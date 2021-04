Martha Isabel Alvarado



Morena, un ‘margallate’





.-‘JR’ se reúne con ‘Makito’ en el Hotel “Engrei”

.-Zertuche Zuani, cataloga a Erasmo de traidor

.-¿Estructura del DIF, ‘trabajaría’ para Morena?

.-“Tico” Deándar, habla de “una jugada injusta”



Resulta innegable, que la marca Morena ha quedado ‘lastimada’, tras la selección de sus candidatos a cargos de elección popular para Tamaulipas, camino a la cita con las urnas, el 6 de junio próximo.



Se supone que las decisiones para tal efecto, las tomó la dirigencia nacional de ese Partido, encabezada por MARIO DELGADO CARRILLO, aunque a ciencia cierta, se desconocen las encuestas (si es que las hubo) que sirvieron de base para la selección de los ‘agraciados’.



Incluso los aspirantes que fueron desplazados de último momento, han exigido conocer esas encuestas, que hasta ahora nadie les ha mostrado.



¿Y dónde estará el delegado del CEN de Morena para Tamaulipas, ERNESTO PALACIOS CORDERO?. El pasado 31 de marzo, en que se conocieron los nombres de los candidatos, se volvió “ojo de hormiga”.



Según se sabe, MARIO DELGADO, más que en el delegado del CEN, prefirió ‘apoyarse’ en su ‘cuatacho’, el diputado federal maderense, el ex Priista, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, para la Toma de Decisiones concernientes a Tamaulipas, presuntamente, por tenerle más confianza.



Pero algo pasó, porque lejos de contribuir a la unidad y la cohesión de los ‘cuadros’ de Morena en Tamaulipas, camino al proceso electoral, al parecer, González Robledo ha provocado ‘fisuras’.



Como ejemplo, está el caso del diputado federal ARMANDO ZERTUCHE, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Reynosa, que no hace mucho hablaba ‘maravillas’ de Erasmo González, y ahora habla ‘pestes’ ante quien quiera escucharlo, y no lo baja de traidor.



Dícese que, en un principio, Erasmo hizo como que andaba apoyando a Zertuche en su aspiración de ser alcalde de Reynosa, pero luego ‘cambio de caballo’ y decidió apoyar a CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, “Makito”, y ahí fue donde “se rompieron las medias” ambos legisladores.



En el caso de Victoria, tampoco salió muy tersa que digamos la decisión a favor del candidato a alcalde, EDUARDO ABRAHAM GATTÁS BÁEZ, pues sobrevino mucha inconformidad de los propios morenistas, al conocerse la identidad de su suplente, ALFONSO RIZK RODRÍGUEZ, que anteriormente ha sido operador de las campañas del PAN.



Nuevo Laredo no es la excepción, toda vez que el aspirante a la candidatura de Morena a diputado federal del distrito 01, que en tiempo y forma viajó a la Ciudad de México a registrarse para tal efecto, “TICO” CANTÚ DEÁNDAR, tras haber sido despojado de la oportunidad de contender, abiertamente, habla de “una jugada injusta”.



El que, de plano, se le fue “a la yugular” a MARIO DELGADO y al delegado del CEN, ERNESTO PALACIOS, fue el aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Reynosa, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, esto, durante una rueda de prensa que ofreció el pasado jueves.



“Cómo sacaron al candidato?. Ayer, encaré al delegado (Palacios Romero), que ojalá estuviera aquí, lo encaré y le dije, que en ningún momento a mí me dijeron cómo negociaron, esto parece que fue una imposición, una conveniencia, o yo creo que las bases de Morena, fueron violentadas”, dijo Ramos Ordoñez, en torno a la designación de Carlos Víctor Peña, “Makito”, como candidato de Morena para Reynosa.



“Hay una clara violación a la Convocatoria, y en ese sentido, no se llevaron a cabo las encuestas como tiene que ser, no hubo notificación de los procedimientos, simplemente fue una imposición”, agregó Ramos Ordoñez, diciendo que lo ofrecieron una diputación federal y otros cargos, mismos que no aceptó.



El que sí aceptó una diputación local plurinominal y con eso se iría ‘pando’, reconocido por él mismo, es ARMANDO ZERTUCHE, que se declara listo para apoyar a “Makito”, cuya candidatura, dice el ojiazul, “se decidió en forma pragmática y no dogmática”.



Quien pidió al delegado del CEN de Morena, Ernesto Palacios, una reunión con “Makito”, la cual se llevó a cabo el viernes en un hotel propiedad de su familia, fue el ‘súper delegado’ del gobierno federal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, dizque buscando evitar una desbandada que pudiera darse entre los morenistas de Reynosa.



¿Ya se le olvidaría a “JR”, que no hace mucho, la alcaldesa MAKI ORTIZ, mandó desalojar a los ‘Servidores de la Nación’ de la Plaza “Miguel Hidalgo”, los cuales se encontraban afiliando a jóvenes y a adultos mayores para los Programas Sociales?. En aquellos ayeres, la mamá de “Makito” les hacía el ‘fuchi’ a los chalecos guindas de la “4-T”.



A todo esto, ¿qué hacían integrantes de la estructura del DIF Reynosa el sábado a las 4 de la tarde en el Hotel “Engrei”, reunidos con “Makito”?. Ahí se las dejamos de tarea.



CONTRAFUEGO: “Cae más pronto un hablador(a), que un cojo”.

Hasta la próxima.