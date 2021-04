Los victorenses merecen un gobierno sensible: Pepe Braña

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.-Al cumplirse su cuarto día de actividades de campaña, el candidato Pepe Braña, fue respaldado en sus recorridos por el Distrito 14, por un gran número de militantes de los partidos del Trabajo y MORENA.

‘En unidad vamos por la Victoria el próximo 6 de junio, por nuestra ciudad, por nuestra gente. Porque los victorenses merecen un gobierno sensible y cercano, que conozca y quiera a Victoria’, expresó.

Pepe Braña dijo que la fortaleza de la coalición “Juntos Haremos Historia por Tamaulipas”, está basada en el trabajo cercano con la gente y en los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Este jueves el candidato recorrió las calles de las colonias; Vamos Tamaulipas, por la mañana y por la tarde, la Libertad, donde escucho las necesidades más apremiantes de este sector del Distrito 14, mismas que dijo, llevará al Congreso del Estado, al resultar favorecido con el voto ciudadano el próximo 6 de junio.