Twitter, el ex Presidente FELIPE CALDERÓN, publicó este inicio de semana:



“Guarda silencio PAN ante candidato acusado de huachicol, vía Reforma. Qué vergüenza. No entiende que postulando impresentables pavimentan el camino a la derrota”.



Una nota del periódico “Reforma”, señala haber solicitado al dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, una postura en torno a la postulación de Almaraz Maldonado, sin obtener respuesta.



Tal vez, ni LUIS CANTÚ, “El Cachorro”, con todo y lo ‘echado para adelante’ que es, se quiera ‘aventar el tiro’ de defender la candidatura de Almaraz Maldonado, quien podría ser derrotado por uno de los mejores candidatos de la plantilla del PRI, ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, quien buscará la alcaldía de Río Bravo.



Ya que hablamos del PRI, se infiere que una de las fórmulas del Tricolor que le pondrán mucho ‘punch’ a su campaña en este 2021, es la que integran GUSTAVO RICO DE SARO y su suplente RODOLFO “El Capi” BERMUDEZ. Ellos cumplieron en tiempo y forma con su registro ante la Junta del Distrito 04 del IETAM. ¡Suerte a ambos!.



Por el PAN, buscaría esa Curul la regidora CLAUDIA PACHECO.

En el plano nacional, a propios y extraños impresionó la muerte de una mujer salvadoreña de nombre VICTORIA SALAZAR, a manos de cuatro policías del municipio de Tulum, en el estado Quintana Roo, debido al grado de violencia ejercido durante su detención.



Dicho caso, se parece mucho al del afroamericano GEORGE FLOYD, que el 25 de mayo de 2020 perdió la vida por asfixia en Minneapolis, Estados Unidos, a instancias del policía DERECK CHAUVIN, que a la postre fue cesado y comparecerá en un Juicio.



En el caso del señor FLOYD, el Ayuntamiento de Minneapolis otorgó a su familia (el pasado 12 de marzo), una indemnización de 27 millones de dólares. Respecto a la salvadoreña VICTORIA SALAZAR, en su mañanera de ayer, AMLO ya dijo que “no habrá impunidad”. ¿Será?.



Por su parte, la alcaldesa ¿panista? de Reynosa, MAKI ORTIZ, durante su más reciente incursión en el CEN de Morena, el pasado viernes 26, para ‘negociar’ las ‘condiciones’ de la postulación de su hijito CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTÍZ, “Makito”, con miras a relevarla en el Ayuntamiento, quiso ‘apantallar’, hablando de 40 mil despensas y 30 mil Becarios, que se mueven para donde ella diga. Y que le van diciendo que la “4-T” trae el triple de beneficiarios que ella. ¡Ufff!.



