FGR obtuvo orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca

AGENCIAS

CDMX.- Un juez giró orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los líderes de las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores informaron a través de sus redes sociales sobre la orden de aprehensión obtenida por la Físcalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El senador Ricardo Monreal, informó que ante la orden de aprehensión contra el mandatario estatal y la crisis constitucional por la que pasa la entidad, se precisan acuerdos en el Senado.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, celebró la orden de aprehensión en contra del mandatario local.

“Queda claro que prevaleció el Estado de derecho y que en la #4T nadie está por encima de la ley”, escribió en Twitter.

Este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, señaló que el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solo le sirve al interior del estado, por lo que puede ser detenido en cuanto salga de territorio tamaulipeco.

En entrevista, aseguró que la FGR puede solicitar que se gire una orden de aprehensión contra el gobernador Cabeza de Vaca, pero solo tendría validez fuera de Tamaulipas.

“El Congreso local puede quitarle o no esa investidura de fuero constitucional local que tiene su ejecutivo. Pero eso no dista de que si hay delitos federales, que en este caso el Ministerio Público Federal a través de la Fiscalía General de la República, tenga delitos fehacientes, puede solicitar la orden de aprehensión […] eso no le da lugar a violar o a cometer delitos federales en los que no se le pueda sancionar por la conducta ilegal en que incurra”.

El legislador de Morena consideró que si un gobernador comete un delito federal, es juzgado conforme a las normas federales “y entonces ahí es donde opera la solicitud de procedencia”.