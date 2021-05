Marco Antonio Vázquez Villanueva

No se resignan…

Este martes por la tarde tres tuit fueron tendencia en Tamaulipas, en pocos minutos, eran del periodista Joaquín López Dóriga que desde su cuenta informaba lo siguiente.

“Joaquín López-Dóriga @lopezdoriga #Ahora Entrevisto al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, @NachoMierV en #Radiofórmula y #Telefórmula”, recetó.

“El presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, @NachoMierV, me dijo que la Constitución es inatacable e incontrovertible, por lo que insistió en que Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, ya no tiene fuero”, fue la segunda intervención y cerró con lo siguiente.

“Asegura que se tuvo que nombrar a un gobernador interino de Tamaulipas y se presentará una carta al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá”

La verdad da pena que el Diputado presidente de la Cámara sea tan ignorante de sus funciones, más que le meta rudo mediático a lo tontejo, una realidad es que dentro de las facultades de esa cámara no está la desaparición de poderes de una Entidad y menos el nombrar a un gobernador interino de la misma.

Otra realidad es que ya nada tienen que hacer las cámaras o la Cámara de Diputados en el tema del desafuero, ya dictaminaron ellos, los federales, que procedía el juicio de procedencia mientras que el Congreso de Tamaulipas decidió proteger con fuero al gobernador y hasta ahí sus facultades hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no decida otra cosa al respecto, para muchos parece que ya todo está dicho aunque eso solo es por lo pronto, lo mejor estará por venir al tiempo.

Así, mientras los de Morena tratan de desestabilizar y ganar votos con declaraciones ayer por la tarde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tuvo una gira de trabajo en Reynosa, supervisó obras de pavimentación y la colocación de estructuras sobre los puentes en el Canal Anzaldúas cuyo objetivo es mejorar la imagen urbana.

La pavimentación de concreto hidráulico fue en la calle Carlos Cantú, mejor conocida como la calle 8, en la colonia Las Granjas y otra en la calle Raúl Varela, son obras parecidas a las que se llevan en muchas ciudades del Estado.

Así las cosas, mientras los de Morena no se resignan y parece que su único proyecto de campaña era el desafuero y posterior encarcelamiento del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario al ganarles el primer pleito se dedicó a recorrer territorio y a mostrar trabajo.

Para desgracia de Morena en este Estado no es el único problema que tienen presente, este martes a la velocidad de la luz los panistas distribuían un escrito donde dos Diputados que hasta ayer eran referentes de la Cuarta Transformación en Tamaulipas se hacían aliados de ellos, el primero, el que aseguró que “Los verdaderos militantes de Morena no apoyamos a Carlos Peña Ortiz (candidato de Morena a presidente municipal de Reynosa e hijo de la actual alcaldesa panistas de ese municipio Maky Ortiz)”, fue Ulises Martínez Trejo quien hace las veces de coordinador de su bancada en el Congreso local.

En sus declaraciones habló que el alejamiento de los morenistas de la campaña es a causa de muchas irregularidades presentadas al momento de su registro como candidato además de los señalamientos de corrupción que se atribuyen a la familia Peña Ortiz.

Afirmó que por lo pronto el candidato de Morena a alcalde, Carlos Peña Ortiz es una persona que tiene antecedentes delincuenciales, y eso va contra los valores partidistas que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de su partido.

“No podemos apoyarlo porque no representa los valores ni los ideales que nos ha marcado nuestro presidente; que dicen no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, además la designación de la candidatura local que le favoreció a Carlos Peña fue un amarre hecho en la oscuridad, entre Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, el diputado federal Erasmo González, el delgado de Morena en Tamaulipas y Maki Ortiz, alcaldesa de Reynosa, la candidatura fue una imposición, un sospechoso acuerdo con la alcaldesa Maki Ortiz, que es quien siempre dio la cara por su hijo; es un secreto a voces que le compró la candidatura a Mario Delgado”, acusó.

A esa misma hora otro de los ex aspirantes a la candidatura de Morena en Reynosa, el Diputado Rigoberto Ramos, reconocía que el candidato del PAN en ese municipio, Jesús María Moreno Ibarra, tiene más capacidad para gobernar que el candidato que impuso su partido y por tanto lo apoyaría en beneficio de ese municipio.

En concreto, los de Morena no se resignan mientras los del PAN parece que han pasado de su preocupación a la acción y hacen amarres con la intención de recuperar todo el tiempo perdido que no fue poco.

FIRMAN RECTOR Y TRABAJADORES ACUERDOS PARA AUMENTO SALARIAL… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, y la Secretaria General Estatal del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT), Lic. Verónica Trejo Zúñiga, firmaron el Contrato Colectivo 2021, que rige las relaciones laborales entre la casa de estudios y el gremio sindical universitario.

Con base en los acuerdos, se estableció un incremento directo al salario del 3.4% más prestaciones que se verán reflejadas a partir de la segunda quincena de mayo.

En este marco, el Ing. José Andrés Suárez Fernández destacó que, en el contexto de la contingencia por COVID-19, la Universidad no ha detenido su marcha gracias a que sus trabajadores, funcionarios, profesores y estudiantes han respondido al llamado de las autoridades.

“La Universidad sigue trabajando con mucho entusiasmo; no hemos tenido rezago escolar”, indicó el Rector, luego de sostener que la prioridad sigue siendo proteger la salud y la vida de quienes integran esta comunidad universitaria.

Apuntó que en la firma del contrato laboral se anteponen muchas cosas, como es la conservación de los empleos, el bienestar de todos y, en este caso, la salud; pero también la buena intención y postura sindical de los trabajadores para seguir desarrollándose y haciendo sus funciones en favor de la Universidad.

Apuntó que, próximamente, se pretende regresar físicamente a las actividades laborales normales en todas las dependencias de la UAT, y destacó que los trabajadores tendrán un papel muy importante, con la finalidad de seguir otorgando las condiciones de salud adecuadas en las instalaciones, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, preparando el retorno a las clases presenciales.

En su oportunidad, la Secretaria General del SUTUAT, Verónica Trejo, destacó que la firma contractual representa un logro gracias a la disposición de las autoridades de la Universidad, del sindicato y de los representantes ante la Junta de Conciliación.

Dijo que muchas universidades hermanas han sufrido crisis desde antes de la pandemia, y que esta es una oportunidad para demostrar que la UAT está fuerte y que siempre ha visto por sus trabajadores.

Por último, la dirigente sindical agradeció al Rector Suárez Fernández por la oportunidad de que los trabajadores de esta casa de estudios fueran contemplados en el programa de vacunación contra COVID-19.

La firma del contrato colectivo se llevó a cabo en el Teatro Universitario ubicado en el edificio de la Rectoría, en presencia del Lic. Roberto Rafael Rivas Hernández, Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Acompañaron al Rector los funcionarios de la UAT: Lic. Víctor Hugo Guerra García, Secretario de Administración; C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Secretario de Finanzas; Lic. Mario Martínez Velázquez, Abogado General.

De igual manera se contó con la presencia de la Directora de Recursos Humanos, Lic. Mirna Dalia Saavedra Merrem, y el Director de Nóminas, Dr. Humberto de la Garza Almazán; así como del Secretario Estatal de Trabajo y Conflictos del SUTUAT, Juan Maldonado Zurita, y los representantes de las secciones sindicales Centro, Sur, Mante y Norte.

