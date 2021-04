Secretaria general del PRI Tamaulipas denuncia intento de secuestro

Redacción InfoNorte

La secretaria general del PRI estatal, Mayra Ojeda, denunció a través de un video que subió a su cuenta de Facebook, que en las primeras horas de este lunes sufrió un intento de secuestro en Ciudad Madero, luego de estar en un evento de campaña.

“La verdad me siento muy conmocionada y con mucho miedo”, son sus primeras palabras en el video.

Relató que cuando iba rumbo a su casa se percató que un taxi la venía persiguiendo, muy despacio, “posteriormente otra unidad me aborda de frente, evidentemente tratando de secuestrarme, o no sé, de levantarme, me veo en la necesidad de volantear, porque obviamente no me iba a bajar y tampoco iba a chocar de frente con la otra camioneta”.

Ante sus maniobras, agregó, le pegó a esa camioneta y a un carro que estaba estacionado.

“Siento mucho miedo porque nunca me había pasado una situación de ésta, pero también me causa mucha rareza que hoy que iniciaron las campañas políticas yo sea víctima de una situación de inseguridad de este tipo”, expresó Ojeda.

Advirtió que si le llega a pasar algo a ella o a su familia todos sepan lo que sucedió, “estoy muy consternada, nunca había sido víctima de un acto tan atroz”.

Afirmó que se haría responsable de pagar el golpe del automóvil al que le pegó, pero que no se iba a bajar en esa situación.

El presidente estatal del PRI, Edgardo Melhem, mencionó que habló por teléfono con la secretaria general desde las 2:00 horas, “se está previendo presentar una denuncia contra quien resulte responsable y se tomarán las acciones debidas en las instancias correspondientes”.