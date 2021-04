Martín Sánchez Treviño

Una campaña entre priístas

Las campañas de los candidatos a diputados federales iniciaron en los distritos de esta entidad, los partidos y los gobernantes están atentos al desarrollo del proceso electoral, su interés está centrado en que Morena pierda la mayoría en la cámara federal de diputados. En el distrito con cabecera en Ciudad Victoria los principales contendientes son dos priístas, un tercero de estos no obtuvo la nominación por lis pleitos internos de Morena.

Enrique Cárdenas del Avellano es de los prospectos favoritos de la población para ganar la elección, tiene como principal competidor el ex priísta Óscar Almaraz Smer que ciertamente moverá a las bases tricolores y el hijo del ex gobernante tendrá que sacar la casta de otra manera no se ve una contienda fácil para él.

Al menos que ambos candidatos hayan pactado el triunfo de uno y la derrota de otro lo cual se no resulta lógico de acuerdo a las necesidades de los 2 partidos. Hizo falta que Morena postulara a Felipe Garza Narváez por este mismo distrito.

Con estas tres figuras priístas la contienda podría haber tomado otro tinte ya que además de dividir más el voto, habría mayor competitividad, pues aunque a Garza Narváez se le puede ver como candidato menor lo cierto es que en ninguna de las contiendas que compitió como priísta ha sido derrotado.

Tampoco esto les ha ocurrido a Cárdenas del Avellano ni a Almaraz Smer aunque el hijo de Don Enrique de feliz memoria ganó por un pelo la contienda por la Presidencia Municipal. Y Almaraz es ganador porque en sus campañas sabe donde dispersas los centavos, por ello los resultados han sido favorables.

Quienes se dedican a practicar encuestas y sondeos en la región de Tamaulipas observan con mayores posibilidades a los candidatos del PRI en la mayoría de los puestos que están y estarán en disputa en las próximas semanas.

Por otra parte, de acuerdo con el calendario electoral los registros presentados de los todos los candidatos que han presentado su documentación ante el Instituto Estatal Electoral aun están sujetos a revisión, por lo mismo ninguno de esos aspirantes tiene la certeza de que serán avalados por el árbitro electoral.

Los resultados de la actual contienda electoral serán de gran de interés para la población en general en el sentido de cuáles será los candidatos y sus respectivos partidos que obtengan la mayoría del respaldo ciudadano.

Las urnas son las urnas y son el momento apropiado de la verdad para partidos y contendientes. Por ello habrá que esperar cual será el comportamiento de los votantes. En parte dependen de la oferta de quienes compiten por un cargo de elección popular.

Y un parte de los votos que obtendrán los aspirantes serán el resultados de la dispersión de recursos, pues quiérase o no es un factor que ha influido en los resultados de los ultimas elección en esta región y en el país en general.