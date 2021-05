Marco Antonio Vázquez Villanueva

Por eso se hacen pandos…

Hace 20 días las candidaturas del PAN en Nuevo Laredo y Victoria no pintaban nada bien, los muy amigos de los azules pronosticaban un empate, pero sin nada halagador al día de la elección; en Reynosa, la situación era peor, de tragedia, se especulaba que iban a perder todo o casi todo mientras en Tampico era diferente, en el sólido sur todo era alegría y felicidad para los panistas que con Jesús Nader parecía tenían todo ganado.

Hoy, a un mes de la elección, las encuestas se ven diferentes, los candidatos azules suben en Nuevo Laredo, Reynosa y en Victoria, mientras el de Tampico ve caer la diferencia que tenía contra la aspirante de Morena Olga Sosa, ¿qué ha sucedido?, nada extraño.

En Nuevo Laredo la candidata a presidenta municipal Yahleel Abdala y los aspirantes en los tres distritos locales electorales, más el candidato a Diputado federal, trabajan juntos y como si estuvieran bien perdidos, no hay pleitos y eso que cuatro de ellos creían debieron ser los candidatos alcaldes.

Hay algo más en aquel municipio, la candidata de Morena a la alcaldía, Carmen Lilia Cantú, que era la mejor posicionada, trae un equipo que en poco le apoya, le han espantado a muchos morenistas y a la mayoría de los grupos de organizaciones civiles que se había sumado, sus malquerientes dicen que se les subió, incluso, que algunos de sus más cercanos, antes de empezar la campaña ya creían estar despachando en el palacio municipal.

En Reynosa no es tanto lo que hace el candidato del PAN, Jesús María Moreno Ibarra sino la división que causó en Morena la imposición del hijo de la alcaldesa panista Maky Ortiz, una situación que todavía no pueden superar los exaspirantes del partido del presidente que a punto están de meter a la cárcel al presunto gandalla, a eso se suma el mismo problema de quienes gobiernan o creen todo pinta a favor, se sienten con todo el poder para ningunear a quienes se quisieron sumar o a los que por antigüedad correspondía la candidatura.

En Victoria es algo extraña la situación, merece un análisis más de fondo, a veces da la impresión de que dejan sola a la candidata a alcalde, predomina la idea de que tres de los aspirantes se están ahorrando mucho trabajo y el dinero necesario para invertirle a la campaña al grado de que algunos de sus operadores ya han tenido problemas con sus coordinadores a quienes les reclaman lo que era tradicional para ellos, un pago.

En el sur, en Tampico, la candidata de Morena ha subido mucho en las encuestas apoyada por el candidato a Diputado federal que era ampliamente conocido, su ventaja es que el alcalde que pretende la reelección, Jesús Nader, se creyó su propia versión de invencible y se quedó solo, los aspirantes a legisladores casi nada aportan, es más, algunos hasta resultan repudiados porque no los dejaron nunca hacer precampaña.

Falta un mes para la elección y, ciertamente, el pronostico es reservado, nadie se puede decir ganador ni perdedor todavía porque falta mucho por pasar en estos 30 días, seguramente fluirá dinero, muchos golpes mediáticos y quizá algo de propuesta por los aspirantes y eso puede llevar la balanza a uno u otro lado.

Es decir, todas las encuestas de hoy pueden estar alejadas de la realidad de como amaneceremos el próximo 7 de junio, por dos razones, los aspirantes que creen que tienen ganado todo se portan con mucha soberbia, casi como si ya estuvieran ejerciendo el poder y los presupuestos municipales y habrá fenómenos extra campañas que también influirán, como el tema del desafuero, por ejemplo, o el del proceso del candidato de Morena en Reynosa que es impulsado por quienes deberían ser sus compañeros de partido, eso y algo más.

Contaba un chiste mi padre, de un viejo y su nieto que eran demasiado pobres, un día amanecieron de buenas y el niño se encontró un billete de 10 pesos, de aquellos, le preguntó a su abuelo que podían hacer para que el dinero se multiplicara y ya no pasaran por penurias en el futuro, sabio como era, le dijo, “vamos a comprar cinco huevos, se los vamos a poner a la gallina de la vecina para que los empolle, van a nacer pollitos que no vamos a gastar para mantenerlos, los dejaremos crecer, si son dos gallos nos comemos uno y al otro le dejamos las otras gallinas para que pongan más huevos, y así se irán reproduciendo hasta que tengamos cincuenta, cuando eso pase tendremos muchos huevos todos los días, los vendemos, con lo que saquemos de un mes nos compramos un cochinito, lo engordamos para venderlo y compramos más hasta que nos alcance para una vaca, igual que la monte un toro para tener más, ya cuando tengamos unas 10, con la leche que vendamos, como vamos a necesitar con que arriarlas, pues nos compramos un potrillo recién nacido o de meses para que no cueste tanto”, en esas estaba pero lo interrumpió el niño muy emocionado para gritar, “Y lo montamos abuelito, y lo montamos”, el viejón se volteo sin aguantar su coraje y le puso tremendo coscorrón con la siguiente sentencia, “pendejo, por eso se hacen pandos”…

Si, efectivamente, así andan muchos de los aspirantes que hace un mes los creíamos ganados o con todo a favor, creyendo que ya tienen poder y presupuesto en la bolsa, para su desgracia, ellos sin un abuelo o alguien de autoridad que les ponga un coscorrón para advertirles con las sabías palabras, “pendejo, por eso se hacen pandos”…

TIENE LA UAT NUEVA DIRECTORA EN LA UATSCDH… La comunidad docente y estudiantil de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), eligió a la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, como directora de este plantel universitario para el período 2021-2025.

El proceso de elección se llevó a cabo este jueves 6 de mayo de las 7:00 a las 19:00 horas, para lo cual, y ante la contingencia sanitara por la pandemia de Covid-19, la votación se implementó en la modalidad mixta, tanto por la plataforma digital Microsoft Teams, como en la instalación de urnas para docentes y estudiantes colocadas en la biblioteca de esta unidad académica ubicada en el Centro Universitario de Victoria.

El comité electoral, que preside la Dra. Yasmin Elizabeth Alvarez Joch, informó que aún y cuando la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez fue candidata única, se dio cumplimiento a un ejercicio democrático, al presentar en la cédula electoral, tanto en la vía Teams como presencial, la opción de anotar Sí o No, la candidatura.

Al cierre de la votación, la candidata a la dirección fue electa con más del 95 % del voto estudiantil y por más del 98 % de la plantilla docente, lo cual fue dictaminado por el comité electoral de esta institución universitaria, integrado por tres representantes de maestros y tres representantes de estudiantes, ante la supervisión de autoridades de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Cabe agregar que el proceso de elección, celebrado en cumplimiento al Estatuto Universitario, se desarrolló con toda calma y bajo los protocolos de seguridad sanitaria implementados tanto por la Universidad como por las autoridades del sector salud.

