Martha Isabel Alvarado



¿Carro completo?





.-Al PAN, le faltan Diputados federales

.-“Cachorro” ve ‘rentable’ el Desafuero

.-Gustavo, ‘acusa’ que gastaron 5 mdp

.-Realizan notificación a Congreso local



¿Qué será lo que le conviene más al PAN tamaulipeco: trabajar en el posicionamiento de sus candidatos rumbo a la elección del 6 de junio, o ‘litigar’ en las campañas de sus abanderados el tema del Desafuero?.



Cualquiera diría, que lo primero.



En una declaración que hizo el fin de semana, el Presidente del CDE del PAN, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, “Cachorro”, expresó: “El desafuero nos dará el triunfo en los 43 municipios”.



“Nunca he pecado de soberbio, pero ante lo de hoy que estamos viendo en los 43 municipios, si te aseguro algo, Tamaulipas a propios y extraños como Presidente del PAN, les mando un mensaje: vamos a ganar todo Tamaulipas”, manifestó Cantú Galván, según refiere la nota firmada por la compañera y amiga ROSALÍA QUINTÁ URESTI.



¿Sabrá algo o lo dice al tanteo “El Cachorro” Cantú?.



Cualquiera diría, que la tarea que tiene el PAN tamaulipeco, camino a las urnas, no es fácil, aún suponiendo, sin conceder, que el Partido albiazul ya tenga “en la bolsa” el gane de los 43 Ayuntamientos del estado, como dice “El Cachorro”.



Habría que recordar que, en los comicios de 2018, el PAN sólo pudo ganar 3 de las 9 diputaciones federales que corresponden a Tamaulipas, las de los distritos 1, 5 y 6.



¿Estará trabajando el CDE albiazul para ‘reponerse’ en ese rubro?.

Durante la sesión del pasado viernes en la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, los que a la mera hora defendieron al gobernador de Tamaulipas, fueron dos diputados federales ‘fuereños’.



En este caso ADRIANA DÁVILA FERNANDEZ, originaria de Apizaco, Tlaxcala, tierra de buenos toreros, así como JOSÉ ELÍAS LIXA ABIMERHI del estado de Yucatán. Ellos fueron los que más ganas le pusieron en su turno al micrófono.



Podría decirse, que ambos legisladores se pusieron la camiseta de Tamaulipas, sobre todo DÁVILA FERNÁNDEZ, cuya pieza oratoria fue ‘incendiaria’, y una de las más consistentes de la maratónica jornada.



Ya lo hemos dicho en nuestra anterior entrega, que el diputado federal de Tamaulipas por el 6º. Distrito, del PAN, ELOY MARTÍNEZ CARRIZALES, suplente de VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, hizo tremendo ridículo, al leer la media cuartilla que alguien le preparó.



Apenas se puede creer, que un Partido como el PAN, haya integrado a un cuadro como Martínez Carrizales, que a todas luces que carece del más elemental conocimiento del quehacer legislativo. ¿Será que Los Trucos lo sacaron “de la milpa”?.



En lugar de este señor Carrizales, quizá les hubiera ‘tirado’ un poquito más de ‘esquina’ la diputada federal plurinominal NOHEMÍ ALEMÁN, por el hecho de ostentar una carrera universitaria, pero ella ‘emigró’ a las filas de Morena en septiembre de 2020, y se fue hablando pestes del Partido que le ‘regaló’ la curul y muchos otros placeres.



Por cierto, el que se ha dado gusto criticando las caravanas de automóviles que los panistas efectuaron el fin de semana en diversos puntos del estado, con énfasis en la de Ciudad Victoria, es ex alcalde de dicha ciudad, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, actual candidato a diputado local plurinominal por Movimiento Ciudadano.



En un video que circuló en redes sociales, Cárdenas Gutiérrez señala la supuesta manipulación a empleados estatales que habrían participado en la caravana, y suelta un ‘dato’: “se calcula que se gastaron 5 millones de pesos”.



Hasta donde se sabe, no ha salido “El Cachorro” Cantú a pedirle públicamente a Gustavo Cárdenas que compruebe su dicho en torno a la supuesta erogación, ni se lo ha pedido mediante una queja formal.



Y vaya que “El Cachorro” se le tiene por ‘echado para adelante’.



Por otro lado, tal como lo anticipamos en este espacio, a las 11:30 de la mañana de ayer, funcionarios del área de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, arribaron a la sede del Congreso de Tamaulipas, para notificar formalmente a la LXIV Legislatura Local, el Desafuero de que fue objeto el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



Fue el diputado local panista FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR, del distrito III con cabecera en Nuevo Laredo, conocido popularmente como “El Moyo”, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, a quien tocó recibir la notificación correspondiente.



Vale la pena estar pendientes al desarrollo de los acontecimientos en el contexto del Desafuero, en torno al cual hay todo un mar de especulaciones y ‘conjeturas’ de tipo jurídico. Desde los que absuelven al gobernador CDV y dan por bueno que continuaría en el cargo, hasta los que “le vacían” todo el Código Penal encima, y aseguran que vendrían por él…¡hasta los Yankees de Nueva York!.



CONTRAFUEGO: Días inéditos.

Hasta la próxima.