Martha Isabel Alvarado



Solamente una vez, gané en la vida





.-Gustavo Cárdenas, un experto en “pluris”

.-‘Reincide’ ex alcalde, por una curul Local

.-Nohemí Alemán se quedó como el chinito

.-Un nuevo amanecer, promesa de “Makito”



Una queja de las más recurrentes que manifiestan los ciudadanos, sobre todo en tiempo de elecciones, es: “Son los mismos”, refiriéndose a los rostros y nombres que buscan estar en la boleta.



Y en cierto modo, tienen razón.



En Tamaulipas, uno de los políticos que a sus 63 años de edad no se ha cansado de querer figurar en las boletas electorales, es el ex panista GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.



Actualmente, Cárdenas Gutiérrez es algo así como el ‘concesionario’ en Tamaulipas del Partido Movimiento Ciudadano, que a nivel nacional lidera el ex gobernador de Veracruz, DANTE DELGADO RANNAURO, un ‘grillo’ por los cuatro costados.



Habría que señalar, que la única vez que Gustavo ha ganado una elección, fue en el ya muy lejano 1992, en que ganó la presidencia municipal de Victoria, bajo las siglas del Partido Acción Nacional.



Dícese que, en aquellos ayeres, hubo una ‘negociación’ del muy combativo JORGE CÁRDENAS GONZÁLEZ, padre de Gustavo, a la sazón candidato del PAN a la gubernatura tamaulipeca en ese mismo año, que se habría dado con los ‘machuchones’ de la época.



Lo que, de algún modo, habría dado pie a que Gustavo Cárdenas, el otrora “muchacho alegre”, despachara en la alcaldía victorense de 1993 a 1995, temporada en la cual abonó mucho a su popularidad, el constante enfrentamiento con el entonces gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, emanado del PRI.



De ahí en fuera, Gustavo Cárdenas no ha vuelto a ganar en las urnas. Con todo y que en 2013 quiso “reverdecer laureles”, estrenando el membrete de Movimiento Ciudadano, postulándose de nuevo para la presidencia municipal de Victoria, siendo derrotado ampliamente por el Priista MIGUEL GONZÁLEZ SALUM.



Vaya que Gustavo ha disfrutado las mieles de la política, siendo Senador, hasta en dos ocasiones, así como diputado federal, pero por la vía plurinominal. Así como fallido candidato a gobernador.



En este 2021, ‘reincide’ Cárdenas Gutiérrez, por el camino seguro, siendo candidato a diputado local plurinominal, por el Partido Naranja, por lo que su rostro no aparecerá al frente de la boleta, sino en el reverso de la misma. Capaz que, por eso, dirá que con él no aplica lo de “son los mismos”.



Dada la personalidad tan sui géneris de Gustavo Cárdenas, podría decirse que en la LXV Legislatura de Tamaulipas, que entraría en funciones el 1 de octubre próximo, la ‘diversión’ está garantizada.



En Reynosa, hay quienes se “devanan los sesos”, tratando de descifrar que hay detrás de la frase: “La esperanza de Tamaulipas empieza en Reynosa”, que al menos en dos ocasiones pronunció el candidato de Morena a la presidencia municipal, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, durante su arranque de campaña, efectuado a las cero horas del lunes.



¿Será algún mensaje ‘cifrado’, ligado al 2022, en que presuntamente, su mamá, MAKI ORTIZ, buscaría la gubernatura del estado?.



Otra de las frases que pronunció Peña Ortiz la noche del arranque, fue: “Un nuevo amanecer”, que acuñó el Priista MANUEL CAVAZOS LERMA, siendo candidato del PRI a gobernador, en 1992, cuando “Makito” aún no nacía, toda vez que él vino a este mundo el 29 de diciembre de 1993, en territorio tejano, por cierto. (De ahí la polémica generada con sus Actas de Nacimiento).



Por cierto, en el mitin de arranque de campaña que tuvo Morena en Reynosa, casi todos los oradores leyeron sus discursos, excepto HUMBERTO PRIETO HERRERA y OLGA JULIANA ELIZONDO, que mostraron más ‘tablas’, quizá porque ya fueron diputados federales. Y el que más batalló para leer, presa de pánico escénico, fue OVIDIO GARCÍA, aspirante a diputado local.



La que estuvo en ese mitin, “como el chinito, nomás milando”, fue la diputada federal con licencia, NOHEMÍ ALEMÁN, que, según sus allegados, estaba segura de ser la próxima alcaldesa de Reynosa, porque así se lo prometió su amiga MAKI. Lástima margarita.



Se nos agota el espacio, y solo nos queda margen para enviar una afectuosa felicitación de cumpleaños a GERARDO PEÑA FLORES, que hoy está ‘de manteles largos’, pero probablemente ni tiempo tendrá de apagar las velitas de su pastel, ya que anda haciendo ‘talacha’ por la diputación federal del distrito 09.



CONTRAFUEGO: “Empresarios” de la política, hay muchos.

Hasta la próxima.