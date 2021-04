Marco Antonio Vázquez Villanueva

Mienten con singular alegría…

A como se ven las declaraciones de los aspirantes a ocupar la silla principal en las presidencias municipales y las curules locales y federales, todo hace suponer que en Tamaulipas tendremos como 300 alcaldes y unos 200 legisladores, aunque solo sean 43 municipios en disputa y 22 distritos locales más los 9 federales.

Y es que todos los aspirantes, de todos los colores, aseguran van a ganar la elección del 6 de junio y, como todo político en la conquista, que van a servir, sacrificarse por el pueblo que los aclama y exige represente sus intereses, todo por amor al arte, no crea que a ellos realmente les interesa administrar los dineros del pueblo.

Por lo pronto ya todos tienen su encuesta a la medida para respaldar sus dichos, para garantizarle a sus seguidores que van a unir todas las aspiraciones de la gente, que tienen muchas ganas de ser, y otras cosas parecidas.

Se les queman las habas por pintarse como los mejores del mundo y los alrededores, como quienes no pueden ser vencidos ni por todos los ciudadanos juntos.

La verdad es que el resultado de la elección de junio es incierto, muy incierto todavía, algo más, se olvidan que solo hay un espacio por municipio, otro por cada distrito, así la cruel realidad no tendrá compasión alguna con ellos y en su debido momento los exhibirá como lo que son la mayoría, mentirosos, viles mercenarios de la política.

Como avance, deje decirle que para este domingo tendremos los candidatos oficiales, sus planillas, conoceremos ahora si con certeza quienes van a competir y, más o menos, hacía adonde irá la preferencia del electorado.

Mientras tanto apunte que los candidatos surgieron de procesos internos poco trasparentes, sin que se sepa que requisitos pudieron llenar ni en razón a qué se tomó la decisión final, igual apunte que en la calle se comenta todos los días de odios, rencores, de vendidos, de comprados, así como sí los partidos más que entes públicos interesados en el bien común fueran viles mercaderes de la política que nos entregan al mejor postor.

De la larga lista de candidatos a uno y otro puesto pronto nos daremos cuenta que hay muchos ilusos y que la ciudadanía tomará una decisión inapelable y sin sutileza, no habrá compasión alguna, el pueblo será cruel cuando se manifieste en las urnas, cuando nos diga a quien quiere y a quien no, pero de eso todavía falta mucho, hasta allá por el 6 de junio, así que lo invito por lo pronto a sumarse a la política, a hacer política, a obligar a que tengamos el mejor presidente municipal posible, aunque los partidos no quieran, vamos, todavía se puede rescatar esto, hay buenos aspirantes de un lado y otro, y también existen los muy malos, los que no debemos permitir que estén en el poder ni en los dineros porque solo lo quieren para beneficio propio.

En este momento anda circulando entre amigos una supuesta encuesta que tiene resultados que ya veremos el día de la elección si se cumplen, es decir, los resultados que pintan a unos y otros triunfadores y con amplia ventaja parecen más buenos deseos que estudios serios así que será mejor contarle la historia el 7 de junio que jugar a los adivinos hoy.

Hay otra razón para no exponer ni predecir, usted y yo sabemos que muchos aspirantes mienten con singular alegría, que nos quieren hacer creen que van a ganar aunque de sobra se sabe que el mejor lugar para muchos de ellos sería una celda o, por lo menos, un espacio en el basurero de la política.

ESTUDIA UAT BENEFICIOS E IMPORTANTCIA DE PINOS… Los pinos piñoneros que se encuentran en la región de Miquihuana, Tamaulipas, son un refugio para muchas especies de fauna, además de reunir en su entorno natural una importante fuente gastronómica y nutricional.

Lo anterior lo expuso la Dra. Claudia Cecilia Astudillo Sánchez, investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en una conferencia virtual donde habló de la riqueza nutricional, ambiental y cultural de estas especies de pinos que se localizan en esta parte tamaulipeca de la Sierra Madre Oriental.

Especialista en ecología forestal y dendrocronología, Astudillo Sánchez impartió por la plataforma de Facebook de la UAT sus experiencias científicas mediante el tema titulado “Los pinos piñoneros de Miquihuana, Tamaulipas: un tesoro natural y gastronómico”.

En su ponencia, dijo que de las cien especies de pinos que existen en el mundo, cuarenta y seis se encuentran en México; y de estas, más de la mitad son endémicas del país.

Explicó que estas especies descienden de los bosques fríos y húmedos europeos, pero debido a un cambio en las condiciones ambientales se tornaron más secos, originándose los pinos piñoneros.

“Se trata de versiones más compactas, que por lo regular no superan los diez metros de altura”, indicó.

Dijo que en el área mencionada se encuentran el Pinus nelsonii y el Pinus cembroides, que producen semillas grandes y suculentas, atractivas para la fauna silvestre del lugar.

“En Miquihuana se encuentra el ‘abuelito’ de los pinos piñoneros, el Pinus nelsonii, que existe desde hace veintitrés millones de años, que no se parece a ningún otro; es totalmente singular, tan singular que requiere de áreas específicas, con condiciones ambientales particulares para poder crecer; es de área de distribución restringida y sus poblaciones son aisladas, por ello está en peligro de extinción”, indicó.

“El Pinus cembroides, que es el pino rosa, tiene en la tierra once millones de años, es de área de distribución amplia y es una especie tolerante a la sequía y a las heladas”, asentó.

Sostuvo que la importancia de los bosques de pino piñonero radica en que son el refugio de muchas especies de fauna, pero, además, los humanos también consumen sus frutos.

“El cembroides genera semillas que son comercializadas por los habitantes de Miquihuana, ya que contienen importantes cantidades de ácidos grasos esenciales, que ayudan a la circulación de la sangre. También contienen proteínas y carbohidratos. Pero también los piñones tienen fibra, tienen antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales”, puntualizó.

Agregó que desde hace años se ha estudiado a estas especies de pino piñonero en el área de Miquihuana, obteniendo datos que revelan importantes cambios climáticos que han impactado en el desarrollo de los ecosistemas.

La Dra. Claudia Cecilia Astudillo Sánchez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1; es doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México, y colabora con el Laboratorio de Dendrocronología del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Durango y con la Universidad de Reino Unido.

