Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nos van a empapelar…

El Senado de la República votó a favor de la creación de una ley que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, miles de pesos de multa para quien no se registre, no solo con nombre y apellido, también tendrá que dejar su huella dactilar, de iris, tono de voz, Curp, domicilio y todas sus características físicas.

Dijeron, los Senadores de Morena, PT, Verde y PES que con ese padrón no existirán más extorsiones telefónicas, ya que todos los números tendrán un usuario debidamente identificado, con eso argumentaron su voto a favor los que promovieron la iniciativa.

Sus enemigos, o sus adversarios políticos, dijeron que en realidad se trata de tener a todos los mexicanos debidamente localizados, algunos políticos presumieron que con esos datos se sabrá donde viven y vigilarlos más fácil, e incluso se podrá amedrentarlos enviándoles criminales, otros a quienes se entrevistó por diferentes vías, hasta mostraron temor de que sus números sean intervenidos con toda la facilidad del mundo, coincidieron pues, que se trata de una medida que pretende implementar el gobierno federal para violar todos los derechos humanos, todas las libertades de las personas en el país.

Hay, según las empresas de telefonía, más de 126 millones de líneas de celulares, es decir, el gobierno tendrá acceso directo a todos los datos de ese número de personas a un click de distancia, y si, efectivamente se podría tener a todos a la mano, saber con quién hablan los enemigos, hasta que se dicen, igual sus amigos con quién tratan.

Ya se, la iniciativa dice que serán las empresas debidamente registradas las que levanten este padrón, que serán particulares los que tengan esos datos y entonces la cosa se pone peor, primero porque el gobierno de todas formas tendrá acceso a los mismos y luego porque esos datos podrían ser vendidos a delincuentes o empresas por gente inescrupulosa como ya ha sucedido hasta con las copias de padrones electorales, de la lista nominal o eso se dijo en otros tiempos y los datos que uno sube al Facebook o redes sociales.

Una gran verdad es que el delito de la extorsión no acabará, ni siquiera la extorsión telefónica, al contrario, los delincuentes sabrían a quien buscar y utilizarían los métodos de persuasión de siempre para que no les denuncien, el secuestro, el ir pistola en mano a las casas a amenazarlos, el matar a alguien como advertencia.

Otra duda más es que los impulsores de dicha iniciativa dicen que muchas extorsiones se hacen desde la cárcel y, la pregunta es, ¿qué no están prohibidos los celulares en esos centros de readaptación?, la verdad es que solo se buscan pretextos para crear ese padrón a la fuerza luego de que no pudieran hacer legal una cedula de identificación nacional con las mismas características, no se veía bien, no existía justificación alguna, era hasta autoritario y violatorio de derechos humanos, ahora es igual, pero ya tienen con que taparle el ojo al macho.

La realidad es que nos van a empapelar, nos tendrán empadronados y a la mano mediante actos que pueden ser clasificados hasta como de terrorismo, y lo triste, lo más triste, es que lo hace un gobierno que toda la vida se quejó de estás medidas, que es contrario a restringir libertades, que sabe, bien que sabe, que las medidas para combatir el delito no están en un padrón de usuarios de teléfonos sino en acciones reales para hacer este país más igual, más justo, más democrático, le pregunto, ¿en realidad cree que no saben quiénes son los delincuentes en este país?, de eso hablamos, de que es injustificable la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

PRIMERO DEBERÍAN PROTEGER A PERSONAL DE SALUD… En una entrevista de banqueta, luego de que andaba recorriendo calles y supervisando obras en la capital del Estado, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, opinó que se debe privilegiar al personal de salud en la aplicación de vacunas, e igual a los maestros pero primero atender a quienes tienen más riesgos como son los que están al frente en la lucha contra el COVID.

En la gira, supervisó el inicio de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de calles en distintas colonias de la capital como la Solidaridad, Voluntad y Trabajo, además de la colonia Barrio de Pajaritos, donde se dio arranque de obra que contempla la instalación de concreto hidráulico, con guarniciones y banquetas, además tomas de agua y drenaje en las áreas que sea necesario.

Ya sobre las vacunas que se están aplicando señaló que el personal adscrito a la Secretaría de Salud está en la mejor disposición para continuar con la aplicación de más vacunas Anti COVID-19 a personal educativo y profesionales de la salud, sin embargo, reconoció que el Gobierno del Estado se encuentra limitado en cuanto a la disposición de biológicos distribuidos por la Federación.

MAESTROS DISPUESTOS A REGRESAR A CLASES, SOLICITAN SE GARANTICE SU SALUD, SNTE… Los maestros de Tamaulipas están dispuestos a regresar las aulas al momento que las autoridades educativas garanticen un retorno seguro y cumplir con una serie medidas de prevención para proteger la salud de los alumnos y maestros entre las que destacan la activación de los comités participativos de salud, la instalación de filtros sanitizantes, el abasto de agua, el uso de jabón, gel antibacterial, cubrebocas, y la detección temprana de infectados, dijo José Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE.

Refirió además que el regreso a clases deberá ser gradual y voluntario debido a que la pandemia aún no termina y sobre todo empezar cuando el total de los maestros estén vacunados y en caso de detectar un paciente COVID-19, suspender las actividades hasta por 15 días.

“Nos da gusto que las autoridades estén preocupadas por un regreso a clases, bueno y rápido, lo único que pedimos es que garantice la salud de nuestras niñas, niños jóvenes, los padres de familia y de los trabajadores de la educación para un regreso seguro, que no se haga nada más por protocolo o por política sino más bien cuidando, nuestra salud”, comentó.

“Yo espero que en la reunión de trabajo que sostendrán las autoridades educativas y de salud se tomen grandes acuerdos, no nada más en discurso, sino más bien en el replanteamiento de los insumos e infraestructura que corresponda en las instalaciones escolares, hay que hacer modificaciones raléales y sobre todo definir quién va a pagar, quien va aportar esos insumos que se van a mandar a las escuelas”, subrayó.

Reitero que existe la voluntad del magisterio para regresar a las aulas, “Indudablemente que la presencia en el aula de alumnos y maestros va redundar en la calidad de la educación, ya hablamos que el maestro es insustituible por lo tanto la calidad va a crecer, pero tenemos que cuidar primero la salud de nuestros alumnos, trabajadores de la educación y los padres de familia”.

Dentro del decálogo de prevención del COVID-19 y para garantizar un regreso seguro a clases, dijo que el SNTE, solicitará la aplicación de medidas sanitarias como, la sana distancia en las entradas y salidas a los centros educativos, los recreos escalonados, la asistencia alternada a la escuela, maximizar el uso de espacios abiertos, la suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen congregaciones en la escuela, la detección temprana de enfermos, y el apoyo socioemocional para maestros y estudiantes en el regreso a clase presenciales que tendría que ser escalonado y muy bien planeado.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com