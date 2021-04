Martha Isabel Alvarado



Alistan Demanda vs Erasmo González





.-¿Es Morena, una “Franquicia de Negocios”?

.-‘Amarra’ ‘Beca’, esposa de Erasmo González

.-Dos sobrinos de AMLO quieren diputaciones

.-Los Garza de Coss, y su Regiduría ‘traslativa’



Hay preocupación entre los amigos del diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, ex Priista, bajo la ‘sospecha’ de que su amistad y cercanía con el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, lo estaría ‘echando a perder’.



De aquel muchacho sencillo y accesible, afable con todo mundo, con grandes aspiraciones, primero en el futbol profesional, y luego en la política, poco o nada queda, comentan los amigos de Erasmo González.



Dícese que las ambiciones de González Robledo se han desbordado a grado tal, que ahora busca abarcar mucho, en aras de un proyecto económico, más que político, asumiendo actitudes de ‘cacique’.



Y que, eso precisamente, lo habría llevado a apoyar el ‘sueño’ de la alcaldesa de Reynosa, la ¿panista? MAKI ORTIZ, de convertir a su hijo CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, en candidato de Morena.



Poco ha importado que “Makito”, como ya se le conoce al hijito de la alcaldesa, tenga o no experiencia para administrar los destinos de Reynosa. Y que venga a ‘arrollar’ los anhelos de otros que hicieron ‘talacha’ desde hace varios meses, buscando la postulación.



Que, en este caso, con hartos ‘billetes’, le habrían llegado al ‘corazón’ de Erasmo, quien no dudó en hacer segunda a Mario Delgado, para meter a “Makito”, ‘a chaleco’, como candidato de Morena en Reynosa.



Pero las ambiciones de González Robledo no paran allí, y ha acaparado posiciones de la Planilla del alcalde de Madero, emanado de Morena, ADRIAN OSEGUERA KERNION, que en este 2021 busca la reelección por vía de las urnas.



De modo que la candidata a Primer Regidor de la Planilla de Oseguera, es precisamente DUNIA MARÓN ACUÑA, la esposa de ERASMO GONZÁLEZ, quien gane o pierda Morena en Madero, obtendrá jugosa ‘Beca’ por los próximos tres años.



Asimismo, Erasmo González habría aprovechado su ‘poder’, para colocar a la esposa de su suplente en la diputación federal del distrito 07, JUAN DIONISIO CRUZ GUERRERO, la señora ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, en la posición número 1 de la lista de candidatos de Morena a las diputaciones locales plurinominales.



Para más señas, Patricia Salazar es hija de doña ÚRSULA MOJICA OBRADOR, quien perdió la vida a causa del Covid en julio del 2020, causando consternación entre los morenistas del sur del estado.



De igual manera, se sabe, que Erasmo González habría ‘impulsado’ a JOSÉ BRAÑA MOJICA, para ocupar el lugar número 7 de la lista de candidatos de Morena a las diputaciones locales plurinominales.



Dicho aspirante, José Braña, a quien por cierto lo propuso el PT, es hijo del ex diputado del PRI, ANTONIO BRAÑA y LUCÍA MOJICA OBRADOR, prima de AMLO.



En este sentido, se sabe que el profesor ENRIQUE TORRES MENDOZA, ya alista una Demanda contra ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, mediante la cual solicitaría la expulsión del legislador de se Partido-Movimiento.



La queja del ‘Profe’ Enrique y otros morenistas, serían los abusos que González Robledo habría cometido en la designación de candidatos, así como con la formación de camarillas y grupos, los cuales están prohibidos por los estatutos de Morena.



Pero si Erasmo se ha servido ‘con el cucharón del pozole’, es porque se sabe ‘solapado’ por Mario Delgado, que ha hecho otro tanto.

Y pensar que AMLO se ‘persigna’ tanto en sus conferencias de prensa mañaneras, repitiendo una y otra vez, “no somos iguales”, al condenar las practicas de nepotismo que él ‘achaca’ a la “mafia del poder”.



Dice conocido adagio: “La zorra no se ve su cola”.



En Reynosa, los del PAN no se quedan atrás, dicho lo cual porque los diputados locales de extracción albiazul, ALBERTO LARA BAZALDÚA y JAVIER GARZA DE COSS, han acaparado dos candidaturas a sendas regidurías del Cabildo 2021-2024, para sus hijos varones: CARLOS ALBERTO LARA MONTESINOS y FRANCISCO JAVIER GARZA SALDAÑA.



Anteriormente, la esposa del diputado Garza de Coss, ERIKA LARA SALDAÑA, ocupó la Décima Regiduría del Cabildo de Reynosa, durante el trienio 2016-2018. Tal pareciera que dicha familia, tiene ya reservada una posición en el cuerpo edilicio, for ever and ever.



Ni cómo critiquen los ya mencionados, a la alcaldesa MAKI ORTIZ, que a toda costa quiere ser alcalde a su retoño “Carlitos”.



CONTRAFUEGO: Ni a cuál irle.

Hasta la próxima.