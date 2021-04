Ivett Bermea es una mujer de trabajo que impulsará a Matamoros: Luis René Cantú.

Redacción InfoNorte

Una gran fiesta se vivió en las calles de la colonia Sección 16, fue la candidata a la presidencia municipal de Matamoros por el Partido Acción Nacional, Ivett Bermea Vázquez, quien acompañada por el presidente estatal del PAN Luis René Cantú recorrió este sector.

Los vecinos de este sector salieron a saludar a la candidata del PAN, quien les asegura será “la mejor alcaldesa de Matamoros”, porque su compromiso lo finca en escuchar a todos los ciudadanos para trabajar con propuestas reales.

La atención a las mujeres será una prioridad en su gobierno, aseguró Ivett Bermea, pero sobre todo el impulso a la educación, regresando las becas municipales, activando el transporte público para los estudiantes y capacitando en una diversidad de oficios a quienes quieran desarrollar sus talentos.

“Esta ciudad necesita cambiar de rumbo y para eso vamos a trabajar muy duro, día con día para cumplir con este gran proyecto que es: Matamoros”, afirmó.

El dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú dijo “empezamos un trabajo muy fuerte en todo el estado, nuestros candidatos en este arranque han tenido presencia en cada uno de los municipios y Matamoros no es la excepción con Ivett Bermea que es una mujer de trabajo que no me queda duda, será la próxima presidenta municipal e impulsará a Matamoros”.

En el recorrido también participaron la candidata a la diputación federal por el Distrito 04 Mónica González García y el candidato a diputado local por el distrito 10 Héctor Escobar, quienes al igual que Ivett Bermea afirmaron que serán un solo equipo por Matamoros.