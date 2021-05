Martha Isabel Alvarado



¡Desafuéralos en caliente!





.-Desafuero de CDV; las típicas “dos varas”

.-Sección Instructora, y su agenda ‘exprés’

.-Critica Priista, celeridad con que se actuó

.-Diputado ‘analfabestia’, en curul del D-06



Dice conocida frase que “las prisas no son buenas consejeras”. Veremos si eso aplica respecto al Juicio de Procedencia, que coloquialmente se conoce como Desafuero, aprobado por la Cámara de Diputados contra el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



Como es sabido, dicha Cámara, erigida el pasado viernes en Jurado de Procedencia, aprobó por 301 votos a favor, 133 en contra y 14 abstenciones, que es procedente la acción legal contra el Mandatario tamaulipeco, por parte de la Fiscalía General de la República.



Sin embargo, podría decirse que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados habría actuado con cierta premura en el caso de CDV.



Dicho lo cual, al tenor de lo que dispone el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo que establece un plazo de 60 días naturales, para que la Sección Instructora formule las Conclusiones para el Dictamen correspondiente.



No obstante, en el caso del gobernador tamaulipeco, la Sección Instructora realizó un trabajo ‘exprés’, mismo que ‘desahogó’ en 1 día, para turnarlo posteriormente al Pleno de la Cámara.



Pero en el caso de uno de los suyos, el diputado federal de la bancada de Morena por el estado de Puebla, SAÚL HUERTA CORONA, acusado de violación sexual de un jovencito menor de edad, la Cámara de Diputados ‘se tomará su tiempo’. Con todo y que la Fiscalía de Justicia de la CDMX, con fecha 27 de abril, mandó un Oficio a San Lázaro, solicitando formalmente el Desafuero de dicho Legislador.



Habría que considerar, que el 15 de enero de 2019, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, determinó como Delitos Graves: el Robo de Hidrocarburos y las Faltas Electorales, pero eliminó la Violación Sexual con ese carácter.



Solo que por eso sea, que la noche del pasado miércoles, en reunión de la Sección Instructora, el Partido Morena, que es mayoría en dicha Comisión, propuso postergar el Desafuero del diputado Saúl Huerta, hasta el mes de julio, o incluso para septiembre.



De ahí que la diputada federal Priista CLAUDIA PASTOR BADILLA, integrante de la Sección Instructora, externara críticas en torno a la celeridad con que se actuó en el caso del gobernador tamaulipeco.



Aquí estamos hablando de las típicas “dos varas”; una, con la que se ‘mide’ a los amigos, y con la otra, a los enemigos.



Habría que recordar que, en septiembre de 2019, el Senado de la República aprobó reformas al artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que el delito de Defraudación Fiscal sea tipificado como Crimen Organizado. Y tal cual, ‘se la aplicaron’ a CDV.



Toda vez que la acusación que habría dado pie al Desafuero de Cabeza de Vaca, es precisamente la de Defraudación Fiscal, por 6.5 millones de pesos que, según el abogado defensor del gobernante tamaulipeco, ADOLFO AGUILAR ZÍNSER, sí fueron cubiertos.



Sin duda alguna, se pone buena la batalla legal.



Respecto al litigante Aguilar Zínser, titular del Bufete “Aguilar y Quevedo”, habría que anotar que goza de buena reputación como Defensor Legal, tras haber salido avante en los casos de RAÚL SALINAS DE GORTARI y del ex gobernador de Nuevo León, RODRIGO MEDINA. Veremos pues, si las prisas y aparentes ‘huecos’ del caso CDV, sirven de asidero a este reputado jurista, para anotarse un éxito más.



Aunque todo mundo sabe, que el peso del aparato federal está por encima de muchas consideraciones, incluso jurídicas. Y que, “pelearse con el águila”, resulta contraproducente, las más de las veces.



El que, de plano, “se cagó en el ayate”, como vulgarmente se dice, fue el diputado federal del PAN por el distrito 06, ELOY MARTÍNEZ CARRIZALES, suplente de VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, ya que, en plena Sesión del Desafuero, como parte del grupo de oradores en contra del Dictamen (y, por ende, en defensa del gobernador tamaulipeco) batalló de a madre para leer media cuartilla, además, con una entonación pésima. De veras que, pa’ vergüenzas no gana uno.



Finalmente anotaremos, que la Cámara de Diputados notificará hoy lunes -formalmente- al Congreso de Tamaulipas, el Desafuero de que ha sido objeto el gobernador Cabeza de Vaca. Y en un lapso de 48 horas, la propia LXIV Legislatura Local deberá nombrar un sustituto.



Sin embargo, en el Congreso tamaulipeco de mayoría panista, hablan de esperar a lo que suceda en la Suprema Corte con la Controversia interpuesta contra el Desafuero, si es admitida a trámite o no.



CONTRAFUEGO: ¿Justicia y gracia o justicia a secas?.

Hasta la próxima.