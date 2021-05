Braña, tras a la conquista del voto, casa por casa

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria. -Escuchando las necesidades y propuestas de los ciudadanos, cara a cara, Pepe Braña, busca conquistar el voto de los victorenses y ser la voz que los represente en el Congreso de Tamaulipas.

Acompañado de su adjunto Marte Ruíz Nava, diariamente tocan a la puerta de los habitantes del distrito 14, con quienes Braña se compromete a hacer valer su voz y llevar sus necesidades al poder legislativo del Estado.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por Tamaulipas, se mostró confiado de que el voto le favorecerá en las urnas el próximo 06 de junio y dijo estar listo para ser un digno representante del pueblo de Victoria.

“Voy a trabajar a favor de los que menos tienen. Los ciudadanos me están brindando su confianza y no les voy a fallar. Voy a ser su voz en el Congreso, como me lo han pedido, los voy a representar con valores y respeto”, destacó.

En sus recorridos de este día Pepe Braña, recibió el respaldo de familias de las colonias México, SUTSPET, Ignacio Zaragoza y el Fraccionamiento Las Torres.

Ahí, escuchó las demandas ciudadanas y reiteró que, tras ser favorecido con su voto, llevará sus peticiones ante el Pleno Legislativo.