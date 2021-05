Conteos rápidos frenarán autoproclamación de triunfos: INE

Consejeros del Instituto Nacional Electoral subrayaron que la noche del 6 de junio habrá resultados de los conteos rápidos del INE que permitirán conjurar las tentaciones de amedrentar al árbitro electoral y darán información confiable sobre las preferencias electorales, para evitar con ello tensión y autoproclamaciones de triunfos.

En sesión extraordinaria, el consejero Ciro Murayama advirtió que “la noche de la elección se desatan los cantos de sirena, los cantos de sirena que pueden tratar de seducir, pero a diferencia de la odisea también de amenazar y amedrentar a las autoridades electorales para que no se dé información oportuna a la ciudadanía acerca de las preferencias electorales depositadas en las urnas”.

Recordó que la noche de la elección se darán a conocer los resultados de 15 conteos rápidos correspondientes a las elecciones a igual número de gubernaturas en disputa, lo cual atajará los intentos de autoproclamación de triunfo electoral.

“Vamos a tener entonces la posibilidad de conocer 15 conteos rápidos para las 15 gubernaturas y todos los conteos rápidos están a cargo del comité del INE” con lo que se evitarán auto proclamaciones de triunfos.

Garantizó que la noche del 6 de junio la ciudadanía “se vaya a dormir con datos verídicos, no construidos por los participantes, no auto proclamaciones de triunfo, no intentos de sorprender y de madrugar a la opinión pública.”

Asignación de las diputaciones plurinominales

En el marco de debate para responder una consulta del Secretario Técnico del Comité Técnico Asesor para los Conteos Rápidos 2020-2021 (Cotecora) relacionada con el mecanismo de asignación de las curules por el principio de representación proporcional, los consejeros del INE determinaron que la fórmula legal para la asignación de las diputaciones plurinominales aunque limitada, es inalterable.

Durante la sesión extraordinaria, donde el Consejo Genera del INE respondió una consulta del Secretario Técnico del Comité Técnico Asesor para los Conteos Rápidos 2020-2021 (Cotecora) relacionada con el mecanismo de asignación de las curules por el principio de representación proporcional.

Al respecto, los consejeros del INE señalaron que la fórmula legal para la asignación de las diputaciones plurinominales aunque limitada, es inalterable.

La consejera Dania Ravel indicó que si bien esta fórmula puede parecernos perfectible para mejorar la proporcionalidad, no podemos modificarla porque como autoridades electorales estamos obligadas a respetar el principio de legalidad.

“Debe quedar muy claro que se tiene que aplicar exactamente la misma fórmula que se aplicó en 2018, únicamente tomando en consideración los insumos de afiliación efectiva que les vamos a hacer llegar, pero no tendría por qué alterarse esta fórmula”.

Se busca distorsionar la voluntad de los ciudadanos: Morena

El representante de Morena ante el Consejo General del INE, Sergio Gutiérrez, criticó esta consulta realizada como el órgano electora y dijo que se busca distorsionar la voluntad de los ciudadanos.

“Muy raro todo este tema, resulta que el secretario técnico del comité asesor de los conteos rápidos que es un funcionario del INE le hace una consulta al Consejo General, donde plantea además una solución que justamente han venido impulsando la consejera Zavala y el consejero Ciro Murayama”, cuestionó.

Dijo que existen claros intentos de los consejeros Claudia Zavala, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova para acotar, para frenar a Morena, pero la gente es quien decide la pluralidad, no tres consejeros que desde sus oficinas ganan 200 mil pesos.

Destacó el acuerdo final que no modificó, ni introdujo nuevos acuerdos respecto a lo que señala el artículo 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de la representación proporcional.